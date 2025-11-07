Come stabilire le tariffe e riscuotere i pagamenti quando i clienti prenotano: una guida per i consulenti

Come consulente, il tuo tempo è il tuo prodotto. Eppure molti consulenti passano ore e ore alla settimana a fare preventivi, a inviare fatture e a rincorrere i pagamenti in ritardo. Questo tempo riduce il lavoro fatturabile e crea stress quando il flusso di cassa diminuisce.

La buona notizia è che puoi stabilire tariffe chiare, pubblicarle una volta sola e riscuotere il pagamento al momento della prenotazione. Questa guida ti offre un manuale pratico pensato per i consulenti. Imparerai a scegliere i modelli di prezzo, a scrivere una politica di pagamento chiara e a utilizzare Doodle con Stripe per essere pagato puntualmente a ogni appuntamento.

Alla fine avrai un sistema semplice che si adatta al tuo studio: i clienti prenotano, il calendario si aggiorna e i fondi arrivano sul tuo conto, così potrai tornare a fare il consulente.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

La sfida dei consulenti

I consulenti spesso si destreggiano tra chiamate di scoperta, sessioni a pagamento e progetti per più clienti. Senza un sistema, alcuni problemi comuni si manifestano rapidamente:

Tariffe incoerenti tra i clienti

Scope creep quando il tempo non è vincolato al prezzo

Mancate presentazioni e cancellazioni tardive senza alcun compenso

Fatturazione manuale e pagamenti lenti

Confusione del fuso orario e chiamate perse

Doppie prenotazioni nei vari calendari

Ogni problema riduce le ore fatturabili e indebolisce l'esperienza del cliente quando le regole non sono chiare o il pagamento è difficile.

Perché questo è importante per i consulenti

Tariffe chiare e pagamento al momento della prenotazione fanno molto di più che proteggere il tuo flusso di cassa: valorizzano il tuo marchio e accelerano le decisioni dei clienti.

I clienti vedono i prezzi in anticipo e sanno cosa stanno ricevendo.

I depositi riducono i no-show e i cambiamenti dell'ultimo minuto

Dedichi meno tempo all'amministrazione e più alla consulenza

Il tuo calendario rimane preciso in tutti gli strumenti

Quando colleghi il tuo calendario a Doodle, i clienti vedono solo gli orari disponibili. Quando aggiungi Stripe alla tua pagina di prenotazione o alla configurazione 1:1, puoi raccogliere automaticamente i depositi o i pagamenti completi. In questo modo si crea un percorso continuo dall'interesse all'appuntamento pagato.

Scegli il giusto modello di prezzo e imposta la tua tariffa base

Il tuo modello di prezzo deve riflettere il valore e il rischio del tuo lavoro. Scegli uno o due modelli e rimani coerente per fare chiarezza.

Modelli di prezzo comuni per i consulenti

Modello Descrizione Il migliore per A ore I clienti pagano per il tempo trascorso. Lavoro di consulenza o supporto ad hoc. Sessione a tariffa fissa Prezzo fisso per un risultato o una consulenza definita. Revisioni strategiche, chiamate una tantum, audit. Pacchetto Pacchetto di sessioni o chiamate con accesso continuo. Impegni di più settimane, programmi di coaching. Retainer Canone mensile per un numero prestabilito di sessioni o ore di assistenza. Clienti a lungo termine che hanno bisogno di flessibilità.

Se non sai da dove iniziare, offri un tipo di sessione a pagamento e una chiamata di scoperta gratuita o a basso costo. La semplicità aiuta i clienti a prenotare più velocemente.

Come stabilire la tua tariffa base

Usa questa formula rapida per evitare di sottovalutare i prezzi:

Stabilisci il tuo reddito annuo target (ad esempio, 150.000 dollari). Stima il totale delle ore fatturabili. Esempio: 48 settimane × 30 ore = 1.440 ore. Se solo il 60% è fatturabile, sono 864 ore. Aggiungi le spese generali e le tasse (ad esempio, +30%). Tariffa base = reddito target × 1,3 ÷ ore fatturabili.

Esempio: $150.000 × 1,3 = $195.000 ÷ 864 = $226/ora.

Arrotonda a un numero preciso come 225 o 250 dollari.

Per le tariffe forfettarie, moltiplica le ore stimate per la tariffa e aggiungi un piccolo margine. Una sessione di 90 minuti con 50 minuti di preparazione e riepilogo totalizza 2,3 ore a 225$/ora → circa 520$. Per semplicità, applica un prezzo di $495 o $550.

Scrivi una semplice politica di pagamento e prenotazione

La tua politica protegge il tuo tempo e stabilisce le aspettative. Pubblicala sul tuo sito web e sulle pagine di prenotazione in modo che i clienti la vedano prima di pagare.

