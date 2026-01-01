Dans l'environnement de travail dynamique d'aujourd'hui, les réunions font partie intégrante de la collaboration et de la productivité.

Cependant, scheduling et la gestion des réunions peuvent être une tâche qui prend du temps et qui est souvent frustrante.

C'est là que Slack s'avère utile.

Il offre un moyen transparent et efficace d'inviter des personnes à des réunions, de rationaliser la participation et d'améliorer la productivité globale des réunions.

Voici comment inviter des personnes à une réunion dans Slack.

Étape 1 : Créer un canal

Si vous ne l'avez pas encore fait, créez un canal dédié à votre réunion.

Ce canal servira de point central pour les discussions, les annonces et le partage des documents relatifs à la réunion.

Étape 2 : Planifier la réunion

Pour planifier une réunion, ouvrez le canal et cliquez sur l'icône "Ajouter".

Sélectionnez "Créer", puis "Réunion". Un panneau de programmation s'ouvre alors, dans lequel vous pouvez saisir le titre, la description et la durée de la réunion.

Vous pouvez également vous fixer un rappel et inviter des participants.

Créer un sondage de groupe

Étape 3 : Inviter des participants

Pour inviter des personnes à la réunion, il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter des personnes" et de rechercher leur nom d'utilisateur Slack ou leur adresse électronique.

Vous pouvez également ajouter des invités en saisissant leur adresse électronique et en sélectionnant "Invités" dans le menu déroulant.

Étape 4 : Partager le lien de la réunion

Une fois la réunion programmée, vous pouvez partager le lien de la réunion avec les participants en cliquant sur le bouton "Partager".

Cela générera un lien unique que les participants pourront utiliser pour rejoindre la réunion à partir de n'importe quel appareil.

Étape 5 : Utiliser Slack Connect pour la collaboration externe

Si vous devez collaborer avec des parties prenantes externes, vous pouvez utiliser Slack Connect.

Cette fonctionnalité vous permet de vous connecter en toute sécurité avec des personnes extérieures à votre organisation et de les inviter à votre espace de travail.

Créer un sondage de groupe

Comment Doodle peut améliorer les réunions

Alors que Slack constitue une base solide pour l'organisation de réunions, Doodle peut faire passer la coordination de vos réunions au niveau supérieur.

Ses fonctionnalités polyvalentes peuvent vous aider :

Trouver des disponibilités communes:

Découvrez facilement quand tout le monde est disponible en créant un sondage Doodle et en le partageant avec les participants à la réunion.

Cela permet d'éviter les courriels de planification.

Résoudre les conflits:

Créer un sondage de groupe

Le calendrier visuel de Doodle facilite l'identification et la résolution des conflits d'horaires.

Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de l'heure de la réunion.

Automatisation des invitations:

Doodle peut envoyer automatiquement des invitations aux participants de la réunion une fois que l'heure a été convenue.

Cela vous permet d'économiser du temps et des efforts et de vous assurer que tout le monde reçoit l'invitation rapidement.

Suivi des réponses :

Doodle garde une trace des réponses des participants, ce qui vous permet de voir facilement qui est disponible et qui ne l'est pas.

Cela vous aide à prendre des décisions éclairées sur l'heure et le lieu de la réunion.

En intégrant Doodle à votre flux de travail Slack, vous pouvez rationaliser la planification des réunions, maximiser la participation et vous assurer que vos réunions sont productives et engageantes.

Essayez Doodle dès aujourd'hui et constatez la différence.