Come invitare le persone a una riunione in Slack

Nell'ambiente di lavoro dinamico di oggi, le riunioni sono parte integrante della collaborazione e della produttività.

Tuttavia, la programmazione e la gestione delle riunioni possono essere un compito lungo e spesso frustrante.

È qui che Slack si rivela utile.

Offre un modo semplice ed efficiente per invitare le persone alle riunioni, ottimizzare la partecipazione e migliorare la produttività complessiva delle riunioni.

Ecco come invitare gli ospiti a una riunione in Slack.

Passo 1: creare un canale

Se non l'avete ancora fatto, create un canale dedicato alla vostra riunione.

Questo servirà come centro per le discussioni, gli annunci e la condivisione dei materiali relativi alla riunione.

Fase 2: Programmare la riunione

Per programmare una riunione, aprire il canale e fare clic sull'icona "Aggiungi".

Selezionare "Crea" e poi "Riunione". Si aprirà un pannello di pianificazione in cui sarà possibile inserire il titolo, la descrizione e la durata della riunione.

È inoltre possibile impostare un promemoria per se stessi e invitare i partecipanti.

Crea un sondaggio di gruppo

Fase 3: Invitare i partecipanti

Per invitare i partecipanti alla riunione, è sufficiente fare clic sul pulsante "Aggiungi persone" e cercare i loro nomi utente Slack o indirizzi e-mail.

È anche possibile aggiungere ospiti inserendo i loro indirizzi e-mail e selezionando "Ospiti" dal menu a discesa.

Fase 4: Condividere il link alla riunione

Una volta programmata la riunione, è possibile condividere il link alla riunione con i partecipanti facendo clic sul pulsante "Condividi".

Questo genererà un link unico che i partecipanti potranno utilizzare per partecipare alla riunione da qualsiasi dispositivo.

Fase 5: Utilizzare Slack Connect per la collaborazione esterna

Se avete bisogno di collaborare con interlocutori esterni, potete usare Slack Connect.

Questa funzione consente di connettersi in modo sicuro con persone esterne all'organizzazione e di invitarle al proprio spazio di lavoro.

Crea un sondaggio di gruppo

Come Doodle può migliorare le riunioni

Se Slack offre una solida base per l'organizzazione delle riunioni, Doodle può portare il coordinamento delle riunioni a un livello superiore.

Le sue versatili funzioni possono aiutarvi a:

Trovare disponibilità comuni:

Scoprire facilmente quando tutti sono disponibili creando un sondaggio Doodle e condividendolo con i partecipanti alla riunione.

In questo modo si elimina la seccatura delle e-mail di programmazione.

Risolvere i conflitti:

Crea un sondaggio di gruppo

Il calendario visivo di Doodle consente di identificare e risolvere facilmente i conflitti di pianificazione.

In questo modo si garantisce che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda quando si tratta dell'orario della riunione.

Automatizzazione degli inviti:

Doodle può inviare automaticamente gli inviti ai partecipanti alla riunione una volta concordato l'orario.

In questo modo si risparmia tempo e fatica e si garantisce che tutti ricevano l'invito tempestivamente.

Tracciamento delle risposte:

Doodle tiene traccia delle risposte dei partecipanti, in modo da poter vedere facilmente chi è disponibile e chi no.

Questo vi aiuta a prendere decisioni informate sull'orario e il luogo della riunione.

Incorporando Doodle nel vostro flusso di lavoro di Slack, potete semplificare la programmazione delle riunioni, massimizzare la partecipazione e garantire che le riunioni siano produttive e coinvolgenti.

Provate Doodle oggi stesso e scoprite la differenza.