Cosa includere

Termini di pagamento: Pagamento completo o deposito richiesto al momento della prenotazione

Finestra di cancellazione: ad esempio, fino a 24 ore prima dell'orario di inizio.

Politica di mancata presentazione: Le sessioni perse vengono addebitate per intero

Riprogrammazione: Una sola riprogrammazione per prenotazione

Arrivi tardivi: Le sessioni terminano all'orario previsto

Tasse e valuta: Chiarire le inclusioni e la valuta

Rimborsi: Definisci quando i pagamenti sono rimborsabili

Esempio di politica che puoi adattare

Pagamento: Il pagamento completo deve essere effettuato al momento della prenotazione attraverso il checkout sicuro. Cancellazione: Puoi cancellare o riprogrammare fino a 24 ore prima dell'orario di inizio. Mancata presentazione: Le sessioni perse vengono addebitate per intero. Arrivi in ritardo: Aspetterò fino a 10 minuti; la sessione terminerà comunque come previsto. Tasse: I prezzi includono le tasse applicabili e sono indicati in USD.

Tienilo breve, coerente e visibile in tutti i link di prenotazione.

Configura Doodle per riscuotere il pagamento quando i clienti prenotano

Puoi configurare Doodle in pochi minuti per pubblicare le tariffe e riscuotere i pagamenti automaticamente.

Passo 1: Collega il tuo calendario

Collega Google Calendar, Outlook o Apple Calendar

Seleziona i calendari che Doodle deve controllare per individuare eventuali conflitti.

Imposta i tuoi orari di lavoro e il fuso orario

In questo modo la tua disponibilità sarà accurata ed eviterai le doppie prenotazioni.

Fase 2: Crea la tua pagina di prenotazione

Aggiungi i tipi di riunione (ad esempio, Discovery Call 20 minuti, Sessione strategica 90 minuti)

Imposta dei buffer prima/dopo le sessioni

Limita le sessioni giornaliere per proteggere il tempo di concentrazione

Aggiungi domande di assunzione per obiettivi o collegamenti

Doodle Pro ti permette di aggiungere il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche utilizzare le descrizioni degli incontri generate dall'intelligenza artificiale per velocizzare la configurazione.

Passo 3: Connetti Stripe e imposta i prezzi

Collega il tuo account Stripe

Scegli una valuta per ogni tipo di incontro

Imposta il prezzo o il deposito

Scegli il pagamento totale o parziale al momento della prenotazione

Per i depositi, indica come e quando riscuoterai il saldo (ad esempio, 50% in anticipo, 50% dopo la sessione).

Passo 4: Aggiungi promemoria e regole di prenotazione

Abilita i promemoria automatici via e-mail

Stabilisci delle scadenze per le prenotazioni (ad esempio, non è possibile prenotare lo stesso giorno dopo le 15:00).

Definire un periodo di preavviso minimo (ad esempio, 12-24 ore).

Visualizza la tua politica di cancellazione

Doodle aggiunge automaticamente i link video per Zoom, Google Meet, Webex o Teams all'invito del calendario.

Fase 5: Usa l'1:1 per gli slot limitati o premium

Offri fasce orarie fisse per sessioni VIP, lanci o audit. I clienti scelgono e pagano tramite Stripe, senza dover fare avanti e indietro.

Crea pacchetti e tipi di sessione che i clienti capiscano

La chiarezza vende. Usa nomi chiari e livelli semplici per aiutare i clienti a scegliere con sicurezza.

Crea tre offerte principali

Starter: consulenza di 60 minuti con appunti scritti per ottenere risultati rapidi.

Core: sessione strategica di 90 minuti con un piano d'azione di una pagina.

Premium: Quattro sessioni da 60 minuti in sei settimane con supporto via e-mail.

Ciascuna di esse deve avere un prezzo e una descrizione chiari nella tua pagina di prenotazione Doodle.

Utilizza le chiamate di scoperta in modo intenzionale

Offri chiamate di scoperta brevi (15-20 minuti) per qualificare i contatti, non per dare consigli gratuiti. Aggiungi domande obbligatorie (ad esempio, budget, obiettivi) nel modulo di prenotazione.

Gestisci i fusi orari e gli spostamenti

Se viaggi o lavori in tutto il mondo, stabilisci i fusi orari e le finestre di preavviso per le prenotazioni. Per il lavoro di persona, crea un tipo di incontro dedicato con campi di localizzazione e una tariffa più alta per tenere conto del tempo di viaggio.

