Comment fixer les tarifs et percevoir les paiements lorsque les clients réservent : un guide pour les consultants.

En tant que consultant, ton temps est ton produit. Pourtant, de nombreux consultants passent des heures chaque semaine à établir des devis, à envoyer des factures et à courir après les retards de paiement. Ce temps réduit le travail facturable et crée du stress lorsque les rentrées d'argent diminuent.

La bonne nouvelle, c'est que tu peux fixer des tarifs clairs, les publier une seule fois et percevoir le paiement au moment de la réservation. Ce guide te donne un plan pratique conçu pour les consultants. Tu apprendras à choisir des modèles de tarification, à rédiger une politique de paiement claire et à utiliser Doodle avec Stripe pour être payé à temps à chaque rendez-vous.

À la fin, tu auras un système simple qui s'adapte à ta pratique : les clients réservent, ton calendrier se met à jour et les fonds atterrissent sur ton compte - pour que tu puisses retourner conseiller.

Le défi auquel sont confrontés les consultants

Les consultants jonglent souvent entre les appels de découverte, les sessions payantes et le travail de projet pour plusieurs clients. Sans système, quelques problèmes courants apparaissent rapidement :

Tarifs incohérents d'un client à l'autre

Extension du champ d'application lorsque le temps n'est pas lié au prix

Absences et annulations tardives sans compensation

Facturation manuelle et lenteur des paiements

Confusion des fuseaux horaires et appels manqués

Double réservation sur plusieurs calendriers

Chaque problème réduit le nombre d'heures facturables et affaiblit l'expérience du client lorsque les règles ne sont pas claires ou que le paiement est difficile.

Pourquoi c'est important pour les consultants

Des tarifs clairs et un paiement à la réservation font plus que protéger ta trésorerie - ils élèvent ta marque et accélèrent les décisions des clients.

Les clients voient les prix à l'avance et savent ce qu'ils obtiennent.

Les acomptes réduisent les absences et les changements de dernière minute.

Tu passes moins de temps à l'administration et plus de temps à conseiller

Ton calendrier reste exact d'un outil à l'autre

Lorsque tu connectes ton calendrier dans Doodle, les clients ne voient que les horaires disponibles. Lorsque tu ajoutes Stripe à ta page de réservation ou à la configuration 1:1, tu peux collecter des acomptes ou des paiements complets automatiquement. Cela crée un chemin transparent de l'intérêt au rendez-vous payé.

Choisis le bon modèle de tarification et fixe ton taux de base

Ton modèle de tarification doit refléter la valeur et le risque de ton travail. Choisis un ou deux modèles et reste cohérent pour plus de clarté.

Modèles de tarification courants pour les consultants

Modèle Description Meilleur pour À l'heure Les clients paient au temps passé. Travail de conseil ou de soutien ad hoc. Session à tarif fixe Prix fixe pour une prestation ou une consultation définie. Révisions stratégiques, appels ponctuels, audits. Forfait Ensemble de sessions ou d'appels avec un accès permanent. Engagements de plusieurs semaines, programmes de coaching. Honoraires Frais mensuels pour un nombre déterminé de séances ou d'heures de soutien. Clients à long terme qui ont besoin de flexibilité.

Si tu ne sais pas par où commencer, propose un type de séance payante et un appel de découverte gratuit ou à faible coût. La simplicité aide les clients à réserver plus rapidement.

Comment fixer ton taux de base

Utilise cette formule rapide pour éviter de sous-évaluer ton tarif :

Fixe ton revenu annuel cible (par exemple, 150 000 $). Estime le nombre total d'heures facturables. Exemple : 48 semaines × 30 heures = 1 440 heures. Si seulement 60 % sont facturables, cela représente 864 heures. Ajoute les frais généraux et les taxes (par exemple, +30 %). Taux de base = Revenu cible × 1,3 ÷ heures facturables.

Exemple : 150 000 $ × 1,3 = 195 000 $ ÷ 864 = 226 $/heure.

Arrondis à un chiffre net comme 225 $ ou 250 $.

Pour les honoraires forfaitaires, multiplie les heures estimées par ton taux et ajoute un petit tampon. Une séance de 90 minutes avec 50 minutes de préparation et de récapitulation totalise 2,3 heures à 225 $/heure → environ 520 $. Fixe le prix à 495 $ ou 550 $ pour plus de simplicité.

Rédige une politique de paiement et de réservation simple.

Ta politique protège ton temps et définit les attentes. Publie-la sur ton site Internet et sur les pages de réservation pour que les clients la voient avant de payer.

