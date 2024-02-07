Hoe je je rooster online kunt maken en automatiseren

Stel je eens een wereld voor waarin al je werkvergaderingen, privéafspraken en alles daartussenin naadloos op hun plek vallen, zodat je je kunt concentreren op wat er echt toe doet. Bedenk eens hoeveel tijd je terugkrijgt als je je niet meer hoeft bezig te houden met eindeloze e-mailwisselingen, telefoontjes en het regelen van afspraken.

Handmatig je agenda bijhouden kan vervelend, foutgevoelig en tijdrovend zijn, maar gelukkig is er een betere manier om je agenda en afspraken te beheren: je agenda online automatiseren.

Het probleem met handmatig plannen

Handmatig plannen kan al snel een nachtmerrie worden, vooral als je met meerdere afspraken, vergaderingen en evenementen moet jongleren en een geschikt tijdstip voor alle betrokkenen probeert te vinden. Die voortdurende afstemming kost veel tijd en kan een groot deel van je dag in beslag nemen, om nog maar te zwijgen van het opvolgen van afspraken met anderen. Als er meerdere dingen tegelijk gebeuren, is de kans op fouten ook groter, wat kan leiden tot dubbele afspraken of gemiste vergaderingen.

Het handmatig plannen van afspraken is niet erg efficiënt en kan frustrerend zijn voor jou en je collega’s of klanten. Bovendien is het lastig om een goed overzicht te krijgen van je agenda en snel aanpassingen te doen als dat nodig is.

Maak een Groepspoll

Tips om je planning online te automatiseren

Gelukkig is er een oplossing voor al deze problemen. Door een online systeem te gebruiken om je planning op te stellen en te automatiseren, kun je de tijd die je kwijt bent aan het coördineren van afspraken flink verminderen. Zorg er allereerst voor dat je een betrouwbare agenda-app kiest. Er zijn verschillende populaire online agenda’s, zoals Google Calendar. Kies er een die bij je behoeften en voorkeuren past. Zorg ervoor dat de agenda-app die je kiest naadloos synchroniseert tussen je smartphone, tablet en computer. Zo heb je altijd en overal toegang tot je agenda.

Gebruik de functie voor terugkerende afspraken voor vaste afspraken zoals stand-upvergaderingen, projectupdates via de telefoon of zelfs persoonlijke afspraken zoals sportafspraken. Zo hoef je niet steeds handmatig dezelfde afspraak toe te voegen.

Denk er ook eens over na om meerdere agenda’s te gebruiken. Kalendersets zijn een geweldige functie die in veel digitale agenda’s zit. Hiermee kun je verschillende aspecten van je privéleven of werk apart beheren. Dit is vooral handig als je een drukke agenda hebt met allerlei afspraken.

Als je het plannen nog verder wilt vereenvoudigen, probeer dan eens een speciale platform voor het plannen van afspraken zoals Doodle, want daarmee kun je het plannen van vergaderingen en het bijhouden van je beschikbaarheid een stuk makkelijker maken.

Je kunt je beschikbaarheid delen en de beste vergadermomenten vinden op basis van je voorkeuren. Koppel gewoon je agenda en stel je beschikbaarheid in via de tool. Je kunt de duur van vergaderingen en reactietermijnen instellen of zelfs automatische herinneringen versturen.

Maak een Groepspoll

Profiteer van een automatisch online rooster

Je kunt planningsconflicten en fouten automatisch voorkomen door gebruik te maken van een planningssysteem. Veel planningsplatforms, waaronder Doodle, bieden integraties met populaire agenda-apps zoals Google Calendar, Apple Calendar en Microsoft Outlook, waardoor het nog makkelijker wordt om je afspraken te beheren.

Als je je agenda koppelt, zien anderen alleen je vrije tijdvakken of de tijd die je als beschikbaar hebt aangemerkt. Samenwerken met anderen wordt makkelijker, omdat het plannen van vergaderingen en evenementen met grote groepen soepeler verloopt.

Je zult ook merken dat de toegankelijkheid een extra voordeel is. Je kunt je agenda overal en altijd bekijken, wat heel handig is als je op afstand werkt of onderweg bent.

Maak een Groepspoll

Stel binnen enkele minuten het rooster van je team op

Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn om het juiste moment te vinden om met een groep mensen af te spreken. Maak een groepspoll aan, geef aan wanneer je beschikbaar bent, en Doodle maakt dan een link voor je poll aan.

Je kunt de link naar de poll delen met je team, klanten of iedereen met wie je een afspraak moet maken. Zij kunnen dan makkelijk de poll openen en hun voorkeurstijdstippen selecteren. Doodle zoekt automatisch het beste tijdstip op basis van ieders voorkeuren, waardoor heen-en-weer-gepraat overbodig wordt.

Zodra je een tijdstip hebt gekozen, stuurt Doodle bevestigingen naar alle deelnemers en wordt de afspraak in je agenda gezet. Je hoeft je niet langer voor te stellen hoeveel tijd je daarmee bespaart.