Cómo fijar tarifas y cobrar cuando los clientes reservan: guía del consultor

Tiempo de lectura: 13 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 7 nov 2025

Confident professional standing with folded arms.

    Como asesor, tu tiempo es tu producto. Sin embargo, muchos consultores pasan horas a la semana cotizando tarifas, enviando facturas y persiguiendo los pagos atrasados. Ese tiempo reduce el trabajo facturable y crea estrés cuando el flujo de caja disminuye.

    La buena noticia es que puedes establecer tarifas claras, publicarlas una vez y cobrar en el momento de la reserva. Esta guía te ofrece un manual práctico diseñado para asesores. Aprenderás a elegir modelos de precios, a redactar una política de pagos clara y a utilizar Doodle con Stripe para cobrar puntualmente en cada cita.

    Al final, tendrás un sistema sencillo que se adapta a tu consulta: los clientes reservan, tu calendario se actualiza y los fondos llegan a tu cuenta, para que puedas volver a asesorar.

    El reto de los asesores

    Los asesores suelen hacer malabarismos con las llamadas de descubrimiento, las sesiones remuneradas y el trabajo de proyectos con varios clientes. Sin un sistema, aparecen rápidamente algunos problemas comunes:

    • Tarifas incoherentes entre clientes

    • Aumento del alcance cuando el tiempo no está vinculado al precio

    • Ausencias y cancelaciones tardías sin compensación

    • Facturación manual y pagos lentos

    • Confusión horaria y llamadas perdidas

    • Reservas duplicadas en diferentes calendarios

    Cada problema merma las horas facturables y debilita la experiencia del cliente cuando las normas no están claras o el pago es difícil.

    Por qué es importante para los asesores

    Unas tarifas claras y el pago en el momento de la reserva hacen algo más que proteger tu flujo de caja: elevan tu marca y aceleran las decisiones de los clientes.

    • Los clientes ven los precios por adelantado y saben lo que van a obtener.

    • Los depósitos reducen las ausencias y los cambios de última hora

    • Dedicas menos tiempo a la administración y más a asesorar

    • Tu calendario se mantiene preciso en todas las herramientas

    Cuando conectas tu calendario en Doodle, los clientes sólo ven las horas disponibles. Cuando añades Stripe a tu página de reservas o a la configuración 1:1, puedes cobrar depósitos o pagos completos automáticamente. Eso crea un camino sin fisuras desde el interés hasta la cita pagada.

    Elige el modelo de precios adecuado y fija tu tarifa base

    Tu modelo de precios debe reflejar el valor y el riesgo de tu trabajo. Elige uno o dos modelos y mantén la coherencia para mayor claridad.

    Modelos de precios habituales para consultores

    Modelo

    Descripción

    Mejor para

    Por horas

    Los clientes pagan por el tiempo empleado.

    Trabajo ad hoc de asesoramiento o apoyo.

    Sesión de tarifa plana

    Precio fijo por un producto o consulta definidos.

    Revisiones estratégicas, llamadas puntuales, auditorías.

    Paquete

    Paquete de sesiones o llamadas con acceso continuo.

    Compromisos de varias semanas, programas de coaching.

    Retención

    Cuota mensual por un número determinado de sesiones u horas de apoyo.

    Clientes a largo plazo que necesitan flexibilidad.

    Si no estás seguro de por dónde empezar, ofrece un tipo de sesión de pago y una llamada de descubrimiento gratuita o de bajo coste. La sencillez ayuda a los clientes a reservar más rápido.

    Cómo fijar tu tarifa base

    Utiliza esta fórmula rápida para evitar una tarificación insuficiente:

    1. Establece tu objetivo de ingresos anuales (por ejemplo, 150.000 $).

    2. Calcula el total de horas facturables. Ejemplo: 48 semanas × 30 horas = 1.440 horas. Si sólo el 60% son facturables, son 864 horas.

    3. Añade los gastos generales y los impuestos (por ejemplo, +30%).

    4. Tarifa base = Ingresos objetivo × 1,3 ÷ Horas facturables.

    Ejemplo: 150.000 $ × 1,3 = 195.000 $ ÷ 864 = 226 $/hora.

    Redondea a una cifra limpia, como 225 o 250 $.

    Para tarifas planas, multiplica las horas estimadas por tu tarifa y añade un pequeño margen. Una sesión de 90 minutos con 50 minutos de preparación y recapitulación suma 2,3 horas a 225 $/hora → unos 520 $. Ponle un precio de 495 $ o 550 $ para simplificar.

    Redacta una política sencilla de pagos y reservas

    Tu política protege tu tiempo y establece expectativas. Publícala en tu sitio web y en las páginas de reservas para que los clientes la vean antes de pagar.