Ce qu'il faut inclure

Conditions de paiement : Paiement intégral ou acompte exigé lors de la réservation

Fenêtre d'annulation : par exemple, jusqu'à 24 heures avant l'heure de début.

Politique de non-présentation : Les séances manquées sont facturées en totalité

Reprogrammation : Un seul report par réservation

Arrivée tardive : Les sessions se terminent à l'heure prévue

Taxes et devises : Clarifier les inclusions et la monnaie

Remboursements : Définir quand les paiements sont remboursables

Exemple de politique que tu peux adapter

Paiement : L'intégralité du paiement est due lors de la réservation par le biais d'un paiement sécurisé. Annulation : Tu peux annuler ou reprogrammer jusqu'à 24 heures avant l'heure de début. Non présentation : Les sessions manquées sont facturées en totalité. Arrivée tardive : J'attends jusqu'à 10 minutes ; la séance se termine quand même comme prévu. Taxes : Les prix incluent les taxes applicables et sont indiqués en dollars américains.

Sois bref, cohérent et visible sur tous les liens de réservation.

Configure Doodle pour qu'il perçoive le paiement lorsque les clients réservent.

Tu peux configurer Doodle en quelques minutes pour publier les tarifs et collecter les paiements automatiquement.

Étape 1 : Connecte ton calendrier

Connecte Google Calendar, Outlook ou Apple Calendar

Sélectionne les calendriers que Doodle doit vérifier pour les conflits.

Définis tes heures de travail et ton fuseau horaire

Cela permet de garder tes disponibilités exactes et d'éviter les doubles réservations.

Étape 2 : Créer ta page de réservation

Ajoute des types de réunions (par exemple, appel de découverte de 20 minutes, session stratégique de 90 minutes).

Définis des tampons avant/après les sessions

Limite les sessions quotidiennes pour protéger le temps de concentration

Ajoute des questions d'admission pour les objectifs ou les liens

Doodle Pro te permet d'ajouter ton logo et tes couleurs. Tu peux aussi utiliser des descriptions de réunion générées par l'IA pour une configuration plus rapide.

Étape 3 : Connecter Stripe et fixer les prix

Connecte ton compte Stripe

Choisis une devise par type de réunion

Fixe ton prix ou ton acompte

Choisis un paiement total ou partiel lors de la réservation

Pour les acomptes, note comment et quand tu percevras le solde restant (par exemple, 50 % d'avance, 50 % après la session).

Étape 4 : ajouter des rappels et des règles de réservation

Active les rappels automatiques par courriel

Fixe des dates limites de réservation (par exemple, pas de réservation le même jour après 15 heures).

Définir un délai de préavis minimum (par exemple, 12-24 heures)

Affiche ta politique d'annulation

Doodle ajoute automatiquement tes liens vidéo pour Zoom, Google Meet, Webex ou Teams à l'invitation du calendrier.

Étape 5 : utiliser le 1:1 pour les créneaux limités ou premium.

Offre des créneaux horaires fixes pour les sessions VIP, les lancements ou les audits. Les clients choisissent et paient par l'intermédiaire de Stripe - pas de va-et-vient.

Crée des forfaits et des types de sessions que les clients comprennent

La clarté fait vendre. Utilise des noms clairs et des niveaux simples pour aider les clients à choisir en toute confiance.

Crée trois offres de base

Starter : consultation de 60 minutes avec notes écrites - pour des gains rapides.

Core : séance de stratégie de 90 minutes avec un plan d'action d'une page.

Premium : Quatre séances de 60 minutes sur six semaines avec assistance par courriel.

Chaque offre doit avoir un prix et une description clairs dans ta page de réservation Doodle.

Utilise les appels de découverte de manière intentionnelle

Offre des appels de découverte de courte durée (15 à 20 minutes) pour qualifier les prospects - et non pour donner des conseils gratuits. Ajoute des questions obligatoires (par exemple, budget, objectifs) dans le formulaire de réservation.

Gérer les fuseaux horaires et les déplacements

Si tu voyages ou travailles dans le monde entier, définis des fuseaux horaires et des fenêtres de préavis de réservation. Pour le travail en personne, crée un type de réunion dédié avec des champs de localisation et un tarif plus élevé pour tenir compte du temps de déplacement.

