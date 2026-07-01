Hur man fastställer priser och tar emot betalningar när kunder bokar: en guide för konsulter
Updated: 1 juli 2026
Som konsult är din tid din produkt. Ändå lägger många konsulter flera timmar varje vecka på att ta fram prisuppgifter, skicka fakturor och jaga efter försenade betalningar. Den tiden går ut över det fakturerbara arbetet och skapar stress när kassaflödet sjunker.
Den goda nyheten är att du kan fastställa tydliga priser, publicera dem en gång för alla och ta betalt redan vid bokningstillfället. Den här guiden ger dig en praktisk handbok som är skräddarsydd för konsulter. Du får lära dig hur du väljer prissättningsmodeller, utformar tydliga betalningsvillkor och använder Doodle tillsammans med Stripe för att få betalt i tid för varje möte.
När du är klar kommer du att ha ett enkelt system som passar just din verksamhet: kunderna bokar, din kalender uppdateras och pengarna sätts in på ditt konto – så att du kan återgå till att ge råd.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som konsulterna står inför
Konsulter måste ofta jonglera med inledande samtal, betalda sessioner och projektarbete för flera olika kunder. Utan ett system uppstår snabbt några vanliga problem:
Skillnader i priser mellan olika kunder
Omfattningsglidning när tiden inte är kopplad till priset
Uteblivande och sena avbokningar utan ersättning
Manuell fakturering och långsam betalning
Förvirring kring tidszoner och missade samtal
Dubbelbokningar mellan kalendrar
Varje problem minskar antalet fakturerbara timmar och försämrar kundupplevelsen när reglerna är otydliga eller det är svårt att betala.
Varför detta är viktigt för konsulter
Tydliga priser och betalning vid bokning gör mer än att bara skydda ditt kassaflöde – de stärker ditt varumärke och får kunderna att fatta snabbare beslut.
Kunderna ser priset i förväg och vet vad de får
Förskottsbetalningar minskar antalet uteblivna bokningar och ändringar i sista minuten
Du lägger mindre tid på administration och mer tid på rådgivning
Din kalender förblir korrekt i alla verktyg
När du kopplar ihop din kalender med Doodle ser kunderna endast lediga tider. När du lägger till Stripe på din Booking Page eller i din 1:1-konfiguration kan du automatiskt ta emot handpenningar eller full betalning. Det skapar en smidig väg från intresse till betald tid.
Välj rätt prismodell och fastställ din grundavgift
Din prissättningsmodell bör återspegla värdet och risken i ditt arbete. Välj en eller två modeller och håll dig till dem för att skapa tydlighet.
Vanliga prissättningsmodeller för konsulter
Modell
Beskrivning
Bäst för
Per timme
Kunderna betalar för den tid som läggs ner.
Ad hoc-rådgivning eller stödinsatser.
Session till fast pris
Fast pris för en specificerad leverans eller konsultation.
Strategigranskningar, engångssamtal, revisioner.
Förpackning
Paket med sessioner eller samtal med kontinuerlig tillgång.
Uppdrag som sträcker sig över flera veckor, coachningsprogram.
Fästelement
Månadsavgift för ett fast antal sessioner eller supporttimmar.
Långvariga kunder som behöver flexibilitet.
Om du är osäker på var du ska börja kan du erbjuda en typ av betald session och ett kostnadsfritt eller prisvärt introduktionssamtal. Enkelhet gör det lättare för kunderna att boka snabbare.
Så här ställer du in din basränta
Använd den här enkla formeln för att undvika att sätta för låga priser:
Ange din målsatta årsinkomst (t.ex. 150 000 dollar).
Beräkna ditt totala antal fakturerbara timmar. Exempel: 48 veckor × 30 timmar = 1 440 timmar. Om endast 60 % är fakturerbara blir det 864 timmar.
Lägg till omkostnader och skatter (t.ex. +30 %).
Grundbelopp = Målintäkt × 1,3 ÷ Fakturerbara timmar.
Exempel: 150 000 $ × 1,3 = 195 000 $ ÷ 864 = 226 dollar per timme.
Avrunda till ett jämnt belopp, till exempel 225 dollar eller 250 dollar.
För fasta arvoden multiplicerar du det beräknade antalet timmar med din timtaxa och lägger till en liten marginal. En 90-minuterssession med 50 minuters förberedelser och sammanfattning blir totalt 2,3 timmar à 225 dollar/timme → cirka 520 dollar. Sätt priset till 495 eller 550 dollar för enkelhetens skull.
Skriv en enkel betalnings- och bokningspolicy
Dina villkor skyddar din tid och klargör vad som förväntas. Publicera dem på din webbplats och på dina Booking Pages så att kunderna kan ta del av dem innan de betalar.