    Qué debes incluir

    • Condiciones de pago: Se requiere el pago completo o un depósito en el momento de la reserva

    • Plazo de cancelación: por ejemplo, hasta 24 horas antes de la hora de inicio

    • Política de no presentación: Las sesiones perdidas se cobran en su totalidad

    • Reprogramación: Una reprogramación por reserva

    • Llegadas tarde: Las sesiones terminan a la hora programada

    • Impuestos y moneda: Aclara las inclusiones y la moneda

    • Reembolsos: Define cuándo son reembolsables los pagos

    Ejemplo de política que puedes adaptar

    Pago: El pago completo debe efectuarse en el momento de la reserva a través de un proceso de pago seguro.

    Cancelación: Puedes cancelar o cambiar la fecha hasta 24 horas antes de la hora de inicio.

    No presentarse: Las sesiones perdidas se cobran en su totalidad.

    Llegadas tardías: Esperaré hasta 10 minutos; la sesión sigue terminando según lo programado.

    Impuestos: Los precios incluyen los impuestos aplicables y se indican en USD.

    Sé breve, coherente y visible en todos los enlaces de reserva.

    Configura Doodle para cobrar cuando los clientes reserven

    Puedes configurar Doodle en cuestión de minutos para publicar las tarifas y cobrar los pagos automáticamente.

    Paso 1: Conecta tu calendario

    • Conecta Google Calendar, Outlook o Apple Calendar

    • Selecciona los calendarios que Doodle debe comprobar en busca de conflictos

    • Establece tu horario de trabajo y zona horaria

    Esto mantiene tu disponibilidad exacta y evita las reservas dobles.

    Paso 2: Crea tu página de reservas

    • Añade tipos de reunión (por ejemplo, Llamada de descubrimiento 20 min, Sesión de estrategia 90 min)

    • Establece topes antes/después de las sesiones

    • Limita las sesiones diarias para proteger el tiempo de concentración

    • Añade preguntas de admisión para objetivos o enlaces

    Doodle Pro te permite añadir tu logotipo y colores. También puedes utilizar descripciones de reuniones generadas por IA para una configuración más rápida.

    Paso 3: Conecta Stripe y fija los precios

    • Vincula tu cuenta de Stripe

    • Elige una moneda para cada tipo de reunión

    • Establece tu precio o depósito

    • Elige el pago total o parcial en el momento de la reserva

    Para los depósitos, indica cómo y cuándo cobrarás el saldo restante (por ejemplo, 50% por adelantado, 50% después de la sesión).

    Paso 4: Añade recordatorios y reglas de reserva

    • Activa los recordatorios automáticos por correo electrónico

    • Establece plazos de reserva (por ejemplo, no se pueden hacer reservas el mismo día después de las 15.00 horas)

    • Define un plazo mínimo de preaviso (por ejemplo, 12-24 horas)

    • Muestra tu política de cancelación

    Doodle añade automáticamente tus enlaces de vídeo para Zoom, Google Meet, Webex o Teams a la invitación del calendario.

    Paso 5: Utiliza 1:1 para franjas horarias limitadas o premium

    Ofrece franjas horarias fijas para sesiones VIP, lanzamientos o auditorías. Los clientes eligen y pagan a través de Stripe, sin idas y venidas.

    Crea paquetes y tipos de sesiones que los clientes entiendan

    La claridad vende. Utiliza nombres claros y niveles sencillos para ayudar a los clientes a elegir con confianza.

    Crea tres ofertas principales

    • Inicial: consulta de 60 minutos con notas escritas, para ganancias rápidas.

    • Básica: sesión estratégica de 90 minutos con un plan de acción de una página.

    • Premium: Cuatro sesiones de 60 minutos a lo largo de seis semanas con asistencia por correo electrónico.

    Cada una debe tener un precio y una descripción claros en tu Página de Reserva de Doodle.

    Utiliza las llamadas de descubrimiento de forma intencionada

    Ofrece llamadas de descubrimiento breves (15-20 minutos) para cualificar clientes potenciales, no para dar consejos gratuitos. Añade preguntas obligatorias (por ejemplo, presupuesto, objetivos) en el formulario de reserva.

    Gestiona las zonas horarias y los viajes

    Si viajas o trabajas en todo el mundo, establece zonas horarias y ventanas de aviso de reservas. Para el trabajo en persona, crea un tipo de reunión específico con campos de ubicación y una tarifa más alta para tener en cuenta el tiempo de viaje.