Suggerimenti pratici per ridurre i no-show e i pagamenti in ritardo

Richiedi il pagamento al momento della prenotazione

Offri un deposito solo per i pacchetti multi-sessione

Invia promemoria 24 ore prima degli incontri

Includi link per la riprogrammazione nelle conferme

Aggiungi un buffer di 15-30 minuti tra le chiamate

Disabilita le prenotazioni il giorno stesso per le sessioni che richiedono molta preparazione

Utilizza le domande di ammissione per risparmiare tempo di preparazione

Automatizza il flusso di dati con Zapier

Con Doodle, i promemoria e le scadenze delle prenotazioni sono integrati. Puoi anche invitare direttamente fino a 1.000 partecipanti per sessioni di gruppo o workshop.

Errori comuni da evitare

Sottopagare i prezzi dimenticando il tempo di preparazione o di follow-up

Indicare tariffe non coerenti

Fatturare dopo le chiamate invece che al momento della prenotazione

Mancanza o vaghezza nelle descrizioni delle sessioni

Nessuna politica di cancellazione visibile

Riunioni back-to-back senza buffer

Ignorare le tasse o le valute

Offerta di sconti senza limiti

Risolvi questi problemi con una fonte centrale di verità: la tua pagina di prenotazione Doodle.

Strumenti e soluzioni che aiutano i consulenti

Pagina di prenotazione + Stripe: riscossione dei pagamenti al momento della prenotazione.

Programmazione 1:1: Offri fasce orarie fisse per le sessioni VIP.

Connessioni con i calendari: Mostra solo gli orari aperti in tutti i calendari.

Collegamenti video: Genera automaticamente link a Zoom, Meet, Webex o Teams.

Marchio personalizzato: Aggiungi il tuo logo e i colori del tuo marchio.

Descrizioni AI: Genera descrizioni della sessione raffinate.

Promemoria e limiti: Riduci automaticamente i no-show.

Sondaggi di gruppo: Trova gli orari delle riunioni con un massimo di 1.000 partecipanti.

Schede di iscrizione: Gestisci sessioni di formazione o workshop.

Integrazioni Zapier: Invia i dati delle prenotazioni al tuo CRM o ai tuoi fogli.

Privacy e sicurezza: Protezione di livello aziendale per i dati dei clienti.

Esempi di consulenti nel mondo reale

Consulente di marketing: sessioni strategiche a pagamento

Tara offre una chiamata di scoperta di 20 minuti e una sessione di strategia di 90 minuti.

Tariffa: $225/ora → $495 per sessione

Pagamento: Pagamento completo tramite Stripe al momento della prenotazione

Configurazione: 20 minuti di anticipo e 24 ore di preavviso

Strumenti: Zoom + promemoria

Risultato: Meno no-show, pagamento anticipato, facile riprogrammazione.

Consulente per la sicurezza informatica: contratti a termine e chiamate urgenti

Andre supporta piccoli team IT sia con contratti a termine che con chiamate ad hoc.

Contratti a termine: Pagina di prenotazione privata (nessun pagamento; fattura mensile)

Chiamate urgenti: $500/ora con un deposito del 50% per i nuovi clienti.

Limite: due slot urgenti al giorno

Risultato: Aspettative chiare e prenotazioni pagate prima della prenotazione.

Consulente di carriera: sessioni di gruppo e follow-up

Maya gestisce un workshop mensile per persone in cerca di lavoro e un follow-up 1:1.

Utilizza un foglio di iscrizione per 20 posti, nascondendo i dati dei partecipanti.

Invia sondaggi di gruppo ai partner per scegliere le date.

Follow-up: $175 tramite Booking Page + Stripe

Risultato: Facile gestione del workshop e follow-up automatici a pagamento.

Misura e modifica le tue tariffe

Le tariffe non sono permanenti. Usa i dati per perfezionarle nel tempo.

Tieni traccia dei tassi di conversione delle prenotazioni

Monitora i no-show e le modifiche tardive

Aumenta i prezzi per le sessioni ad alta richiesta

Ritirare le offerte a bassa domanda

Adattare la durata o il prezzo della sessione

Revisione trimestrale e aggiornamento in Doodle

Le modifiche si applicano immediatamente alle nuove prenotazioni, senza doverle rielaborare.

Punti di forza

Scegli modelli di prezzo semplici e trasparenti

Scrivi e pubblica una politica di pagamento chiara

Usa Doodle + Stripe per raccogliere i pagamenti in modo automatico

Aggiungi promemoria, limiti e buffer per proteggere il tuo tempo

Rivedi regolarmente le tariffe e le politiche

Iniziare a programmare meglio

Non hai bisogno di una infrastruttura tecnologica complesso per stabilire le tariffe e raccogliere i pagamenti. Con Doodle puoi collegare il tuo calendario, aggiungere i tipi di sessione e collegare Stripe per raccogliere i pagamenti all'istante. I clienti scelgono un orario che va bene, pagano in modo sicuro e ricevono l'invito, mentre il tuo calendario e il flusso di cassa rimangono sincronizzati.