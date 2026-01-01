आज के गतिशील कार्य वातावरण में, बैठकें सहयोग और उत्पादकता का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

हालांकि अनुसूचीकरण और बैठकों का प्रबंधन करना समय लेने वाला और अक्सर निराशाजनक कार्य हो सकता है।

यहीं पर स्लैक काम आता है।

यह लोगों को बैठकों में आमंत्रित करने, भागीदारी को सुव्यवस्थित करने और समग्र बैठक उत्पादकता को बढ़ाने का एक सहज और कुशल तरीका प्रदान करता है।

Slack में मीटिंग में मेहमानों को आमंत्रित करने का तरीका यहाँ बताया गया है।

कुछ ही मिनटों में मिलें Doodle खाते से आप कार्यक्रमों का आयोजन जल्दी और पूरी तरह से मुफ्त में कर सकते हैं।

चरण 1: एक चैनल बनाएँ

यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो अपनी बैठक के लिए एक समर्पित चैनल बनाएँ।

यह चर्चाओं, घोषणाओं और बैठक-संबंधी सामग्री साझा करने के लिए केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

चरण 2: बैठक निर्धारित करें

मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, चैनल खोलें और "Add" आइकन पर क्लिक करें।

"Create" चुनें और फिर "Meeting." चुनें। इससे एक शेड्यूलिंग पैनल खुलेगा जहाँ आप मीटिंग का शीर्षक, विवरण और अवधि दर्ज कर सकते हैं।

आप स्वयं के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं और प्रतिभागियों को आमंत्रित कर सकते हैं।

चरण 3: प्रतिभागियों को आमंत्रित करें

मीटिंग में लोगों को आमंत्रित करने के लिए, बस "Add people" बटन पर क्लिक करें और उनके Slack यूज़रनेम या ईमेल पते खोजें।

आप ड्रॉप-डाउन मेनू से "Guests" चुनकर और उनके ईमेल पते दर्ज करके भी अतिथि जोड़ सकते हैं।

चरण 4: मीटिंग लिंक साझा करें

एक बार बैठक निर्धारित हो जाने के बाद, आप "Share" बटन पर क्लिक करके प्रतिभागियों के साथ बैठक लिंक साझा कर सकते हैं।

यह एक अनूठा लिंक उत्पन्न करेगा जिसका उपयोग प्रतिभागी किसी भी डिवाइस से बैठक में शामिल होने के लिए कर सकते हैं।

चरण 5: बाहरी सहयोग के लिए स्लैक कनेक्ट का उपयोग करें

यदि आपको बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है, तो आप Slack Connect का उपयोग कर सकते हैं।

यह सुविधा आपको अपने संगठन के बाहर के व्यक्तियों के साथ सुरक्षित रूप से जुड़ने और उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में आमंत्रित करने की अनुमति देती है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

Doodle मीटिंग्स को कैसे बेहतर बना सकता है

जहाँ स्लैक बैठकों को व्यवस्थित करने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है, वहीं Doodle आपके बैठक समन्वय को अगले स्तर पर ले जा सकता है।

इसके बहुमुखी फीचर्स आपकी मदद कर सकते हैं:

साझा उपलब्धता खोजना:

Doodle पोल बनाकर और उसे बैठक के प्रतिभागियों के साथ साझा करके आसानी से पता लगाएँ कि सभी कब उपलब्ध हैं।

यह बार-बार शेड्यूलिंग ईमेल भेजने की झंझट को समाप्त कर देता है।

संघर्षों का समाधान:

Doodle का दृश्य कैलेंडर शेड्यूलिंग संघर्षों की पहचान करने और उन्हें हल करने में आसान बनाता है।

यह सुनिश्चित करता है कि बैठक के समय को लेकर सभी एक ही पृष्ठ पर हों।

निमंत्रणों का स्वचालन:

एक बार समय तय हो जाने के बाद Doodle स्वचालित रूप से बैठक प्रतिभागियों को निमंत्रण भेज सकता है।

यह आपका समय और प्रयास बचाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी को निमंत्रण तुरंत मिल जाए।

प्रतिक्रियाओं का अनुसरण:

Doodle प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं का ट्रैक रखता है, ताकि आप आसानी से देख सकें कि कौन उपलब्ध है और कौन नहीं।

यह आपको बैठक के समय और स्थान के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

अपने Slack वर्कफ़्लो में Doodle को शामिल करके, आप मीटिंग शेड्यूलिंग को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, उपस्थिति को अधिकतम कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी मीटिंग्स उत्पादक और आकर्षक हों।

आज ही Doodle आज़माएँ और अंतर का अनुभव करें।