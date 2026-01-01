ग्राहक बुकिंग करते समय दरें कैसे निर्धारित करें और भुगतान कैसे एकत्र करें: एक सलाहकार की मार्गदर्शिका

एक सलाहकार के रूप में, आपका समय आपका उत्पाद है। फिर भी कई सलाहकार हर हफ्ते दरें बताने, चालान भेजने और बकाया भुगतान की मांग करने में घंटों बिताते हैं। यह समय बिल योग्य काम में कटौती करता है और नकदी प्रवाह कम होने पर तनाव पैदा करता है।

अच्छी खबर यह है कि आप स्पष्ट दरें निर्धारित कर सकते हैं, उन्हें एक बार प्रकाशित कर सकते हैं, और बुकिंग के समय ही भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यह मार्गदर्शिका सलाहकारों के लिए तैयार एक व्यावहारिक प्लेबुक है। आप जानेंगे कि मूल्य निर्धारण मॉडल कैसे चुनें, एक स्पष्ट भुगतान नीति कैसे लिखें, और प्रत्येक अपॉइंटमेंट पर समय पर भुगतान प्राप्त करने के लिए Doodle और Stripe का उपयोग कैसे करें।

अंत तक आपके पास आपकी प्रैक्टिस के अनुरूप एक सरल सिस्टम होगा: क्लाइंट बुक करते हैं, आपका कैलेंडर अपडेट हो जाता है, और फंड्स आपके खाते में आ जाते हैं — ताकि आप फिर से सलाह देने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

परामर्शदाताओं के सामने चुनौती

परामर्शदाता अक्सर कई ग्राहकों के लिए खोज कॉल, भुगतान किए गए सत्र और परियोजना कार्य एक साथ संभालते हैं। बिना किसी प्रणाली के, कुछ सामान्य समस्याएँ जल्दी ही सामने आ जाती हैं:

ग्राहकों के बीच असंगत दरें

जब समय की कीमत से जुड़ाव न हो तो दायरा बढ़ जाना

बिना मुआवजे के न आना और देर से रद्द करना

मैन्युअल चालान और धीमी भुगतान

समय क्षेत्र की उलझन और छूटी हुई कॉलें

विभिन्न कैलेंडरों में दोहरी बुकिंग

प्रत्येक समस्या बिल योग्य घंटों को कम करती है और नियम अस्पष्ट होने या भुगतान कठिन होने पर ग्राहक अनुभव को कमजोर करती है।

परामर्शदाताओं के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

बुक करते समय स्पष्ट दरें और भुगतान आपके नकदी प्रवाह की रक्षा से कहीं अधिक करते हैं — वे आपके ब्रांड को ऊँचा उठाते हैं और ग्राहकों के निर्णयों में तेजी लाते हैं।

ग्राहक अग्रिम मूल्य निर्धारण देखते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है।

जमा राशि से अनुपस्थिति और अंतिम समय में होने वाले बदलाव कम होते हैं।

आप प्रशासनिक कार्यों में कम समय और सलाह देने में अधिक समय व्यतीत करते हैं।

आपका कैलेंडर सभी उपकरणों पर सटीक बना रहता है।

जब आप Doodle में अपना कैलेंडर कनेक्ट करते हैं, तो क्लाइंट्स केवल उपलब्ध समय ही देख पाते हैं। जब आप अपने बुकिंग पेज या 1:1 सेटअप में Stripe जोड़ते हैं, तो आप स्वचालित रूप से जमा राशि या पूरी भुगतान वसूल सकते हैं। इससे रुचि से लेकर भुगतान किए गए अपॉइंटमेंट तक एक निर्बाध मार्ग बनता है।

सही मूल्य निर्धारण मॉडल चुनें और अपनी आधार दर निर्धारित करें।

आपकी मूल्य निर्धारण मॉडल को आपके काम के मूल्य और जोखिम को प्रतिबिंबित करना चाहिए। स्पष्टता के लिए एक या दो मॉडल चुनें और उन पर स्थिर रहें।

