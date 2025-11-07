Sådan fastsætter du priser og opkræver betaling, når kunder booker: en konsulentguide

Som konsulent er din tid dit produkt. Alligevel bruger mange konsulenter timer hver uge på at give tilbud på priser, sende fakturaer og jagte forsinkede betalinger. Den tid går ud over det fakturerbare arbejde og skaber stress, når pengestrømmen svigter.

Den gode nyhed er, at du kan fastsætte klare priser, offentliggøre dem én gang og opkræve betaling i bookingøjeblikket. Denne guide giver dig en praktisk drejebog, der er bygget til konsulenter. Du lærer, hvordan du vælger prismodeller, skriver en klar betalingspolitik og bruger Doodle med Stripe til at få betaling til tiden for hver aftale.

Til sidst har du et enkelt system, der passer til din praksis: klienter booker, din kalender opdateres, og pengene lander på din konto - så du kan komme tilbage til at rådgive.

Udfordringen for konsulenter

Konsulenter jonglerer ofte med opdagelsessamtaler, betalte sessioner og projektarbejde på tværs af flere klienter. Uden et system opstår der hurtigt et par almindelige problemer:

Inkonsekvente priser mellem klienter

Omfanget vokser, når tiden ikke er bundet til prisen

Udeblivelser og sene aflysninger uden kompensation

Manuel fakturering og langsom betaling

Tidszoneforvirring og ubesvarede opkald

Dobbeltbookinger på tværs af kalendere

Hvert problem går ud over de fakturerbare timer og svækker kundeoplevelsen, når reglerne er uklare, eller betalingen er vanskelig.

Hvorfor dette er vigtigt for konsulenter

Klare priser og betaling ved booking gør mere end at beskytte dit cash flow - de løfter dit brand og fremskynder kundernes beslutninger.

Kunderne ser priserne på forhånd og ved, hvad de får

Indskud reducerer udeblivelser og ændringer i sidste øjeblik

Du bruger mindre tid på administration og mere tid på rådgivning

Din kalender forbliver nøjagtig på tværs af værktøjer

Når du forbinder din kalender med Doodle, ser kunderne kun ledige tider. Når du tilføjer Stripe til din bookingside eller 1:1-opsætning, kan du automatisk opkræve depositum eller fuld betaling. Det skaber en problemfri vej fra interesse til betalt aftale.

Vælg den rigtige prismodel, og fastsæt din grundpris

Din prismodel skal afspejle værdien og risikoen ved dit arbejde. Vælg en eller to modeller, og vær konsekvent for at skabe klarhed.

Almindelige prismodeller for konsulenter

Model Beskrivelse Bedst til Pr. time Kunderne betaler for den tid, de bruger. Ad hoc-rådgivning eller supportarbejde. Session med fast gebyr Fast pris for en defineret leverance eller konsultation. Strategigennemgang, engangsopkald, revisioner. Pakke Pakke med sessioner eller opkald med løbende adgang. Engagementer over flere uger, coachingprogrammer. Honorar Månedligt gebyr for et bestemt antal sessioner eller supporttimer. Langtidskunder, der har brug for fleksibilitet.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal starte, så tilbyd en betalt sessionstype og et gratis eller billigt opdagelsesopkald. Enkelhed hjælper kunderne med at booke hurtigere.

Sådan fastsætter du din basispris

Brug denne hurtige formel til at undgå underpriser:

Sæt dit mål for den årlige indkomst (f.eks. 150.000 dollars). Anslå dit samlede antal fakturerbare timer. Eksempel: 48 uger × 30 timer = 1.440 timer. Hvis kun 60 % kan faktureres, er det 864 timer. Tilføj overhead og skatter (f.eks. +30%). Basissats = målindkomst × 1,3 ÷ fakturerbare timer.

Eksempel: 150.000 $ × 1,3 = 195.000 $ ÷ 864 = 226 $/time.

Afrund til et rent tal som $225 eller $250.

For faste gebyrer skal du gange dine anslåede timer med din sats og tilføje en lille buffer. En session på 90 minutter med 50 minutters forberedelse og opsummering giver i alt 2,3 timer til 225 dollars i timen → ca. 520 dollars. Pris det til $495 eller $550 for enkelhedens skyld.

Skriv en enkel betalings- og bookingpolitik

Din politik beskytter din tid og sætter forventninger. Offentliggør den på dit website og dine bookingsider, så kunderne kan se den, før de betaler.