Vad som ska ingå
Betalningsvillkor: Full betalning eller deposition krävs vid bokningen
Avbokningsperiod: t.ex. upp till 24 timmar före starttiden
Regler vid utebliven ankomst: Uteblivna pass debiteras till fullt pris
Ombokning: En ombokning per bokning
Försenade ankomster: Sessionerna avslutas vid den schemalagda tiden
Skatter och valuta: Förtydliga vad som ingår och vilken valuta som gäller
Återbetalningar: Fastställ under vilka omständigheter betalningar kan återbetalas
Exempel på riktlinjer som du kan anpassa
Betalning: Hela beloppet ska betalas vid bokningen via en säker betalningsprocess.
Avbokning: Du kan avboka eller boka om upp till 24 timmar före starttiden.
Uteblivande: Uteblivna sessioner debiteras till fullt pris.
Försenade deltagare: Jag väntar i upp till 10 minuter; sessionen avslutas ändå enligt schemat.
Skatter: Priserna inkluderar gällande skatter och anges i USD.
Se till att texten är kort, enhetlig och synlig på alla bokningslänkar.
Ställ in Doodle så att betalningen dras när kunderna bokar
Du kan konfigurera Doodle på några minuter för att publicera priser och ta emot betalningar automatiskt.
Steg 1: Anslut din kalender
Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender
Välj de kalendrar som Doodle ska kontrollera för eventuella konflikter
Ange dina arbetstider och din tidszon
På så sätt hålls din tillgänglighet uppdaterad och dubbelbokningar undviks.
Steg 2: Skapa din Booking Page
Lägg till mötestyper (t.ex. Inledande samtal 20 min, Strategimöte 90 min)
Ställ in buffertar före och efter sessionerna
Begränsa antalet dagliga sessioner för att säkerställa tid för koncentration
Lägg till inledande frågor om mål eller länkar
Doodle Pro kan du lägga till din logotyp och dina färger. Du kan också använda AI-genererade mötesbeskrivningar för att snabbare komma igång.
Steg 3: Anslut Stripe och ange priser
Koppla ditt Stripe-konto
Välj en valuta per mötestyp
Ange ditt pris eller din handpenning
Välj mellan att betala hela eller en del av beloppet vid bokningen
När det gäller förskottsbetalningar bör du notera hur och när du ska ta ut resterande belopp (t.ex. 50 % i förskott, 50 % efter sessionen).
Steg 4: Lägg till påminnelser och bokningsregler
Aktivera automatiska påminnelser via e-post
Ange bokningsfrister (t.ex. inga bokningar samma dag efter kl. 15.00)
Fastställ en minsta uppsägningstid (t.ex. 12–24 timmar)
Visa dina avbokningsvillkor
Doodle lägger automatiskt till dina videolänkar för Zoom, Google Meet, Webex eller Teams i kalenderinbjudan.
Steg 5: Använd förhållandet 1:1 för begränsade eller premiumplatser
Erbjud fasta tidsluckor för VIP-sessioner, lanseringar eller granskningar. Kunderna väljer och betalar via Stripe – utan krångel.
Skapa paket och sessionstyper som kunderna förstår
Tydlighet säljer. Använd tydliga namn och enkla nivåer för att hjälpa kunderna att välja med självförtroende.
Utveckla tre huvuderbjudanden
Förrätt: 60 minuters konsultation med skriftliga anteckningar – för snabba resultat.
Kärna: En 90-minuters strategisession med en handlingsplan på en sida.
Premium: Fyra 60-minuterssessioner under sex veckor med support via e-post.
Varje alternativ bör ha ett tydligt pris och en tydlig beskrivning på din Doodle-Booking Page.
Använd upptäcktsamtal på ett medvetet sätt
Erbjud korta inledande samtal (15–20 minuter) för att bedöma om en potentiell kund är lämplig – inte för att ge gratis råd. Lägg till obligatoriska frågor (t.ex. budget, mål) i bokningsformuläret.
Hantera tidszoner och resor
Om du reser eller arbetar internationellt bör du ställa in tidszoner och tidsfönster för bokningsmeddelanden. För arbete på plats bör du skapa en särskild mötestyp med fält för platsangivelse och en högre timtaxa för att ta hänsyn till restiden.
