Come stabilire le tariffe e riscuotere i pagamenti quando i clienti prenotano: una guida per i consulenti

Tempo di lettura: 13 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 7 nov 2025

Confident professional standing with folded arms.

Indice dei contenuti

    Come consulente, il tuo tempo è il tuo prodotto. Eppure molti consulenti passano ore e ore alla settimana a fare preventivi, a inviare fatture e a rincorrere i pagamenti in ritardo. Questo tempo riduce il lavoro fatturabile e crea stress quando il flusso di cassa diminuisce.

    La buona notizia è che puoi stabilire tariffe chiare, pubblicarle una volta sola e riscuotere il pagamento al momento della prenotazione. Questa guida ti offre un manuale pratico pensato per i consulenti. Imparerai a scegliere i modelli di prezzo, a scrivere una politica di pagamento chiara e a utilizzare Doodle con Stripe per essere pagato puntualmente a ogni appuntamento.

    Alla fine avrai un sistema semplice che si adatta al tuo studio: i clienti prenotano, il calendario si aggiorna e i fondi arrivano sul tuo conto, così potrai tornare a fare il consulente.

    La sfida dei consulenti

    I consulenti spesso si destreggiano tra chiamate di scoperta, sessioni a pagamento e progetti per più clienti. Senza un sistema, alcuni problemi comuni si manifestano rapidamente:

    • Tariffe incoerenti tra i clienti

    • Scope creep quando il tempo non è vincolato al prezzo

    • Mancate presentazioni e cancellazioni tardive senza alcun compenso

    • Fatturazione manuale e pagamenti lenti

    • Confusione del fuso orario e chiamate perse

    • Doppie prenotazioni nei vari calendari

    Ogni problema riduce le ore fatturabili e indebolisce l'esperienza del cliente quando le regole non sono chiare o il pagamento è difficile.

    Perché questo è importante per i consulenti

    Tariffe chiare e pagamento al momento della prenotazione fanno molto di più che proteggere il tuo flusso di cassa: valorizzano il tuo marchio e accelerano le decisioni dei clienti.

    • I clienti vedono i prezzi in anticipo e sanno cosa stanno ricevendo.

    • I depositi riducono i no-show e i cambiamenti dell'ultimo minuto

    • Dedichi meno tempo all'amministrazione e più alla consulenza

    • Il tuo calendario rimane preciso in tutti gli strumenti

    Quando colleghi il tuo calendario a Doodle, i clienti vedono solo gli orari disponibili. Quando aggiungi Stripe alla tua pagina di prenotazione o alla configurazione 1:1, puoi raccogliere automaticamente i depositi o i pagamenti completi. In questo modo si crea un percorso continuo dall'interesse all'appuntamento pagato.

    Scegli il giusto modello di prezzo e imposta la tua tariffa base

    Il tuo modello di prezzo deve riflettere il valore e il rischio del tuo lavoro. Scegli uno o due modelli e rimani coerente per fare chiarezza.

    Modelli di prezzo comuni per i consulenti

    Modello

    Descrizione

    Il migliore per

    A ore

    I clienti pagano per il tempo trascorso.

    Lavoro di consulenza o supporto ad hoc.

    Sessione a tariffa fissa

    Prezzo fisso per un risultato o una consulenza definita.

    Revisioni strategiche, chiamate una tantum, audit.

    Pacchetto

    Pacchetto di sessioni o chiamate con accesso continuo.

    Impegni di più settimane, programmi di coaching.

    Retainer

    Canone mensile per un numero prestabilito di sessioni o ore di assistenza.

    Clienti a lungo termine che hanno bisogno di flessibilità.

    Se non sai da dove iniziare, offri un tipo di sessione a pagamento e una chiamata di scoperta gratuita o a basso costo. La semplicità aiuta i clienti a prenotare più velocemente.

    Come stabilire la tua tariffa base

    Usa questa formula rapida per evitare di sottovalutare i prezzi:

    1. Stabilisci il tuo reddito annuo target (ad esempio, 150.000 dollari).

    2. Stima il totale delle ore fatturabili. Esempio: 48 settimane × 30 ore = 1.440 ore. Se solo il 60% è fatturabile, sono 864 ore.

    3. Aggiungi le spese generali e le tasse (ad esempio, +30%).

    4. Tariffa base = reddito target × 1,3 ÷ ore fatturabili.

    Esempio: $150.000 × 1,3 = $195.000 ÷ 864 = $226/ora.

    Arrotonda a un numero preciso come 225 o 250 dollari.

    Per le tariffe forfettarie, moltiplica le ore stimate per la tariffa e aggiungi un piccolo margine. Una sessione di 90 minuti con 50 minuti di preparazione e riepilogo totalizza 2,3 ore a 225$/ora → circa 520$. Per semplicità, applica un prezzo di $495 o $550.

    Scrivi una semplice politica di pagamento e prenotazione

    La tua politica protegge il tuo tempo e stabilisce le aspettative. Pubblicala sul tuo sito web e sulle pagine di prenotazione in modo che i clienti la vedano prima di pagare.