Hvad skal den indeholde?

Betalingsbetingelser: Fuld betaling eller depositum kræves ved booking

Afbestillingsfrist : f.eks. op til 24 timer før starttidspunktet

Politik for udeblivelse: Udeblevne sessioner opkræves fuldt ud

Omlægning af tid: Én omlægning pr. booking

Sene ankomster: Sessioner slutter på det planlagte tidspunkt

Skatter og valuta: Afklar inklusioner og valuta

Refusioner: Definer, hvornår betalinger kan refunderes

Eksempel på en politik, du kan tilpasse

Betaling: Fuld betaling skal ske ved booking via sikker checkout. Afbestilling: Du kan aflyse eller omlægge op til 24 timer før starttidspunktet. Manglende fremmøde: Udeblevne sessioner debiteres fuldt ud. Sene ankomster: Jeg venter op til 10 minutter; sessionen slutter stadig som planlagt. Skatter og afgifter: Priserne inkluderer gældende skatter og er angivet i USD.

Hold det kort, konsekvent og synligt på tværs af alle bookinglinks.

Konfigurer Doodle til at opkræve betaling, når klienter booker

Du kan konfigurere Doodle på få minutter til at offentliggøre priser og opkræve betalinger automatisk.

Trin 1: Forbind din kalender

Tilslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender

Vælg kalendere, som Doodle skal tjekke for konflikter

Indstil din arbejdstid og tidszone

Dette holder din tilgængelighed nøjagtig og forhindrer dobbeltbookinger.

Trin 2: Opret din bookingside

Tilføj mødetyper (f.eks. Discovery Call 20 min, Strategy Session 90 min)

Indstil buffere før/efter sessioner

Begræns daglige sessioner for at beskytte fokustid

Tilføj indgangsspørgsmål til mål eller links

Med Doodle Pro kan du tilføje dit logo og dine farver. Du kan også bruge AI-genererede mødebeskrivelser til hurtigere opsætning.

Trin 3: Tilslut Stripe og indstil priser

Forbind din Stripe-konto

Vælg en valuta pr. mødetype

Indstil din pris eller dit depositum

Vælg fuld eller delvis betaling ved booking

Ved indskud skal du angive, hvordan og hvornår du vil opkræve restbeløbet (f.eks. 50 % på forhånd, 50 % efter mødet).

Trin 4: Tilføj påmindelser og bookingregler

Aktivér automatiske e-mail-påmindelser

Indstil bookingfrister (f.eks. ingen bookinger samme dag efter kl. 15.00)

Definer en minimumsvarselperiode (f.eks. 12-24 timer)

Vis din afbestillingspolitik

Doodle tilføjer automatisk dine videolinks til Zoom, Google Meet, Webex eller Teams til kalenderinvitationen.

Trin 5: Brug 1:1 til begrænsede eller premium slots

Tilbyd faste tidsintervaller til VIP-sessioner, lanceringer eller audits. Kunderne vælger og betaler via Stripe - ingen frem og tilbage.

Opret pakker og sessionstyper, som kunderne forstår

Klarhed sælger. Brug klare navne og enkle niveauer for at hjælpe kunderne med at vælge sikkert.

Opbyg tre kernetilbud

Starter: 60 minutters konsultation med skriftlige noter - til hurtige gevinster.

Core: 90 minutters strategisession med en handlingsplan på én side.

Premium: Fire 60-minutters sessioner over seks uger med e-mail-support.

Hvert tilbud skal have en klar pris og beskrivelse på din Doodle-bookingside.

Brug opdagelsesopkald med vilje

Tilbyd korte opdagelsessamtaler (15-20 minutter) for at kvalificere leads - ikke for at give gratis rådgivning. Tilføj nødvendige spørgsmål (f.eks. budget, mål) i bookingformularen.

Håndter tidszoner og rejser

Hvis du rejser eller arbejder globalt, skal du indstille tidszoner og tidsfrister for booking. Til personligt arbejde skal du oprette en dedikeret mødetype med lokalitetsfelter og en højere pris for at tage højde for rejsetid.