Praktiska tips för att minska antalet uteblivna besök och sena betalningar
Kräv betalning vid bokningen
Erbjud endast depositioner för paket med flera sessioner
Skicka påminnelser 24 timmar före mötena
Lägg till länkar för ombokning i bekräftelserna
Lägg till 15–30 minuters marginaler mellan samtalen
Inaktivera bokningar samma dag för pass som kräver mycket förberedelser
Använd inledande frågor för att spara tid på förberedelserna
Automatisera dataflödet med Zapier
Doodle ingår påminnelser och bokningsfrister. Du kan till och med bjuda in upp till 1 000 deltagare direkt till gruppmöten eller workshops.
Vanliga misstag som man bör undvika
Att sätta för låga priser genom att glömma bort förberedelse- eller uppföljningstiden
Angivande av inkonsekventa räntesatser
Fakturering efter samtal istället för vid bokning
Avsaknad av eller otydlig omfattning i sessionsbeskrivningarna
Inga synliga avbokningsvillkor
Möten som följer direkt på varandra utan pauser
Att bortse från skatter eller valutor
Rabatter utan begränsningar
Lös dessa problem med en enda tillförlitlig källa – din Doodle-Booking Page.
Verktyg och lösningar som underlättar för konsulter
Booking Page + Stripe: Ta betalt vid bokningen.
1:1-schemaläggning: Erbjud fasta tidsluckor för VIP-sessioner.
Kalenderkopplingar: Visa endast öppettider i alla kalendrar.
Videolänkar: Skapa länkar till Zoom, Meet, Webex eller Teams automatiskt.
Anpassad varumärkesprofilering: Lägg till din logotyp och dina varumärkesfärger.
Beskrivningar av AI: Skapa välformulerade beskrivningar av sessionerna.
Påminnelser och begränsningar: Minska antalet uteblivna besök automatiskt.
Group Polls: Hitta mötes tider med upp till 1 000 deltagare.
Sign-up Sheets: Hantera utbildningar eller workshoppar.
Zapier-integrationer: Skicka bokningsuppgifterna till ditt CRM-system eller till dina kalkylblad.
Integritet och säkerhet: Skydd i företagsklass för kunddata.
Exempel på konsulter från verkligheten
Marknadsföringskonsult: betalda strategimöten
Tara erbjuder ett 20-minuters introduktionssamtal och ett 90-minuters strategimöte.
Pris: 225 $/timme → 495 $ per session
Betalning: Full betalning via Stripe vid bokningen
Inställningar: 20 minuters buffert och 24 timmars varsel
Verktyg: Zoom + påminnelser
Resultat: Färre uteblivna besök, förskottsbetalning, smidig ombokning.
IT-säkerhetskonsult: fasta arvoden och akuta samtal
Andre stöder små IT-team genom både fasta avtal och enstaka konsultuppdrag.
Retainers: Booking Page för privat bokning (ingen betalning; månadsfaktura)
Akuta uppdrag: 500 $/timme med 50 % förskott för nya kunder
Begränsning: Två brådskande tider per dag
Resultat: Tydliga förväntningar och betalda bokningar innan tiden reserveras.
Karriärrådgivare: gruppmöten och uppföljningar
Maya anordnar en månatlig workshop för arbetssökande och erbjuder 1:1-uppföljningar.
Använder Sign-up Sheet för 20 platser, döljer deltagaruppgifter
Skickar Group Poll till samarbetspartnerna för att bestämma datum
Uppföljningar: 175 $ via Booking Page + Stripe
Resultat: Enkel hantering av verkstadsärenden och automatiska påminnelser om betalning.
Mät och justera dina priser
Priserna är inte fasta. Använd data för att justera dem efter hand.
Spåra konverteringsgraden för bokningar
Håll koll på uteblivna besök och sena ändringar
Höj priserna för pass med stor efterfrågan
Ta bort erbjudanden med låg efterfrågan
Justera sessionens längd eller pris
Gör en översyn varje kvartal och uppdatera i Doodle
Ändringarna träder i kraft omedelbart för nya bokningar – ingen ytterligare bearbetning krävs.
Viktiga slutsatser
Välj enkla och tydliga prismodeller
Utarbeta och offentliggör tydliga betalningsvillkor
Använd Doodle + Stripe för att ta emot betalningar automatiskt
Lägg till påminnelser, gränser och marginaler för att skydda din tid
Granska avgifter och riktlinjer regelbundet
Kom igång med bättre schemaläggning
Du behöver ingen komplicerad teknikplattform för att fastställa priser och ta emot betalningar. Med Doodle kan du koppla ihop din kalender, lägga till dina bokningstyper och ansluta Stripe för att ta emot betalningar direkt. Kunderna väljer en tid som passar dem, betalar säkert och får inbjudan – samtidigt som din kalender och ditt kassaflöde hålls synkroniserade.
Inget kreditkort krävs