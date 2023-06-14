Hier is onze handleiding voor het koppelen van de planningstool Acuity Scheduling aan digitale agenda’s zoals Outlook en Google Calendar .

Stap één: Kun je je agenda koppelen?

Acuity Scheduling kan worden gekoppeld aan Google, Office 365, Outlook, iCloud en Microsoft Exchange.

Als je agenda niet bij deze tools hoort, kun je hem niet synchroniseren.

Stap twee: Zoek je agenda op

Ga naar het paneel ‘Synchroniseren met andere agenda’s’.

Als je hier bent, zie je aan de linkerkant de kalenderapps waarmee je verbinding kunt maken. Kies degene die je met Acuity Scheduling wilt synchroniseren.

Klik op ‘Verbinden met’ en volg de aanwijzingen om je agenda te synchroniseren.

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Stap drie: Gebeurtenissen synchroniseren

Zodra je agenda is gekoppeld, kun je afspraken blokkeren en synchroniseren.

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Ga terug naar het venster ‘Synchroniseren met andere agenda’s’.

Als je agenda is gekoppeld, klik je op ‘Tijd reserveren in je afsprakenagenda vanaf...’. Als je meerdere agenda’s hebt gekoppeld, kun je ze allemaal aanvinken. Acuity Scheduling houdt dan rekening met alle afspraken in al die agenda’s.

Het kan tot 30 minuten duren voordat de agenda is gesynchroniseerd en de afspraken in Acuity Scheduling worden weergegeven.

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