परामर्शदाताओं के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण मॉडल

मॉडल विवरण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रति घंटा ग्राहक बिताए गए समय के लिए भुगतान करते हैं। अस्थायी परामर्श या सहायता कार्य। फ्लैट फ़ीस सत्र परिभाषित परिणाम या परामर्श के लिए निश्चित मूल्य। रणनीति समीक्षाएँ, एकल कॉल, ऑडिट। पैकेज निरंतर पहुँच के साथ सत्रों या कॉलों का बंडल। कई सप्ताहों तक चलने वाले कार्यक्रम, कोचिंग कार्यक्रम। रिटेनर निश्चित संख्या के सत्रों या सहायता घंटों के लिए मासिक शुल्क। लचीलेपन की आवश्यकता वाले दीर्घकालिक ग्राहक।

यदि आप नहीं जानते कि कहाँ से शुरू करें, तो एक सशुल्क सत्र प्रकार और एक निःशुल्क या कम लागत वाली डिस्कवरी कॉल की पेशकश करें। सरलता ग्राहकों को तेज़ी से बुकिंग करने में मदद करती है।

अपनी बेस रेट कैसे सेट करें

कम कीमत रखने से बचने के लिए इस त्वरित सूत्र का उपयोग करें:

अपनी वार्षिक आय का लक्ष्य निर्धारित करें (उदाहरण के लिए, $150,000)। अपने कुल बिल योग्य घंटों का अनुमान लगाएँ। उदाहरण: 48 सप्ताह × 30 घंटे = 1,440 घंटे। यदि केवल 60% ही बिल योग्य हैं, तो यह 864 घंटे हैं। ओवरहेड और कर जोड़ें (उदाहरण के लिए, +30%)। बेस रेट = लक्षित आय × 1.3 ÷ बिल योग्य घंटे।

उदाहरण: $150,000 × 1.3 = $195,000 ÷ 864 = $226 प्रति घंटा।

$225 या $250 जैसे एक साफ़-सुथरे नंबर पर गोल करें।

फ्लैट फीस के लिए, अपने अनुमानित घंटों को अपनी दर से गुणा करें और थोड़ा बफर जोड़ें। 90 मिनट का सत्र जिसमें 50 मिनट तैयारी और पुनरावलोकन शामिल है, कुल 2.3 घंटे का होता है, जिसकी दर $225/घंटा है → लगभग $520। सरलता के लिए इसे $495 या $550 पर निर्धारित करें।

एक सरल भुगतान और बुकिंग नीति लिखें।

आपकी नीति आपके समय की रक्षा करती है और अपेक्षाएँ निर्धारित करती है। इसे अपनी वेबसाइट और बुकिंग पेजों पर प्रकाशित करें ताकि ग्राहक भुगतान करने से पहले इसे देख सकें।

क्या शामिल करें

भुगतान की शर्तें: बुक करते समय पूर्ण भुगतान या जमा राशि आवश्यक है।

रद्दीकरण विंडो: उदाहरण के लिए, शुरू होने के समय से 24 घंटे पहले तक

नो-शो नीति: छूटे हुए सत्रों का पूरा शुल्क लिया जाता है।

पुनः निर्धारित करना: प्रति बुकिंग एक पुनर्निर्धारण

देर से आगमन: सत्र निर्धारित समय पर समाप्त होते हैं।

कर और मुद्रा: समावेशन और मुद्रा को स्पष्ट करें।

रिफंड: निर्धारित करें कि भुगतान कब वापस किए जाने योग्य हैं।

आप अनुकूलित कर सकते हैं उदाहरण नीति

भुगतान: बुकिंग के समय सुरक्षित चेकआउट के माध्यम से पूरा भुगतान करना अनिवार्य है। रद्दीकरण: आप आरंभ समय से 24 घंटे पहले तक रद्द या पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। नो-शो: छूटे हुए सत्रों का पूरा शुल्क लिया जाता है। देर से आगमन: मैं 10 मिनट तक इंतजार करूँगा; सत्र फिर भी निर्धारित समय पर समाप्त होगा। कर: कीमतों में लागू कर शामिल हैं और इन्हें अमेरिकी डॉलर में सूचीबद्ध किया गया है।