    Cosa includere

    • Termini di pagamento: Pagamento completo o deposito richiesto al momento della prenotazione

    • Finestra di cancellazione: ad esempio, fino a 24 ore prima dell'orario di inizio.

    • Politica di mancata presentazione: Le sessioni perse vengono addebitate per intero

    • Riprogrammazione: Una sola riprogrammazione per prenotazione

    • Arrivi tardivi: Le sessioni terminano all'orario previsto

    • Tasse e valuta: Chiarire le inclusioni e la valuta

    • Rimborsi: Definisci quando i pagamenti sono rimborsabili

    Esempio di politica che puoi adattare

    Pagamento: Il pagamento completo deve essere effettuato al momento della prenotazione attraverso il checkout sicuro.

    Cancellazione: Puoi cancellare o riprogrammare fino a 24 ore prima dell'orario di inizio.

    Mancata presentazione: Le sessioni perse vengono addebitate per intero.

    Arrivi in ritardo: Aspetterò fino a 10 minuti; la sessione terminerà comunque come previsto.

    Tasse: I prezzi includono le tasse applicabili e sono indicati in USD.

    Tienilo breve, coerente e visibile in tutti i link di prenotazione.

    Configura Doodle per riscuotere il pagamento quando i clienti prenotano

    Puoi configurare Doodle in pochi minuti per pubblicare le tariffe e riscuotere i pagamenti automaticamente.

    Passo 1: Collega il tuo calendario

    • Collega Google Calendar, Outlook o Apple Calendar

    • Seleziona i calendari che Doodle deve controllare per individuare eventuali conflitti.

    • Imposta i tuoi orari di lavoro e il fuso orario

    In questo modo la tua disponibilità sarà accurata ed eviterai le doppie prenotazioni.

    Fase 2: Crea la tua pagina di prenotazione

    • Aggiungi i tipi di riunione (ad esempio, Discovery Call 20 minuti, Sessione strategica 90 minuti)

    • Imposta dei buffer prima/dopo le sessioni

    • Limita le sessioni giornaliere per proteggere il tempo di concentrazione

    • Aggiungi domande di assunzione per obiettivi o collegamenti

    Doodle Pro ti permette di aggiungere il tuo logo e i tuoi colori. Puoi anche utilizzare le descrizioni degli incontri generate dall'intelligenza artificiale per velocizzare la configurazione.

    Passo 3: Connetti Stripe e imposta i prezzi

    • Collega il tuo account Stripe

    • Scegli una valuta per ogni tipo di incontro

    • Imposta il prezzo o il deposito

    • Scegli il pagamento totale o parziale al momento della prenotazione

    Per i depositi, indica come e quando riscuoterai il saldo (ad esempio, 50% in anticipo, 50% dopo la sessione).

    Passo 4: Aggiungi promemoria e regole di prenotazione

    • Abilita i promemoria automatici via e-mail

    • Stabilisci delle scadenze per le prenotazioni (ad esempio, non è possibile prenotare lo stesso giorno dopo le 15:00).

    • Definire un periodo di preavviso minimo (ad esempio, 12-24 ore).

    • Visualizza la tua politica di cancellazione

    Doodle aggiunge automaticamente i link video per Zoom, Google Meet, Webex o Teams all'invito del calendario.

    Fase 5: Usa l'1:1 per gli slot limitati o premium

    Offri fasce orarie fisse per sessioni VIP, lanci o audit. I clienti scelgono e pagano tramite Stripe, senza dover fare avanti e indietro.

    Crea pacchetti e tipi di sessione che i clienti capiscano

    La chiarezza vende. Usa nomi chiari e livelli semplici per aiutare i clienti a scegliere con sicurezza.

    Crea tre offerte principali

    • Starter: consulenza di 60 minuti con appunti scritti per ottenere risultati rapidi.

    • Core: sessione strategica di 90 minuti con un piano d'azione di una pagina.

    • Premium: Quattro sessioni da 60 minuti in sei settimane con supporto via e-mail.

    Ciascuna di esse deve avere un prezzo e una descrizione chiari nella tua pagina di prenotazione Doodle.

    Utilizza le chiamate di scoperta in modo intenzionale

    Offri chiamate di scoperta brevi (15-20 minuti) per qualificare i contatti, non per dare consigli gratuiti. Aggiungi domande obbligatorie (ad esempio, budget, obiettivi) nel modulo di prenotazione.

    Gestisci i fusi orari e gli spostamenti

    Se viaggi o lavori in tutto il mondo, stabilisci i fusi orari e le finestre di preavviso per le prenotazioni. Per il lavoro di persona, crea un tipo di incontro dedicato con campi di localizzazione e una tariffa più alta per tenere conto del tempo di viaggio.

