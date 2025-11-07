Cómo fijar tarifas y cobrar cuando los clientes reservan: guía del consultor

Como asesor, tu tiempo es tu producto. Sin embargo, muchos consultores pasan horas a la semana cotizando tarifas, enviando facturas y persiguiendo los pagos atrasados. Ese tiempo reduce el trabajo facturable y crea estrés cuando el flujo de caja disminuye.

La buena noticia es que puedes establecer tarifas claras, publicarlas una vez y cobrar en el momento de la reserva. Esta guía te ofrece un manual práctico diseñado para asesores. Aprenderás a elegir modelos de precios, a redactar una política de pagos clara y a utilizar Doodle con Stripe para cobrar puntualmente en cada cita.

Al final, tendrás un sistema sencillo que se adapta a tu consulta: los clientes reservan, tu calendario se actualiza y los fondos llegan a tu cuenta, para que puedas volver a asesorar.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

El reto de los asesores

Los asesores suelen hacer malabarismos con las llamadas de descubrimiento, las sesiones remuneradas y el trabajo de proyectos con varios clientes. Sin un sistema, aparecen rápidamente algunos problemas comunes:

Tarifas incoherentes entre clientes

Aumento del alcance cuando el tiempo no está vinculado al precio

Ausencias y cancelaciones tardías sin compensación

Facturación manual y pagos lentos

Confusión horaria y llamadas perdidas

Reservas duplicadas en diferentes calendarios

Cada problema merma las horas facturables y debilita la experiencia del cliente cuando las normas no están claras o el pago es difícil.

Por qué es importante para los asesores

Unas tarifas claras y el pago en el momento de la reserva hacen algo más que proteger tu flujo de caja: elevan tu marca y aceleran las decisiones de los clientes.

Los clientes ven los precios por adelantado y saben lo que van a obtener.

Los depósitos reducen las ausencias y los cambios de última hora

Dedicas menos tiempo a la administración y más a asesorar

Tu calendario se mantiene preciso en todas las herramientas

Cuando conectas tu calendario en Doodle, los clientes sólo ven las horas disponibles. Cuando añades Stripe a tu página de reservas o a la configuración 1:1, puedes cobrar depósitos o pagos completos automáticamente. Eso crea un camino sin fisuras desde el interés hasta la cita pagada.

Elige el modelo de precios adecuado y fija tu tarifa base

Tu modelo de precios debe reflejar el valor y el riesgo de tu trabajo. Elige uno o dos modelos y mantén la coherencia para mayor claridad.

Modelos de precios habituales para consultores

Modelo Descripción Mejor para Por horas Los clientes pagan por el tiempo empleado. Trabajo ad hoc de asesoramiento o apoyo. Sesión de tarifa plana Precio fijo por un producto o consulta definidos. Revisiones estratégicas, llamadas puntuales, auditorías. Paquete Paquete de sesiones o llamadas con acceso continuo. Compromisos de varias semanas, programas de coaching. Retención Cuota mensual por un número determinado de sesiones u horas de apoyo. Clientes a largo plazo que necesitan flexibilidad.

Si no estás seguro de por dónde empezar, ofrece un tipo de sesión de pago y una llamada de descubrimiento gratuita o de bajo coste. La sencillez ayuda a los clientes a reservar más rápido.

Cómo fijar tu tarifa base

Utiliza esta fórmula rápida para evitar una tarificación insuficiente:

Establece tu objetivo de ingresos anuales (por ejemplo, 150.000 $). Calcula el total de horas facturables. Ejemplo: 48 semanas × 30 horas = 1.440 horas. Si sólo el 60% son facturables, son 864 horas. Añade los gastos generales y los impuestos (por ejemplo, +30%). Tarifa base = Ingresos objetivo × 1,3 ÷ Horas facturables.

Ejemplo: 150.000 $ × 1,3 = 195.000 $ ÷ 864 = 226 $/hora.

Redondea a una cifra limpia, como 225 o 250 $.

Para tarifas planas, multiplica las horas estimadas por tu tarifa y añade un pequeño margen. Una sesión de 90 minutos con 50 minutos de preparación y recapitulación suma 2,3 horas a 225 $/hora → unos 520 $. Ponle un precio de 495 $ o 550 $ para simplificar.

Redacta una política sencilla de pagos y reservas

Tu política protege tu tiempo y establece expectativas. Publícala en tu sitio web y en las páginas de reservas para que los clientes la vean antes de pagar.

