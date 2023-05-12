Hoe maak je een evenementtype aan in Calendly

Hier is onze handleiding voor het aanmaken van een evenement met de planningsprogramma , Calendly.

Stap één: Maak je evenement aan

Klik op de Calendly-website op ‘Aanmaken’ en vervolgens op ‘Nieuw evenementtype’.

Je krijgt een aantal opties te zien voor verschillende soorten evenementen. Kies degene die het beste bij je past.

Vul de naam en locatie van je vergadering in het vakje ‘Wat voor evenement is dit?’ in.

Stel in het gedeelte ‘Wanneer kunnen mensen dit evenement boeken?’ de periode, de duur en eventuele andere belangrijke boekingsgegevens in. Als je klaar bent, klik je rechtsonder op ‘Opslaan & sluiten’.

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Stap twee: Bekijk een voorbeeld van wat je genodigden te zien krijgen

Klik op de pagina ‘Maken’ rechtsboven op ‘Livepagina bekijken’.

Vanaf hier kun je zien wat je gasten zien.

Stap drie: Je evenement doorgeven

Je kunt je Calendly-afspraak op twee manieren delen: via een link of via e-mail.

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Om de link te delen, ga je gewoon naar je dashboard en klik je op ‘Delen’ en vervolgens op ‘Link kopiëren’.

Je kunt dit vervolgens toevoegen aan een e-mail, een chatbericht, een sms of op welke manier je je gast ook maar wilt uitnodigen.

Je kunt de tijden ook rechtstreeks in een e-mail delen. Klik op ‘Delen’ op je dashboard en vervolgens op ‘Tijden aan e-mail toevoegen’.

Kies de tijden en datums die je aan de e-mail wilt toevoegen en klik vervolgens op ‘Doorgaan’. Kopieer de weergegeven afbeelding en plak deze in je e-mail.

Als je op zoek bent naar een eenvoudigere manier om snel een evenement aan te maken, moet je Doodle eens proberen. Ons proces is gestroomlijnd en kost maar een paar klikken.