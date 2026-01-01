Cómo invitar a personas a una reunión en Slack

En el dinámico entorno laboral actual, las reuniones son parte integrante de la colaboración y la productividad.

Sin embargo, programar y gestionar reuniones puede ser una tarea lenta y a menudo frustrante.

Ahí es donde Slack resulta útil.

Ofrece una forma fluida y eficaz de invitar a gente a las reuniones, agilizar la participación y mejorar la productividad general de las reuniones.

A continuación se explica cómo invitar a invitados a una reunión en Slack.

Paso 1: Crear un canal

Si aún no lo has hecho, crea un canal dedicado a tu reunión.

Éste servirá como eje central para los debates, los anuncios y el intercambio de materiales relacionados con la reunión.

Paso 2: Programar la reunión

Para programar una reunión, abra el canal y haga clic en el icono "Añadir".

Selecciona "Crear" y luego "Reunión". Se abrirá un panel de programación en el que podrás introducir el título, la descripción y la duración de la reunión.

También puedes ponerte un recordatorio e invitar a los participantes.

Crear una encuesta de grupo

Paso 3: Invitar a los participantes

Para invitar a personas a la reunión, basta con hacer clic en el botón "Añadir personas" y buscar sus nombres de usuario o direcciones de correo electrónico en Slack.

También puede añadir invitados introduciendo sus direcciones de correo electrónico y seleccionando "Invitados" en el menú desplegable.

Paso 4: Compartir el enlace de la reunión

Una vez programada la reunión, puede compartir el enlace de la reunión con los participantes haciendo clic en el botón "Compartir".

Esto generará un enlace único que los participantes podrán utilizar para unirse a la reunión desde cualquier dispositivo.

Paso 5: Utilizar Slack Connect para la colaboración externa

Si necesita colaborar con partes interesadas externas, puede utilizar Slack Connect.

Esta función le permite conectarse de forma segura con personas ajenas a su organización e invitarlas a su espacio de trabajo.

Crear una encuesta de grupo

Cómo Doodle puede mejorar las reuniones

Aunque Slack proporciona una base sólida para organizar reuniones, Doodle puede llevar la coordinación de tus reuniones al siguiente nivel.

Sus versátiles funciones pueden ayudarte:

Encontrar disponibilidad común:

Averigua fácilmente cuándo está disponible todo el mundo creando una encuesta Doodle y compartiéndola con los participantes en la reunión.

Esto elimina la molestia de correos electrónicos de programación de ida y vuelta.

Resolución de conflictos:

Crear una encuesta de grupo

El calendario visual de Doodle hace que sea fácil identificar y resolver los conflictos de programación.

Esto asegura que todo el mundo está en la misma página cuando se trata de la hora de la reunión.

Automatización de invitaciones:

Doodle puede enviar automáticamente invitaciones a los participantes de la reunión una vez que se ha acordado una hora.

Esto te ahorra tiempo y esfuerzo y garantiza que todos reciban la invitación puntualmente.

Seguimiento de las respuestas:

Doodle realiza un seguimiento de las respuestas de los participantes, para que puedas ver fácilmente quién está disponible y quién no.

Esto te ayuda a tomar decisiones informadas sobre la hora y el lugar de la reunión.

Al incorporar Doodle a su flujo de trabajo de Slack, puede agilizar la programación de reuniones, maximizar la asistencia y garantizar que sus reuniones sean productivas y atractivas.

Pruebe Doodle hoy mismo y experimente la diferencia.