Conseils pratiques pour réduire les absences et les retards de paiement

Exiger le paiement lors de la réservation

Ne propose des acomptes que pour les forfaits de plusieurs séances

Envoie des rappels 24 heures avant les réunions

Inclure des liens de report dans les confirmations

Ajoute des tampons de 15 à 30 minutes entre les appels

Désactiver les réservations le jour même pour les sessions à forte préparation

Utilise des questions d'admission pour gagner du temps de préparation

Automatise le flux de données avec Zapier

Avec Doodle, les rappels et les délais de réservation sont intégrés. Tu peux même inviter directement jusqu'à 1 000 participants pour des sessions de groupe ou des ateliers.

Erreurs courantes à éviter

Sous-tarifer en oubliant le temps de préparation ou de suivi.

Proposer des tarifs incohérents

Facturer après les appels plutôt qu'au moment de la réservation

Absence ou imprécision du champ d'application dans les descriptions des sessions

Pas de politique d'annulation visible

Réunions consécutives sans tampon

Ignorer les taxes ou les devises

Offre de remises sans limites

Corrige ces problèmes avec une source centrale de vérité - ta page de réservation Doodle.

Outils et solutions qui aident les consultants

Page de réservation + Stripe : collecte les paiements lors de la réservation.

Programmation 1:1 : Offre des plages horaires fixes pour les sessions VIP.

Connexions aux calendriers : Affiche uniquement les horaires ouverts sur l'ensemble des calendriers.

Liens vidéo : Génère automatiquement des liens Zoom, Meet, Webex ou Teams.

Marque personnalisée : Ajoute ton logo et les couleurs de ta marque.

Descriptions AI : Génère des descriptions de session soignées.

Rappels et limites : Réduit automatiquement les absences.

Sondages de groupe : Trouve des heures de réunion avec jusqu'à 1 000 participants.

Feuilles d'inscription : Gère les sessions de formation ou les ateliers.

Intégrations Zapier : Envoie les données de réservation à ton CRM ou à tes feuilles.

Confidentialité et sécurité : Protection de niveau entreprise pour les données des clients.

Exemples concrets de consultants

Consultant en marketing : séances de stratégie payantes.

Tara propose un appel de découverte de 20 minutes et une session de stratégie de 90 minutes.

Tarif : 225 $/heure → 495 $ par session.

Paiement : Paiement intégral via Stripe lors de la réservation.

Mise en place : Tampon de 20 minutes et préavis de 24 heures.

Outils : Zoom + rappels

Résultat : Moins de défections, paiement à l'avance, reprogrammation facile.

Consultant en sécurité informatique : contrats et appels urgents

André soutient les petites équipes informatiques avec des contrats et des appels ad hoc.

Engagements : Page de réservation privée (pas de paiement ; facture mensuelle)

Appels urgents : 500 $/heure avec un acompte de 50 % pour les nouveaux clients.

Limite : deux créneaux urgents par jour

Résultat : Attentes claires et réservations payées avant que le temps ne soit réservé.

Conseillère en carrière : séances de groupe et suivis

Maya organise un atelier mensuel pour les demandeurs d'emploi et des suivis 1:1.

Utilise une feuille d'inscription pour 20 places, cache les données des participants.

Envoie des sondages de groupe aux partenaires pour qu'ils choisissent les dates.

Suivi : 175 $ via la page de réservation + Stripe

Résultat : Gestion facile de l'atelier et suivi automatique et payant.

Mesure et ajuste tes prix

Les tarifs ne sont pas permanents. Utilise les données pour les affiner au fil du temps.

Effectue le suivi des taux de conversion des réservations

Surveille les absences et les changements tardifs

Augmente les prix pour les sessions très demandées

Retire les offres à faible demande

Ajuster la durée ou le prix de la session

Révision trimestrielle et mise à jour dans Doodle

Les modifications s'appliquent instantanément aux nouvelles réservations - aucune retouche n'est nécessaire.

Principaux enseignements

Choisis des modèles de prix simples et transparents

Rédige et publie une politique de paiement claire

Utilise Doodle + Stripe pour collecter les paiements automatiquement.

Ajoute des rappels, des limites et des tampons pour protéger ton temps.

Révise régulièrement les tarifs et les politiques

Commence avec une meilleure planification

Tu n'as pas besoin d'une infrastructure technique complexe pour fixer les tarifs et collecter les paiements. Avec Doodle, tu peux connecter ton calendrier, ajouter tes types de sessions et relier Stripe pour collecter les paiements instantanément. Les clients choisissent l'heure qui leur convient, paient en toute sécurité et reçoivent l'invitation - tandis que ton calendrier et ta trésorerie restent synchronisés.