    Consejos prácticos para reducir las ausencias y los retrasos en los pagos

    • Exige el pago en el momento de la reserva

    • Ofrece depósitos sólo para paquetes de varias sesiones

    • Envía recordatorios 24 horas antes de las reuniones

    • Incluye enlaces de reprogramación en las confirmaciones

    • Añade intervalos de 15-30 minutos entre las convocatorias

    • Desactiva las reservas para el mismo día en las sesiones con mucha preparación

    • Utiliza preguntas de admisión para ahorrar tiempo de preparación

    • Automatiza el flujo de datos con Zapier

    Con Doodle, los recordatorios y los plazos de reserva están integrados. Incluso puedes invitar directamente hasta 1.000 participantes para sesiones de grupo o talleres.

    Errores comunes que debes evitar

    • Tarificar por debajo del precio real olvidando el tiempo de preparación o seguimiento

    • Cotizar tarifas incoherentes

    • Facturar después de las llamadas en lugar de en el momento de la reserva

    • Ausencia o vaguedad del alcance en las descripciones de las sesiones

    • No hay una política de cancelación visible

    • Reuniones consecutivas sin topes

    • Ignorar impuestos o divisas

    • Ofrecer descuentos sin límites

    Soluciona todo desde una única fuente central: tu Página de Reservas de Doodle.

    Herramientas y soluciones que ayudan a los asesores

    • Página de reservas + Stripe: Recoge los pagos en el momento de la reserva.

    • Programación 1:1: Ofrece franjas horarias fijas para sesiones VIP.

    • Conexiones de calendario: Muestra sólo las horas abiertas en todos los calendarios.

    • Enlaces de vídeo: Genera automáticamente enlaces Zoom, Meet, Webex o Teams.

    • Marca personalizada: Añade tu logotipo y los colores de tu marca.

    • Descripciones AI: Genera descripciones pulidas de las sesiones.

    • Recordatorios y límites: Reduce automáticamente las ausencias.

    • Encuestas de grupo: Encuentra horarios de reunión con hasta 1.000 participantes.

    • Hojas de inscripción: Gestiona sesiones de formación o talleres.

    • Integraciones Zapier: Envía datos de reservas a tu CRM u hojas.

    • Privacidad y seguridad: Protección de nivel empresarial para los datos de los clientes.

    Ejemplos reales de consultores

    Consultora de marketing: sesiones de estrategia de pago

    Tara ofrece una llamada de descubrimiento de 20 minutos y una sesión de estrategia de 90 minutos.

    • Tarifa: 225 $/hora → 495 $ por sesión

    • Forma de pago: Pago completo a través de Stripe en el momento de la reserva

    • Preparación: Buffer de 20 minutos y aviso con 24 horas de antelación

    • Herramientas: Zoom + recordatorios

    Resultados: Menos inasistencias, pago por adelantado, fácil reprogramación.

    Consultor de seguridad informática: retenedores y llamadas urgentes

    Andre presta apoyo a pequeños equipos informáticos tanto con retenedores como con llamadas ad hoc.

    • Retenciones: Página de reserva privada (sin pago; factura mensual)

    • Llamadas urgentes: 500 $/hora con un depósito del 50% para nuevos clientes

    • Límite: dos plazas urgentes al día

    Resultado: Expectativas claras y reservas pagadas antes de reservar el tiempo.

    Consultora profesional: sesiones de grupo y seguimiento

    Maya organiza un taller mensual para solicitantes de empleo y seguimientos 1:1.

    • Utiliza hojas de inscripción para 20 plazas, oculta los datos de los participantes

    • Envía Encuestas de Grupo a los socios para elegir fechas

    • Seguimientos: 175 $ a través de la Página de Reservas + Stripe

    Resultado: Fácil gestión del taller y seguimientos automáticos de pago.

    Mide y ajusta tus precios

    Las tarifas no son permanentes. Utiliza los datos para perfeccionarlas con el tiempo.

    • Controla las tasas de conversión de las reservas

    • Controla las ausencias y los cambios de última hora

    • Sube los precios de las sesiones de alta demanda

    • Retira las ofertas de baja demanda

    • Ajusta la duración o el precio de las sesiones

    • Revisa trimestralmente y actualiza en Doodle

    Las modificaciones se aplican instantáneamente a las nuevas reservas, sin necesidad de repetirlas.

    Puntos clave

    • Elige modelos de precios sencillos y transparentes

    • Redacta y publica una política de pagos clara

    • Utiliza Doodle + Stripe para cobrar los pagos automáticamente

    • Añade recordatorios, límites y topes para proteger tu tiempo

    • Revisa las tarifas y las políticas con regularidad

    Empieza a programar mejor

    No necesitas una compleja pila tecnológica para establecer tarifas y cobrar pagos. Con Doodle, puedes conectar tu calendario, añadir tus tipos de sesiones y vincular Stripe para cobrar los pagos al instante. Los clientes eligen una hora que les viene bien, pagan de forma segura y reciben la invitación, mientras tu calendario y tu flujo de caja permanecen sincronizados.