    Suggerimenti pratici per ridurre i no-show e i pagamenti in ritardo

    • Richiedi il pagamento al momento della prenotazione

    • Offri un deposito solo per i pacchetti multi-sessione

    • Invia promemoria 24 ore prima degli incontri

    • Includi link per la riprogrammazione nelle conferme

    • Aggiungi un buffer di 15-30 minuti tra le chiamate

    • Disabilita le prenotazioni il giorno stesso per le sessioni che richiedono molta preparazione

    • Utilizza le domande di ammissione per risparmiare tempo di preparazione

    • Automatizza il flusso di dati con Zapier

    Con Doodle, i promemoria e le scadenze delle prenotazioni sono integrati. Puoi anche invitare direttamente fino a 1.000 partecipanti per sessioni di gruppo o workshop.

    Errori comuni da evitare

    • Sottopagare i prezzi dimenticando il tempo di preparazione o di follow-up

    • Indicare tariffe non coerenti

    • Fatturare dopo le chiamate invece che al momento della prenotazione

    • Mancanza o vaghezza nelle descrizioni delle sessioni

    • Nessuna politica di cancellazione visibile

    • Riunioni back-to-back senza buffer

    • Ignorare le tasse o le valute

    • Offerta di sconti senza limiti

    Risolvi questi problemi con una fonte centrale di verità: la tua pagina di prenotazione Doodle.

    Strumenti e soluzioni che aiutano i consulenti

    • Pagina di prenotazione + Stripe: riscossione dei pagamenti al momento della prenotazione.

    • Programmazione 1:1: Offri fasce orarie fisse per le sessioni VIP.

    • Connessioni con i calendari: Mostra solo gli orari aperti in tutti i calendari.

    • Collegamenti video: Genera automaticamente link a Zoom, Meet, Webex o Teams.

    • Marchio personalizzato: Aggiungi il tuo logo e i colori del tuo marchio.

    • Descrizioni AI: Genera descrizioni della sessione raffinate.

    • Promemoria e limiti: Riduci automaticamente i no-show.

    • Sondaggi di gruppo: Trova gli orari delle riunioni con un massimo di 1.000 partecipanti.

    • Schede di iscrizione: Gestisci sessioni di formazione o workshop.

    • Integrazioni Zapier: Invia i dati delle prenotazioni al tuo CRM o ai tuoi fogli.

    • Privacy e sicurezza: Protezione di livello aziendale per i dati dei clienti.

    Esempi di consulenti nel mondo reale

    Consulente di marketing: sessioni strategiche a pagamento

    Tara offre una chiamata di scoperta di 20 minuti e una sessione di strategia di 90 minuti.

    • Tariffa: $225/ora → $495 per sessione

    • Pagamento: Pagamento completo tramite Stripe al momento della prenotazione

    • Configurazione: 20 minuti di anticipo e 24 ore di preavviso

    • Strumenti: Zoom + promemoria

    Risultato: Meno no-show, pagamento anticipato, facile riprogrammazione.

    Consulente per la sicurezza informatica: contratti a termine e chiamate urgenti

    Andre supporta piccoli team IT sia con contratti a termine che con chiamate ad hoc.

    • Contratti a termine: Pagina di prenotazione privata (nessun pagamento; fattura mensile)

    • Chiamate urgenti: $500/ora con un deposito del 50% per i nuovi clienti.

    • Limite: due slot urgenti al giorno

    Risultato: Aspettative chiare e prenotazioni pagate prima della prenotazione.

    Consulente di carriera: sessioni di gruppo e follow-up

    Maya gestisce un workshop mensile per persone in cerca di lavoro e un follow-up 1:1.

    • Utilizza un foglio di iscrizione per 20 posti, nascondendo i dati dei partecipanti.

    • Invia sondaggi di gruppo ai partner per scegliere le date.

    • Follow-up: $175 tramite Booking Page + Stripe

    Risultato: Facile gestione del workshop e follow-up automatici a pagamento.

    Misura e modifica le tue tariffe

    Le tariffe non sono permanenti. Usa i dati per perfezionarle nel tempo.

    • Tieni traccia dei tassi di conversione delle prenotazioni

    • Monitora i no-show e le modifiche tardive

    • Aumenta i prezzi per le sessioni ad alta richiesta

    • Ritirare le offerte a bassa domanda

    • Adattare la durata o il prezzo della sessione

    • Revisione trimestrale e aggiornamento in Doodle

    Le modifiche si applicano immediatamente alle nuove prenotazioni, senza doverle rielaborare.

    Punti di forza

    • Scegli modelli di prezzo semplici e trasparenti

    • Scrivi e pubblica una politica di pagamento chiara

    • Usa Doodle + Stripe per raccogliere i pagamenti in modo automatico

    • Aggiungi promemoria, limiti e buffer per proteggere il tuo tempo

    • Rivedi regolarmente le tariffe e le politiche

    Iniziare a programmare meglio

    Non hai bisogno di una infrastruttura tecnologica complesso per stabilire le tariffe e raccogliere i pagamenti. Con Doodle puoi collegare il tuo calendario, aggiungere i tipi di sessione e collegare Stripe per raccogliere i pagamenti all'istante. I clienti scelgono un orario che va bene, pagano in modo sicuro e ricevono l'invito, mentre il tuo calendario e il flusso di cassa rimangono sincronizzati.

    Non è richiesta la carta di credito