Qué debes incluir

Condiciones de pago: Se requiere el pago completo o un depósito en el momento de la reserva

Plazo de cancelación: por ejemplo, hasta 24 horas antes de la hora de inicio

Política de no presentación: Las sesiones perdidas se cobran en su totalidad

Reprogramación: Una reprogramación por reserva

Llegadas tarde: Las sesiones terminan a la hora programada

Impuestos y moneda: Aclara las inclusiones y la moneda

Reembolsos: Define cuándo son reembolsables los pagos

Ejemplo de política que puedes adaptar

Pago: El pago completo debe efectuarse en el momento de la reserva a través de un proceso de pago seguro. Cancelación: Puedes cancelar o cambiar la fecha hasta 24 horas antes de la hora de inicio. No presentarse: Las sesiones perdidas se cobran en su totalidad. Llegadas tardías: Esperaré hasta 10 minutos; la sesión sigue terminando según lo programado. Impuestos: Los precios incluyen los impuestos aplicables y se indican en USD.

Sé breve, coherente y visible en todos los enlaces de reserva.

Configura Doodle para cobrar cuando los clientes reserven

Puedes configurar Doodle en cuestión de minutos para publicar las tarifas y cobrar los pagos automáticamente.

Paso 1: Conecta tu calendario

Conecta Google Calendar, Outlook o Apple Calendar

Selecciona los calendarios que Doodle debe comprobar en busca de conflictos

Establece tu horario de trabajo y zona horaria

Esto mantiene tu disponibilidad exacta y evita las reservas dobles.

Paso 2: Crea tu página de reservas

Añade tipos de reunión (por ejemplo, Llamada de descubrimiento 20 min, Sesión de estrategia 90 min)

Establece topes antes/después de las sesiones

Limita las sesiones diarias para proteger el tiempo de concentración

Añade preguntas de admisión para objetivos o enlaces

Doodle Pro te permite añadir tu logotipo y colores. También puedes utilizar descripciones de reuniones generadas por IA para una configuración más rápida.

Paso 3: Conecta Stripe y fija los precios

Vincula tu cuenta de Stripe

Elige una moneda para cada tipo de reunión

Establece tu precio o depósito

Elige el pago total o parcial en el momento de la reserva

Para los depósitos, indica cómo y cuándo cobrarás el saldo restante (por ejemplo, 50% por adelantado, 50% después de la sesión).

Paso 4: Añade recordatorios y reglas de reserva

Activa los recordatorios automáticos por correo electrónico

Establece plazos de reserva (por ejemplo, no se pueden hacer reservas el mismo día después de las 15.00 horas)

Define un plazo mínimo de preaviso (por ejemplo, 12-24 horas)

Muestra tu política de cancelación

Doodle añade automáticamente tus enlaces de vídeo para Zoom, Google Meet, Webex o Teams a la invitación del calendario.

Paso 5: Utiliza 1:1 para franjas horarias limitadas o premium

Ofrece franjas horarias fijas para sesiones VIP, lanzamientos o auditorías. Los clientes eligen y pagan a través de Stripe, sin idas y venidas.

Crea paquetes y tipos de sesiones que los clientes entiendan

La claridad vende. Utiliza nombres claros y niveles sencillos para ayudar a los clientes a elegir con confianza.

Crea tres ofertas principales

Inicial: consulta de 60 minutos con notas escritas, para ganancias rápidas.

Básica: sesión estratégica de 90 minutos con un plan de acción de una página.

Premium: Cuatro sesiones de 60 minutos a lo largo de seis semanas con asistencia por correo electrónico.

Cada una debe tener un precio y una descripción claros en tu Página de Reserva de Doodle.

Utiliza las llamadas de descubrimiento de forma intencionada

Ofrece llamadas de descubrimiento breves (15-20 minutos) para cualificar clientes potenciales, no para dar consejos gratuitos. Añade preguntas obligatorias (por ejemplo, presupuesto, objetivos) en el formulario de reserva.

Gestiona las zonas horarias y los viajes

Si viajas o trabajas en todo el mundo, establece zonas horarias y ventanas de aviso de reservas. Para el trabajo en persona, crea un tipo de reunión específico con campos de ubicación y una tarifa más alta para tener en cuenta el tiempo de viaje.

