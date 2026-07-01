Hur man fastställer priser och tar emot betalningar när kunder bokar: en guide för konsulter

Som konsult är din tid din produkt. Ändå lägger många konsulter flera timmar varje vecka på att ta fram prisuppgifter, skicka fakturor och jaga efter försenade betalningar. Den tiden går ut över det fakturerbara arbetet och skapar stress när kassaflödet sjunker.

Den goda nyheten är att du kan fastställa tydliga priser, publicera dem en gång för alla och ta betalt redan vid bokningstillfället. Den här guiden ger dig en praktisk handbok som är skräddarsydd för konsulter. Du får lära dig hur du väljer prissättningsmodeller, utformar tydliga betalningsvillkor och använder Doodle tillsammans med Stripe för att få betalt i tid för varje möte.

När du är klar kommer du att ha ett enkelt system som passar just din verksamhet: kunderna bokar, din kalender uppdateras och pengarna sätts in på ditt konto – så att du kan återgå till att ge råd.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Den utmaning som konsulterna står inför

Konsulter måste ofta jonglera med inledande samtal, betalda sessioner och projektarbete för flera olika kunder. Utan ett system uppstår snabbt några vanliga problem:

Skillnader i priser mellan olika kunder

Omfattningsglidning när tiden inte är kopplad till priset

Uteblivande och sena avbokningar utan ersättning

Manuell fakturering och långsam betalning

Förvirring kring tidszoner och missade samtal

Dubbelbokningar mellan kalendrar

Varje problem minskar antalet fakturerbara timmar och försämrar kundupplevelsen när reglerna är otydliga eller det är svårt att betala.

Varför detta är viktigt för konsulter

Tydliga priser och betalning vid bokning gör mer än att bara skydda ditt kassaflöde – de stärker ditt varumärke och får kunderna att fatta snabbare beslut.

Kunderna ser priset i förväg och vet vad de får

Förskottsbetalningar minskar antalet uteblivna bokningar och ändringar i sista minuten

Du lägger mindre tid på administration och mer tid på rådgivning

Din kalender förblir korrekt i alla verktyg

När du kopplar ihop din kalender med Doodle ser kunderna endast lediga tider. När du lägger till Stripe på din Booking Page eller i din 1:1-konfiguration kan du automatiskt ta emot handpenningar eller full betalning. Det skapar en smidig väg från intresse till betald tid.

Välj rätt prismodell och fastställ din grundavgift

Din prissättningsmodell bör återspegla värdet och risken i ditt arbete. Välj en eller två modeller och håll dig till dem för att skapa tydlighet.

Vanliga prissättningsmodeller för konsulter

Modell Beskrivning Bäst för Per timme Kunderna betalar för den tid som läggs ner. Ad hoc-rådgivning eller stödinsatser. Session till fast pris Fast pris för en specificerad leverans eller konsultation. Strategigranskningar, engångssamtal, revisioner. Förpackning Paket med sessioner eller samtal med kontinuerlig tillgång. Uppdrag som sträcker sig över flera veckor, coachningsprogram. Fästelement Månadsavgift för ett fast antal sessioner eller supporttimmar. Långvariga kunder som behöver flexibilitet.

Om du är osäker på var du ska börja kan du erbjuda en typ av betald session och ett kostnadsfritt eller prisvärt introduktionssamtal. Enkelhet gör det lättare för kunderna att boka snabbare.

Så här ställer du in din basränta

Använd den här enkla formeln för att undvika att sätta för låga priser:

Ange din målsatta årsinkomst (t.ex. 150 000 dollar). Beräkna ditt totala antal fakturerbara timmar. Exempel: 48 veckor × 30 timmar = 1 440 timmar. Om endast 60 % är fakturerbara blir det 864 timmar. Lägg till omkostnader och skatter (t.ex. +30 %). Grundbelopp = Målintäkt × 1,3 ÷ Fakturerbara timmar.

Exempel: 150 000 $ × 1,3 = 195 000 $ ÷ 864 = 226 dollar per timme.

Avrunda till ett jämnt belopp, till exempel 225 dollar eller 250 dollar.

För fasta arvoden multiplicerar du det beräknade antalet timmar med din timtaxa och lägger till en liten marginal. En 90-minuterssession med 50 minuters förberedelser och sammanfattning blir totalt 2,3 timmar à 225 dollar/timme → cirka 520 dollar. Sätt priset till 495 eller 550 dollar för enkelhetens skull.

Skriv en enkel betalnings- och bokningspolicy

Dina villkor skyddar din tid och klargör vad som förväntas. Publicera dem på din webbplats och på dina Booking Pages så att kunderna kan ta del av dem innan de betalar.