Praktiske tips til at reducere no-shows og forsinkede betalinger

Kræv betaling ved booking

Tilbyd kun depositum for pakker med flere sessioner

Send påmindelser 24 timer før møder

Inkluder links til ny planlægning i bekræftelser

Tilføj 15-30 minutters buffer mellem opkald

Deaktiver bookinger samme dag for sessioner med meget forberedelse

Brug indgangsspørgsmål til at spare forberedelsestid

Automatiser dataflowet med Zapier

Med Doodle er påmindelser og bookingfrister indbygget. Du kan endda invitere op til 1.000 deltagere direkte til gruppesessioner eller workshops.

Almindelige fejl at undgå

Underprisning ved at glemme forberedelses- eller opfølgningstid

At angive inkonsekvente priser

Fakturering efter opkald i stedet for ved booking

Manglende eller vagt omfang i sessionsbeskrivelser

Ingen synlig afbestillingspolitik

Back-to-back-møder uden buffere

Ignorerer skatter eller valutaer

Tilbyder rabatter uden grænser

Løs disse problemer med én central kilde til sandhed - din Doodle-bookingside.

Værktøjer og løsninger, der hjælper konsulenter

Bookingside + Stripe : Indsaml betalinger ved booking.

1:1 planlægning: Tilbyd faste tidsintervaller til VIP-sessioner.

Kalenderforbindelser: Vis kun åbne tider på tværs af alle kalendere.

Video-links: Generer automatisk Zoom-, Meet-, Webex- eller Teams-links.

Brugerdefineret branding: Tilføj dit logo og dine brandfarver.

AI-beskrivelser: Generer polerede sessionsbeskrivelser.

Påmindelser og grænser: Reducer automatisk antallet af udeblivelser.

Gruppeafstemninger: Find mødetidspunkter med op til 1.000 deltagere.

Tilmeldingsark: Administrer træningssessioner eller workshops.

Zapier-integrationer: Send bookingdata til dit CRM eller dine sheets.

Fortrolighed og sikkerhed: Beskyttelse af kundedata i virksomhedsklasse.

Eksempler på konsulenter i den virkelige verden

Marketingkonsulent: betalte strategisessioner

Tara tilbyder et 20-minutters opdagelsesopkald og en 90-minutters strategisession.

Pris: $225/time → $495 pr. session

Betaling: Fuld betaling via Stripe ved booking

Opsætning: 20 minutters buffer og 24 timers varsel

Værktøjer: Zoom + påmindelser

Resultat: Færre udeblivelser, betaling på forhånd, nem omplanlægning.

IT-sikkerhedskonsulent: faste aftaler og hasteopkald

Andre støtter små IT-teams med både faste aftaler og ad hoc-opkald.

Fastholdelsesaftaler: Privat bookingside (ingen betaling; månedlig faktura)

Hasteopkald: $500/time med 50% depositum for nye kunder

Grænse: To akutte slots pr. dag

Resultat: Klare forventninger og betalte bookinger, før tiden er reserveret.

Karrierekonsulent: Gruppesessioner og opfølgning

Maya afholder en månedlig workshop for jobsøgende og 1:1-opfølgninger.

Bruger tilmeldingsark til 20 pladser, skjuler deltagerdata

Sender gruppeafstemninger til partnere for at vælge datoer

Opfølgning: $175 via bookingside + Stripe

Resultat: Nem workshopadministration og automatisk betalt opfølgning.

Mål og juster din prissætning

Priser er ikke permanente. Brug data til at forfine dem over tid.

Spor konverteringsrater for bookinger

Overvåg no-shows og sene ændringer

Hæv priserne for sessioner med stor efterspørgsel

Træk tilbud med lav efterspørgsel tilbage

Juster sessionens længde eller pris

Gennemgå hvert kvartal og opdater i Doodle

Redigeringer gælder øjeblikkeligt for nye bookinger - ingen omarbejdning nødvendig.

De vigtigste pointer

Vælg enkle, gennemsigtige prismodeller

Skriv og offentliggør en klar betalingspolitik

Brug Doodle + Stripe til at opkræve betalinger automatisk

Tilføj påmindelser, grænser og buffere for at beskytte din tid

Gennemgå priser og politikker regelmæssigt

Kom i gang med bedre planlægning

Du behøver ikke en kompleks teknisk stak for at fastsætte priser og opkræve betalinger. Med Doodle kan du forbinde din kalender, tilføje dine sessionstyper og linke til Stripe for at opkræve betalinger med det samme. Kunderne vælger et tidspunkt, der passer dem, betaler sikkert og får invitationen - mens din kalender og dit cash flow forbliver synkroniseret.