इसे सभी बुकिंग लिंक पर संक्षिप्त, सुसंगत और दृश्यमान रखें।

जब ग्राहक बुकिंग करते हैं, तो भुगतान एकत्र करने के लिए Doodle को कॉन्फ़िगर करें।

आप कुछ ही मिनटों में Doodle सेटअप करके दरें प्रकाशित कर सकते हैं और स्वचालित रूप से भुगतान एकत्र कर सकते हैं।

चरण 1: अपना कैलेंडर कनेक्ट करें

Google कैलेंडर, Outlook, या Apple कैलेंडर कनेक्ट करें

संघर्षों के लिए Doodle को जांच करनी चाहिए कि कौन से कैलेंडर चुने गए हैं।

अपने काम के घंटे और समय क्षेत्र निर्धारित करें

यह आपकी उपलब्धता को सटीक रखता है और दोहरी बुकिंग से बचाता है।

चरण 2: अपना बुकिंग पेज बनाएँ

मीटिंग के प्रकार जोड़ें (जैसे, डिस्कवरी कॉल 20 मिनट, रणनीति सत्र 90 मिनट)

सत्रों से पहले/बाद बफ़र्स सेट करें

एकाग्रता के समय की रक्षा के लिए दैनिक सत्रों को सीमित करें।

लक्ष्यों या लिंक के लिए इनटेक प्रश्न जोड़ें

Doodle Pro आपको अपना लोगो और रंग जोड़ने की सुविधा देता है। आप तेज़ सेटअप के लिए AI-जनित मीटिंग विवरण का भी उपयोग कर सकते हैं।

चरण 3: Stripe कनेक्ट करें और कीमतें निर्धारित करें

अपने Stripe खाते को लिंक करें

प्रत्येक बैठक प्रकार के लिए एक मुद्रा चुनें

अपनी कीमत या जमा राशि निर्धारित करें

बुक करते समय पूर्ण या आंशिक भुगतान चुनें

जमा राशि के लिए, ध्यान दें कि आप शेष राशि कैसे और कब वसूलेंगे (उदाहरण के लिए, 50% अग्रिम, 50% सत्र के बाद)।

चरण 4: रिमाइंडर और बुकिंग नियम जोड़ें

स्वचालित ईमेल अनुस्मारक सक्षम करें

बुक करने की समयसीमा निर्धारित करें (उदाहरण के लिए, दोपहर 3 बजे के बाद उसी दिन की बुकिंग नहीं)

न्यूनतम सूचना अवधि निर्धारित करें (उदाहरण के लिए, 12–24 घंटे)

अपनी रद्दीकरण नीति प्रदर्शित करें

Doodle स्वचालित रूप से कैलेंडर निमंत्रण में ज़ूम, गूगल मीट, वेबएक्स या टीम्स के लिए आपके वीडियो लिंक जोड़ता है।

चरण 5: सीमित या Premium स्लॉट्स के लिए 1:1 का उपयोग करें

वीआईपी सत्रों, लॉन्च या ऑडिट के लिए निश्चित समय स्लॉट प्रदान करें। ग्राहक Stripe के माध्यम से चुनते हैं और भुगतान करते हैं — कोई आदान-प्रदान नहीं।

ग्राहक समझ सकें, ऐसे पैकेज और सत्र प्रकार बनाएँ।

स्पष्टता बिक्री बढ़ाती है। ग्राहकों को आत्मविश्वास के साथ चयन करने में मदद करने के लिए स्पष्ट नामों और सरल स्तरों का उपयोग करें।

