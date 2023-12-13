In de dynamische werkomgeving van vandaag zijn vergaderingen een essentieel onderdeel van samenwerking en productiviteit.

Maar, planning En het organiseren van vergaderingen kan best tijdrovend en vaak frustrerend zijn.

Daar komt Slack goed van pas.

Het biedt een soepele en efficiënte manier om mensen uit te nodigen voor vergaderingen, de deelname te stroomlijnen en de algehele productiviteit van vergaderingen te verbeteren.

Zo nodig je gasten uit voor een vergadering in Slack.

Stap 1: Maak een kanaal aan

Maak, als je dat nog niet hebt gedaan, een apart kanaal aan voor je vergadering.

Dit wordt het centrale platform voor discussies, mededelingen en het delen van materiaal over de vergaderingen.

Stap 2: Plan de vergadering in

Om een vergadering te plannen, open je het kanaal en klik je op het pictogram ‘Toevoegen’.

Kies ‘Aanmaken’ en vervolgens ‘Vergadering’. Er verschijnt dan een venster waarin je de titel, beschrijving en duur van de vergadering kunt invullen.

Je kunt ook een herinnering voor jezelf instellen en deelnemers uitnodigen.

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Stap 3: Deelnemers uitnodigen

Om mensen uit te nodigen voor de vergadering, klik je gewoon op de knop ‘Mensen toevoegen’ en zoek je op hun Slack-gebruikersnaam of e-mailadres.

Je kunt ook gasten toevoegen door hun e-mailadressen in te voeren en 'Gasten' te selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Stap 4: De link naar de vergadering delen

Zodra de vergadering is ingepland, kun je de link naar de vergadering met de deelnemers delen door op de knop ‘Delen’ te klikken.

Hierdoor wordt een unieke link gegenereerd waarmee deelnemers vanaf elk apparaat aan de vergadering kunnen deelnemen.

Stap 5: Gebruik Slack Connect voor samenwerking met externen

Als je met externe belanghebbenden moet samenwerken, kun je Slack Connect gebruiken.

Met deze functie kun je veilig contact leggen met mensen buiten je organisatie en ze uitnodigen voor je werkruimte.

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Hoe Doodle vergaderingen kan verbeteren

Hoewel Slack een stevige basis biedt voor het organiseren van vergaderingen, kan Doodle je vergadercoördinatie naar een hoger niveau tillen.

Dankzij de veelzijdige functies kun je:

De gemeenschappelijke beschikbaarheid bepalen:

Je kunt makkelijk zien wanneer iedereen beschikbaar is door een Doodle-enquête aan te maken en die te delen met de deelnemers aan de vergadering.

Zo hoef je niet meer eindeloos heen en weer te mailen over afspraken.

Conflicten oplossen:

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Met de visuele kalender van Doodle kun je planningconflicten makkelijk opsporen en oplossen.

Zo weet je zeker dat iedereen op één lijn zit wat betreft het tijdstip van de vergadering.

Uitnodigingen automatiseren:

Zodra er een tijdstip is afgesproken, kan Doodle automatisch uitnodigingen versturen naar de deelnemers aan de vergadering.

Zo bespaar je tijd en moeite en zorg je ervoor dat iedereen de uitnodiging snel ontvangt.

Reacties bijhouden:

Doodle houdt de reacties van de deelnemers bij, zodat je makkelijk kunt zien wie er beschikbaar is en wie niet.

Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen over het tijdstip en de locatie van de vergadering.

Door Doodle in je Slack-workflow te integreren, kun je het plannen van vergaderingen stroomlijnen, de opkomst maximaliseren en ervoor zorgen dat je vergaderingen productief en boeiend zijn.

Probeer Doodle vandaag nog en ervaar zelf het verschil.