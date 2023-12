Sådan inviterer du folk til et møde i Slack

I nutidens dynamiske arbejdsmiljø er møder en integreret del af samarbejde og produktivitet.

Men planlægning og administration af møder kan være en tidskrævende og ofte frustrerende opgave.

Det er her, Slack kommer ind i billedet.

Det er en problemfri og effektiv måde at invitere folk til møder på, strømline deltagelsen og forbedre den generelle mødeproduktivitet.

Sådan inviterer du gæster til et møde i Slack.

Mødes på få minutter Med en Doodle-konto kan du arrangere events hurtigt og helt gratis.

Trin 1: Opret en kanal

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette en dedikeret kanal til dit møde.

Den vil fungere som det centrale knudepunkt for diskussioner, meddelelser og deling af møderelateret materiale.

Trin 2: Planlæg mødet

For at planlægge et møde skal du åbne kanalen og klikke på ikonet "Tilføj".

Vælg "Opret" og derefter "Møde". Dette vil åbne et planlægningspanel, hvor du kan indtaste mødets titel, beskrivelse og varighed.

Du kan også indstille en påmindelse til dig selv og invitere deltagere.

Trin 3: Inviter deltagere

For at invitere folk til mødet skal du blot klikke på knappen "Add people" og søge efter deres Slack-brugernavne eller e-mailadresser.

Du kan også tilføje gæster ved at indtaste deres e-mailadresser og vælge "Gæster" i drop-down-menuen.

Trin 4: Del linket til mødet

Når mødet er blevet planlagt, kan du dele mødelinket med deltagerne ved at klikke på knappen "Share".

Dette vil generere et unikt link, som deltagerne kan bruge til at deltage i mødet fra enhver enhed.

Trin 5: Brug Slack Connect til eksternt samarbejde

Hvis du har brug for at samarbejde med eksterne interessenter, kan du bruge Slack Connect.

Denne funktion giver dig mulighed for sikkert at forbinde med personer uden for din organisation og invitere dem til dit arbejdsområde.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Hvordan Doodle kan forbedre møder

Mens Slack giver et solidt grundlag for at organisere møder, kan Doodle tage din mødekoordinering til det næste niveau.

Dens alsidige funktioner kan hjælpe dig:

Finde fælles tilgængelighed:

Find nemt ud af, hvornår alle er tilgængelige ved at oprette en Doodle-afstemning og dele den med mødedeltagerne.

Det eliminerer besværet med at sende planlægningsmails frem og tilbage.

Løsning af konflikter:

Doodles visuelle kalender gør det nemt at identificere og løse planlægningskonflikter.

Det sikrer, at alle er på samme side, når det gælder mødetidspunktet.

Automatisering af invitationer:

Doodle kan automatisk sende invitationer til mødedeltagerne, når der er aftalt et tidspunkt.

Det sparer dig tid og besvær og sikrer, at alle modtager invitationen med det samme.

Sporing af svar:

Doodle holder styr på deltagernes svar, så du nemt kan se, hvem der er tilgængelige, og hvem der ikke er.

Det hjælper dig med at træffe informerede beslutninger om mødetid og -sted.

Ved at indarbejde Doodle i dit Slack-workflow kan du strømline mødeplanlægningen, maksimere fremmødet og sikre, at dine møder er produktive og engagerende.

Prøv Doodle i dag og oplev forskellen.