Vad som ska ingå

Betalningsvillkor: Full betalning eller deposition krävs vid bokningen

Avbokningsperiod: t.ex. upp till 24 timmar före starttiden

Regler vid utebliven ankomst: Uteblivna pass debiteras till fullt pris

Ombokning: En ombokning per bokning

Försenade ankomster: Sessionerna avslutas vid den schemalagda tiden

Skatter och valuta: Förtydliga vad som ingår och vilken valuta som gäller

Återbetalningar: Fastställ under vilka omständigheter betalningar kan återbetalas

Exempel på riktlinjer som du kan anpassa

Betalning: Hela beloppet ska betalas vid bokningen via en säker betalningsprocess. Avbokning: Du kan avboka eller boka om upp till 24 timmar före starttiden. Uteblivande: Uteblivna sessioner debiteras till fullt pris. Försenade deltagare: Jag väntar i upp till 10 minuter; sessionen avslutas ändå enligt schemat. Skatter: Priserna inkluderar gällande skatter och anges i USD.

Se till att texten är kort, enhetlig och synlig på alla bokningslänkar.

Ställ in Doodle så att betalningen dras när kunderna bokar

Du kan konfigurera Doodle på några minuter för att publicera priser och ta emot betalningar automatiskt.

Steg 1: Anslut din kalender

Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender

Välj de kalendrar som Doodle ska kontrollera för eventuella konflikter

Ange dina arbetstider och din tidszon

På så sätt hålls din tillgänglighet uppdaterad och dubbelbokningar undviks.

Steg 2: Skapa din Booking Page

Lägg till mötestyper (t.ex. Inledande samtal 20 min, Strategimöte 90 min)

Ställ in buffertar före och efter sessionerna

Begränsa antalet dagliga sessioner för att säkerställa tid för koncentration

Lägg till inledande frågor om mål eller länkar

Doodle Pro kan du lägga till din logotyp och dina färger. Du kan också använda AI-genererade mötesbeskrivningar för att snabbare komma igång.

Steg 3: Anslut Stripe och ange priser

Koppla ditt Stripe-konto

Välj en valuta per mötestyp

Ange ditt pris eller din handpenning

Välj mellan att betala hela eller en del av beloppet vid bokningen

När det gäller förskottsbetalningar bör du notera hur och när du ska ta ut resterande belopp (t.ex. 50 % i förskott, 50 % efter sessionen).

Steg 4: Lägg till påminnelser och bokningsregler

Aktivera automatiska påminnelser via e-post

Ange bokningsfrister (t.ex. inga bokningar samma dag efter kl. 15.00)

Fastställ en minsta uppsägningstid (t.ex. 12–24 timmar)

Visa dina avbokningsvillkor

Doodle lägger automatiskt till dina videolänkar för Zoom, Google Meet, Webex eller Teams i kalenderinbjudan.

Steg 5: Använd förhållandet 1:1 för begränsade eller premiumplatser

Erbjud fasta tidsluckor för VIP-sessioner, lanseringar eller granskningar. Kunderna väljer och betalar via Stripe – utan krångel.

Skapa paket och sessionstyper som kunderna förstår

Tydlighet säljer. Använd tydliga namn och enkla nivåer för att hjälpa kunderna att välja med självförtroende.

Utveckla tre huvuderbjudanden

Förrätt: 60 minuters konsultation med skriftliga anteckningar – för snabba resultat.

Kärna: En 90-minuters strategisession med en handlingsplan på en sida.

Premium: Fyra 60-minuterssessioner under sex veckor med support via e-post.

Varje alternativ bör ha ett tydligt pris och en tydlig beskrivning på din Doodle-Booking Page.

Använd upptäcktsamtal på ett medvetet sätt

Erbjud korta inledande samtal (15–20 minuter) för att bedöma om en potentiell kund är lämplig – inte för att ge gratis råd. Lägg till obligatoriska frågor (t.ex. budget, mål) i bokningsformuläret.

Hantera tidszoner och resor

Om du reser eller arbetar internationellt bör du ställa in tidszoner och tidsfönster för bokningsmeddelanden. För arbete på plats bör du skapa en särskild mötestyp med fält för platsangivelse och en högre timtaxa för att ta hänsyn till restiden.