Consejos prácticos para reducir las ausencias y los retrasos en los pagos

Exige el pago en el momento de la reserva

Ofrece depósitos sólo para paquetes de varias sesiones

Envía recordatorios 24 horas antes de las reuniones

Incluye enlaces de reprogramación en las confirmaciones

Añade intervalos de 15-30 minutos entre las convocatorias

Desactiva las reservas para el mismo día en las sesiones con mucha preparación

Utiliza preguntas de admisión para ahorrar tiempo de preparación

Automatiza el flujo de datos con Zapier

Con Doodle, los recordatorios y los plazos de reserva están integrados. Incluso puedes invitar directamente hasta 1.000 participantes para sesiones de grupo o talleres.

Errores comunes que debes evitar

Tarificar por debajo del precio real olvidando el tiempo de preparación o seguimiento

Cotizar tarifas incoherentes

Facturar después de las llamadas en lugar de en el momento de la reserva

Ausencia o vaguedad del alcance en las descripciones de las sesiones

No hay una política de cancelación visible

Reuniones consecutivas sin topes

Ignorar impuestos o divisas

Ofrecer descuentos sin límites

Soluciona todo desde una única fuente central: tu Página de Reservas de Doodle.

Herramientas y soluciones que ayudan a los asesores

Página de reservas + Stripe : Recoge los pagos en el momento de la reserva.

Programación 1:1: Ofrece franjas horarias fijas para sesiones VIP.

Conexiones de calendario: Muestra sólo las horas abiertas en todos los calendarios.

Enlaces de vídeo: Genera automáticamente enlaces Zoom, Meet, Webex o Teams.

Marca personalizada: Añade tu logotipo y los colores de tu marca.

Descripciones AI: Genera descripciones pulidas de las sesiones.

Recordatorios y límites: Reduce automáticamente las ausencias.

Encuestas de grupo: Encuentra horarios de reunión con hasta 1.000 participantes.

Hojas de inscripción: Gestiona sesiones de formación o talleres.

Integraciones Zapier: Envía datos de reservas a tu CRM u hojas.

Privacidad y seguridad: Protección de nivel empresarial para los datos de los clientes.

Ejemplos reales de consultores

Consultora de marketing: sesiones de estrategia de pago

Tara ofrece una llamada de descubrimiento de 20 minutos y una sesión de estrategia de 90 minutos.

Tarifa: 225 $/hora → 495 $ por sesión

Forma de pago: Pago completo a través de Stripe en el momento de la reserva

Preparación: Buffer de 20 minutos y aviso con 24 horas de antelación

Herramientas: Zoom + recordatorios

Resultados: Menos inasistencias, pago por adelantado, fácil reprogramación.

Consultor de seguridad informática: retenedores y llamadas urgentes

Andre presta apoyo a pequeños equipos informáticos tanto con retenedores como con llamadas ad hoc.

Retenciones: Página de reserva privada (sin pago; factura mensual)

Llamadas urgentes: 500 $/hora con un depósito del 50% para nuevos clientes

Límite: dos plazas urgentes al día

Resultado: Expectativas claras y reservas pagadas antes de reservar el tiempo.

Consultora profesional: sesiones de grupo y seguimiento

Maya organiza un taller mensual para solicitantes de empleo y seguimientos 1:1.

Utiliza hojas de inscripción para 20 plazas, oculta los datos de los participantes

Envía Encuestas de Grupo a los socios para elegir fechas

Seguimientos: 175 $ a través de la Página de Reservas + Stripe

Resultado: Fácil gestión del taller y seguimientos automáticos de pago.

Mide y ajusta tus precios

Las tarifas no son permanentes. Utiliza los datos para perfeccionarlas con el tiempo.

Controla las tasas de conversión de las reservas

Controla las ausencias y los cambios de última hora

Sube los precios de las sesiones de alta demanda

Retira las ofertas de baja demanda

Ajusta la duración o el precio de las sesiones

Revisa trimestralmente y actualiza en Doodle

Las modificaciones se aplican instantáneamente a las nuevas reservas, sin necesidad de repetirlas.

Puntos clave

Elige modelos de precios sencillos y transparentes

Redacta y publica una política de pagos clara

Utiliza Doodle + Stripe para cobrar los pagos automáticamente

Añade recordatorios, límites y topes para proteger tu tiempo

Revisa las tarifas y las políticas con regularidad

Empieza a programar mejor

No necesitas una compleja pila tecnológica para establecer tarifas y cobrar pagos. Con Doodle, puedes conectar tu calendario, añadir tus tipos de sesiones y vincular Stripe para cobrar los pagos al instante. Los clientes eligen una hora que les viene bien, pagan de forma segura y reciben la invitación, mientras tu calendario y tu flujo de caja permanecen sincronizados.