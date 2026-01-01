I dagens dynamiska arbetsmiljö är möten en viktig del av samarbetet och produktiviteten.

Men, schemaläggning och att organisera möten kan vara en tidskrävande och ofta frustrerande uppgift.

Det är där Slack kommer väl till pass.

Det erbjuder ett smidigt och effektivt sätt att bjuda in deltagare till möten, förenkla deltagandet och öka mötets totala produktivitet.

Så här bjuder du in gäster till ett möte i Slack.

Kom igång på några minuter Med ett Doodle-konto kan du snabbt och helt gratis anordna evenemang

Steg 1: Skapa en kanal

Om du inte redan har gjort det, skapa en särskild kanal för mötet.

Detta kommer att fungera som en central samlingsplats för diskussioner, meddelanden och utbyte av mötesrelaterat material.

Steg 2: Boka mötet

För att boka ett möte öppnar du kanalen och klickar på ikonen ”Lägg till”.

Välj ”Skapa” och sedan ”Möte”. Då öppnas ett schemaläggningsfönster där du kan ange mötets titel, beskrivning och varaktighet.

Du kan också ställa in en påminnelse åt dig själv och bjuda in deltagare.

Steg 3: Bjud in deltagare

För att bjuda in personer till mötet klickar du helt enkelt på knappen ”Lägg till personer” och söker efter deras Slack-användarnamn eller e-postadresser.

Du kan också lägga till gäster genom att ange deras e-postadresser och välja ”Gäster” i rullgardinsmenyn.

Steg 4: Dela länken till mötet

När mötet har bokats kan du dela möteslänken med deltagarna genom att klicka på knappen ”Dela”.

Detta genererar en unik länk som deltagarna kan använda för att ansluta sig till mötet från vilken enhet som helst.

Steg 5: Använd Slack Connect för samarbete med externa parter

Om du behöver samarbeta med externa intressenter kan du använda Slack Connect.

Med den här funktionen kan du på ett säkert sätt ta kontakt med personer utanför din organisation och bjuda in dem till ditt arbetsutrymme.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Hur Doodle kan förbättra möten

Slack utgör visserligen en stabil grund för att organisera möten, men med Doodle kan du ta din möteskoordinering till en ny nivå.

Dess mångsidiga funktioner kan hjälpa dig att:

Att fastställa gemensam tillgänglighet:

Ta enkelt reda på när alla är tillgängliga genom att skapa en Doodle-omröstning och dela den med mötesdeltagarna.

På så sätt slipper man besväret med att skicka e-post fram och tillbaka för att komma överens om tider.

Konfliktlösning:

Doodle's visuella kalender är det enkelt att upptäcka och lösa schemakonflikter.

På så sätt säkerställs att alla är överens om mötestiden.

Automatisering av inbjudningar:

Doodle kan automatiskt skicka inbjudningar till mötesdeltagarna så snart en tid har bestämts.

Detta sparar dig tid och möda och säkerställer att alla får inbjudan i god tid.

Uppföljning av svar:

Doodle håller reda på deltagarnas svar, så att du enkelt kan se vem som är tillgänglig och vem som inte är det.

Detta hjälper dig att fatta välgrundade beslut om mötets tid och plats.

Genom att integrera Doodle i ditt Slack-arbetsflöde kan du effektivisera mötesplaneringen, maximera deltagandet och se till att dina möten blir produktiva och engagerande.

Prova Doodle redan idag och upplev skillnaden.