Praktiska tips för att minska antalet uteblivna besök och sena betalningar

Kräv betalning vid bokningen

Erbjud endast depositioner för paket med flera sessioner

Skicka påminnelser 24 timmar före mötena

Lägg till länkar för ombokning i bekräftelserna

Lägg till 15–30 minuters marginaler mellan samtalen

Inaktivera bokningar samma dag för pass som kräver mycket förberedelser

Använd inledande frågor för att spara tid på förberedelserna

Automatisera dataflödet med Zapier

Doodle ingår påminnelser och bokningsfrister. Du kan till och med bjuda in upp till 1 000 deltagare direkt till gruppmöten eller workshops.

Vanliga misstag som man bör undvika

Att sätta för låga priser genom att glömma bort förberedelse- eller uppföljningstiden

Angivande av inkonsekventa räntesatser

Fakturering efter samtal istället för vid bokning

Avsaknad av eller otydlig omfattning i sessionsbeskrivningarna

Inga synliga avbokningsvillkor

Möten som följer direkt på varandra utan pauser

Att bortse från skatter eller valutor

Rabatter utan begränsningar

Lös dessa problem med en enda tillförlitlig källa – din Doodle-Booking Page.

Verktyg och lösningar som underlättar för konsulter

Booking Page + Stripe: Ta betalt vid bokningen.

1:1-schemaläggning: Erbjud fasta tidsluckor för VIP-sessioner.

Kalenderkopplingar: Visa endast öppettider i alla kalendrar.

Videolänkar: Skapa länkar till Zoom, Meet, Webex eller Teams automatiskt.

Anpassad varumärkesprofilering: Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger.

Beskrivningar av AI: Skapa välformulerade beskrivningar av sessionerna.

Påminnelser och begränsningar: Minska antalet uteblivna besök automatiskt.

Group Polls: Hitta mötes tider med upp till 1 000 deltagare.

Sign-up Sheets: Hantera utbildningar eller workshoppar.

Zapier-integrationer: Skicka bokningsuppgifterna till ditt CRM-system eller till dina kalkylblad.

Integritet och säkerhet: Skydd i företagsklass för kunddata.

Exempel på konsulter från verkligheten

Marknadsföringskonsult: betalda strategimöten

Tara erbjuder ett 20-minuters introduktionssamtal och ett 90-minuters strategimöte.

Pris: 225 $/timme → 495 $ per session

Betalning: Full betalning via Stripe vid bokningen

Inställningar: 20 minuters buffert och 24 timmars varsel

Verktyg: Zoom + påminnelser

Resultat: Färre uteblivna besök, förskottsbetalning, smidig ombokning.

IT-säkerhetskonsult: fasta arvoden och akuta samtal

Andre stöder små IT-team genom både fasta avtal och enstaka konsultuppdrag.

Retainers: Booking Page för privat bokning (ingen betalning; månadsfaktura)

Akuta uppdrag: 500 $/timme med 50 % förskott för nya kunder

Begränsning: Två brådskande tider per dag

Resultat: Tydliga förväntningar och betalda bokningar innan tiden reserveras.

Karriärrådgivare: gruppmöten och uppföljningar

Maya anordnar en månatlig workshop för arbetssökande och erbjuder 1:1-uppföljningar.

Använder Sign-up Sheet för 20 platser, döljer deltagaruppgifter

Skickar Group Poll till samarbetspartnerna för att bestämma datum

Uppföljningar: 175 $ via Booking Page + Stripe

Resultat: Enkel hantering av verkstadsärenden och automatiska påminnelser om betalning.

Mät och justera dina priser

Priserna är inte fasta. Använd data för att justera dem efter hand.

Spåra konverteringsgraden för bokningar

Håll koll på uteblivna besök och sena ändringar

Höj priserna för pass med stor efterfrågan

Ta bort erbjudanden med låg efterfrågan

Justera sessionens längd eller pris

Gör en översyn varje kvartal och uppdatera i Doodle

Ändringarna träder i kraft omedelbart för nya bokningar – ingen ytterligare bearbetning krävs.

Viktiga slutsatser

Välj enkla och tydliga prismodeller

Utarbeta och offentliggör tydliga betalningsvillkor

Använd Doodle + Stripe för att ta emot betalningar automatiskt

Lägg till påminnelser, gränser och marginaler för att skydda din tid

Granska avgifter och riktlinjer regelbundet

Kom igång med bättre schemaläggning

Du behöver ingen komplicerad teknikplattform för att fastställa priser och ta emot betalningar. Med Doodle kan du koppla ihop din kalender, lägga till dina bokningstyper och ansluta Stripe för att ta emot betalningar direkt. Kunderna väljer en tid som passar dem, betalar säkert och får inbjudan – samtidigt som din kalender och ditt kassaflöde hålls synkroniserade.