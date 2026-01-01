Einladen von Personen zu einer Besprechung in Slack

In der dynamischen Arbeitswelt von heute sind Besprechungen ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit und Produktivität.

Die Planung und Verwaltung von Besprechungen kann jedoch eine zeitraubende und oft frustrierende Aufgabe sein.

Genau hier kommt Slack ins Spiel.

Es bietet eine nahtlose und effiziente Möglichkeit, Menschen zu Besprechungen einzuladen, die Teilnahme zu rationalisieren und die allgemeine Produktivität von Besprechungen zu verbessern.

Hier erfahren Sie, wie Sie Gäste zu einem Meeting in Slack einladen.

Schritt 1: Einen Kanal erstellen

Wenn Sie es noch nicht getan haben, erstellen Sie einen eigenen Kanal für Ihre Besprechung.

Dieser dient als zentraler Knotenpunkt für Diskussionen, Ankündigungen und den Austausch von Meeting-bezogenen Materialien.

Schritt 2: Planen Sie die Besprechung

Um eine Besprechung zu planen, öffnen Sie den Kanal und klicken Sie auf das Symbol "Hinzufügen".

Wählen Sie "Erstellen" und dann "Besprechung". Daraufhin wird ein Planungsfenster geöffnet, in das Sie den Titel, die Beschreibung und die Dauer der Besprechung eingeben können.

Sie können auch eine Erinnerung für sich selbst festlegen und Teilnehmer einladen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Schritt 3: Teilnehmer einladen

Um Personen zum Meeting einzuladen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Personen hinzufügen" und suchen Sie nach deren Slack-Benutzernamen oder E-Mail-Adressen.

Sie können auch Gäste hinzufügen, indem Sie deren E-Mail-Adressen eingeben und "Gäste" aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Schritt 4: Meeting-Link teilen

Sobald die Besprechung geplant ist, können Sie den Link zur Besprechung mit den Teilnehmern teilen, indem Sie auf die Schaltfläche "Teilen" klicken.

Dadurch wird ein eindeutiger Link generiert, über den die Teilnehmer von jedem Gerät aus an der Besprechung teilnehmen können.

Schritt 5: Verwenden Sie Slack Connect für die externe Zusammenarbeit

Wenn Sie mit externen Beteiligten zusammenarbeiten müssen, können Sie Slack Connect verwenden.

Mit dieser Funktion können Sie sich sicher mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens verbinden und sie zu Ihrem Arbeitsbereich einladen.

Eine Gruppenumfrage erstellen

Wie Doodle Meetings verbessern kann

Während Slack eine solide Grundlage für die Organisation von Meetings bietet, kann Doodle Ihre Meeting-Koordination auf die nächste Stufe heben.

Seine vielseitigen Funktionen können Ihnen helfen:

Gemeinsame Verfügbarkeit finden:

Finden Sie einfach heraus, wann jeder verfügbar ist, indem Sie eine Doodle-Umfrage erstellen und diese mit den Meeting-Teilnehmern teilen.

So entfällt das lästige Hin- und Herschicken von E-Mails zur Terminplanung.

Konflikte auflösen:

Eine Gruppenumfrage erstellen

Der visuelle Kalender von Doodle macht es einfach, Terminkonflikte zu erkennen und zu lösen.

So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, wenn es um die Besprechungszeit geht.

Automatisierung von Einladungen:

Doodle kann automatisch Einladungen an die Besprechungsteilnehmer verschicken, sobald ein Termin vereinbart wurde.

Das spart Ihnen Zeit und Mühe und stellt sicher, dass jeder die Einladung rechtzeitig erhält.

Antworten verfolgen:

Doodle verfolgt die Antworten der Teilnehmer, so dass Sie leicht sehen können, wer verfügbar ist und wer nicht.

Dies hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen über Zeit und Ort der Besprechung zu treffen.

Durch die Integration von Doodle in Ihren Slack-Workflow können Sie die Planung von Meetings optimieren, die Anwesenheit maximieren und sicherstellen, dass Ihre Meetings produktiv und ansprechend sind.

Testen Sie Doodle noch heute und erleben Sie den Unterschied.