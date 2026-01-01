No ambiente de trabalho dinâmico de hoje, as reuniões são parte integrante da colaboração e da produtividade.

No entanto, o agendamento e o gerenciamento de reuniões podem ser uma tarefa demorada e, muitas vezes, frustrante.

É aí que o Slack se torna útil.

Ele oferece uma maneira perfeita e eficiente de convidar pessoas para reuniões, simplificar a participação e aumentar a produtividade geral da reunião.

Veja a seguir como convidar pessoas para uma reunião no Slack.

Etapa 1: criar um canal

Se ainda não o fez, crie um canal dedicado para sua reunião.

Ele servirá como hub central para discussões, anúncios e compartilhamento de materiais relacionados à reunião.

Etapa 2: agendar a reunião

Para agendar uma reunião, abra o canal e clique no ícone "Add" (Adicionar).

Selecione "Create" (Criar) e, em seguida, "Meeting" (Reunião). Isso abrirá um painel de agendamento no qual você poderá inserir o título, a descrição e a duração da reunião.

Você também pode definir um lembrete para si mesmo e convidar participantes.

Criar uma enquete de grupo

Etapa 3: Convidar participantes

Para convidar pessoas para a reunião, basta clicar no botão "Add people" (Adicionar pessoas) e procurar seus nomes de usuário ou endereços de e-mail do Slack.

Você também pode adicionar convidados inserindo seus endereços de e-mail e selecionando "Guests" (Convidados) no menu suspenso.

Etapa 4: Compartilhar o link da reunião

Depois que a reunião tiver sido agendada, você poderá compartilhar o link da reunião com os participantes clicando no botão "Share" (Compartilhar).

Isso gerará um link exclusivo que os participantes poderão usar para participar da reunião em qualquer dispositivo.

Etapa 5: Use o Slack Connect para colaboração externa

Se precisar colaborar com partes interessadas externas, você pode usar o Slack Connect.

Esse recurso permite que você se conecte com segurança a pessoas de fora da sua organização e as convide para o seu espaço de trabalho.

Criar uma enquete de grupo

Como o Doodle pode melhorar as reuniões

Embora o Slack forneça uma base sólida para a organização de reuniões, o Doodle pode levar a coordenação de suas reuniões para o próximo nível.

Seus recursos versáteis podem ajudá-lo a:

Encontrar disponibilidade comum:

Descubra facilmente quando todos estão disponíveis criando uma enquete Doodle e compartilhando-a com os participantes da reunião.

Isso elimina o incômodo dos e-mails de agendamento.

Resolução de conflitos:

Criar uma enquete de grupo

O calendário visual do Doodle facilita a identificação e a resolução de conflitos de agendamento.

Isso garante que todos estejam na mesma página quando se trata do horário da reunião.

Automatização de convites:

O Doodle pode enviar automaticamente convites aos participantes da reunião assim que o horário for combinado.

Isso economiza seu tempo e esforço e garante que todos recebam o convite imediatamente.

Rastreamento de respostas:

O Doodle monitora as respostas dos participantes, para que você possa ver facilmente quem está disponível e quem não está.

Isso ajuda você a tomar decisões informadas sobre o horário e o local da reunião.

Ao incorporar o Doodle ao seu fluxo de trabalho do Slack, você pode simplificar o agendamento de reuniões, maximizar a participação e garantir que suas reuniões sejam produtivas e envolventes.

Experimente o Doodle hoje mesmo e sinta a diferença.