तीन मुख्य प्रस्ताव तैयार करें

स्टार्टर: त्वरित लाभों के लिए लिखित नोट्स के साथ 60 मिनट की परामर्श।

कोर: एक पृष्ठ की कार्ययोजना के साथ 90 मिनट का रणनीति सत्र।

प्रिमियम: छह सप्ताहों में चार 60-मिनट के सत्र ईमेल सहायता के साथ।

प्रत्येक के लिए आपके Doodle बुकिंग पेज में एक स्पष्ट कीमत और विवरण होना चाहिए।

खोज कॉल का जानबूझकर उपयोग करें

लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए 15–20 मिनट की संक्षिप्त डिस्कवरी कॉल ऑफर करें — मुफ्त सलाह देने के लिए नहीं। बुकिंग फॉर्म में आवश्यक प्रश्न (जैसे बजट, लक्ष्य) जोड़ें।

समय क्षेत्रों और यात्रा को संभालें

यदि आप वैश्विक स्तर पर यात्रा करते हैं या काम करते हैं, तो समय क्षेत्र और बुकिंग सूचना विंडो सेट करें। व्यक्तिगत रूप से काम के लिए, स्थान फ़ील्ड और यात्रा समय को ध्यान में रखते हुए उच्च दर के साथ एक समर्पित मीटिंग प्रकार बनाएँ।

नो-शो और देर से भुगतान को कम करने के व्यावहारिक सुझाव

बुक करते समय भुगतान आवश्यक है।

केवल मल्टी-सेशन पैकेजों के लिए जमा राशि की पेशकश करें

मीटिंग्स से 24 घंटे पहले रिमाइंडर भेजें

पुष्टिकरणों में पुनःनिर्धारण लिंक शामिल करें

कॉल के बीच 15–30 मिनट का बफर जोड़ें।

तैयारी-प्रधान सत्रों के लिए उसी दिन की बुकिंग अक्षम करें।

तैयारी का समय बचाने के लिए प्रवेश प्रश्न का उपयोग करें

ज़ेपियर के साथ डेटा फ़्लो को स्वचालित करें

Doodle में रिमाइंडर और बुकिंग की समयसीमाएँ अंतर्निहित हैं। आप समूह सत्रों या कार्यशालाओं के लिए सीधे 1,000 प्रतिभागियों तक को आमंत्रित भी कर सकते हैं।

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

तैयारी या फॉलो-अप समय भूलकर कम कीमत तय करना

असंगत दरें उद्धृत करना

बुकिंग के समय के बजाय कॉल के बाद बिलिंग

सत्र विवरणों में अनुपस्थित या अस्पष्ट दायरा

कोई दिखाई देने वाली रद्दीकरण नीति नहीं

बिना बफ़र्स के लगातार बैठकें

करों या मुद्राओं की अनदेखी

असीमित छूट की पेशकश

इन सभी को एक केंद्रीय सत्य स्रोत — आपके Doodle बुकिंग पेज — से ठीक करें।

परामर्शदाताओं की मदद करने वाले उपकरण और समाधान

बुकिंग पेज + स्ट्राइप: बुकिंग के समय भुगतान एकत्र करें।

1:1 अनुसूचीकरण: वीआईपी सत्रों के लिए निश्चित समय स्लॉट प्रदान करें।

कैलेंडर कनेक्शन: सभी कैलेंडर में केवल खुले समय दिखाएँ।

वीडियो लिंक: ज़ूम, मीट, वेबएक्स या टीम्स लिंक स्वचालित रूप से उत्पन्न करें।

कस्टम ब्रांडिंग: अपना लोगो और ब्रांड रंग जोड़ें।

एआई विवरण: सुव्यवस्थित सत्र विवरण उत्पन्न करें।

स्मरणपत्र और सीमाएँ: स्वचालित रूप से अनुपस्थितियों को कम करें।

ग्रुप पोल: 1,000 प्रतिभागियों तक के साथ बैठक के समय खोजें।

साइन-अप शीट्स: प्रशिक्षण सत्रों या कार्यशालाओं का प्रबंधन करें।

ज़ैपियर इंटीग्रेशन: अपनी CRM या शीट्स में बुकिंग डेटा भेजें।

गोपनीयता और सुरक्षा: क्लाइंट डेटा के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड सुरक्षा।

वास्तविक दुनिया के सलाहकार उदाहरण

मार्केटिंग सलाहकार: सशुल्क रणनीति सत्र

तारा 20 मिनट की डिस्कवरी कॉल और 90 मिनट का रणनीति सत्र प्रदान करती है।

दर: $225 प्रति घंटा → $495 प्रति सत्र

भुगतान: बुकिंग के समय स्ट्राइप के माध्यम से पूर्ण भुगतान

सेटअप: 20 मिनट का बफ़र और 24 घंटे का नोटिस

उपकरण: ज़ूम + रिमाइंडर

परिणाम: कम अनुपस्थिति, अग्रिम भुगतान, आसान पुनर्निर्धारण।

आईटी सुरक्षा सलाहकार: रिटेनर और तत्काल कॉल

आंद्रे रिटेनर्स और एड-हॉक कॉल्स दोनों के माध्यम से छोटी आईटी टीमों का समर्थन करते हैं।

रिटেইनर्स: निजी बुकिंग पेज (कोई भुगतान नहीं; मासिक चालान)

तात्कालिक कॉल: नए ग्राहकों के लिए $500 प्रति घंटे, 50% अग्रिम जमा के साथ।

सीमा: प्रतिदिन दो तत्काल स्लॉट

परिणाम: स्पष्ट अपेक्षाएँ और समय से पहले भुगतान किए गए आरक्षण।

कैरियर सलाहकार: समूह सत्र और फॉलो-अप

माया मासिक नौकरी-खोजने वालों का कार्यशाला और व्यक्तिगत (1:1) फॉलो-अप आयोजित करती हैं।

20 सीटों के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करता है, प्रतिभागी डेटा छिपाता है

दिनांक चुनने के लिए ग्रुप पोल साझेदारों को भेजता है

फॉलो-अप्स: बुकिंग पेज + स्ट्राइप के माध्यम से $175

परिणाम: आसान कार्यशाला प्रबंधन और स्वचालित भुगतान-आधारित फॉलो-अप।

अपनी कीमतों को मापें और समायोजित करें

दरें स्थायी नहीं होतीं। समय के साथ सुधार करने के लिए डेटा का उपयोग करें।

बुकिंग रूपांतरण दरों को ट्रैक करें

न-शो और देर से किए गए बदलावों की निगरानी करें

उच्च मांग वाले सत्रों के लिए कीमतें बढ़ाएँ

कम मांग वाले ऑफ़र समाप्त करें

सत्र की लंबाई या कीमत समायोजित करें

त्रैमासिक समीक्षा करें और Doodle में अपडेट करें।

संपादन नई बुकिंग्स पर तुरंत लागू हो जाते हैं — दोबारा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं।

मुख्य बातें

सरल और पारदर्शी मूल्य निर्धारण मॉडल चुनें

एक स्पष्ट भुगतान नीति लिखें और प्रकाशित करें।

स्वचालित रूप से भुगतान एकत्र करने के लिए Doodle + स्ट्राइप का उपयोग करें

अपने समय की रक्षा के लिए रिमाइंडर, सीमाएँ और बफ़र्स जोड़ें।

नियमित रूप से समीक्षा दरों और नीतियों की समीक्षा करें

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

दरें तय करने और भुगतान इकट्ठा करने के लिए आपको जटिल तकनीकी स्टैक की ज़रूरत नहीं है। Doodle के साथ, आप अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सेशन टाइप्स जोड़ सकते हैं, और तुरंत भुगतान इकट्ठा करने के लिए Stripe को लिंक कर सकते हैं। क्लाइंट्स अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनते हैं, सुरक्षित रूप से भुगतान करते हैं, और इनवाइट प्राप्त करते हैं — जबकि आपका कैलेंडर और नकदी प्रवाह सिंक में रहते हैं।