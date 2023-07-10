Wat is een eerste ontmoeting?

Het simpele antwoord is: een eerste ontmoeting kan heel veel verschillende dingen zijn. Misschien sluit je je aan bij een sportteam en ga je voor het eerst mee naar de training. Of heb je een Zoom-gesprek met een recruiter over een mogelijke nieuwe baan. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Als we dit vanuit zakelijk oogpunt bekijken, zijn er een paar standaarddingen die je zeker moet doen als je iemand voor het eerst ontmoet.

Of het nu om een klant gaat of om je teamgenoten, neem even de tijd om te bedenken wat je wilt bespreken. Welke onderwerpen spelen er bij je? Wat helpt je om vooruitgang te boeken?

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Als je dit eenmaal in gedachten hebt, bedenk dan hoe lang het gaat duren om alles te behandelen en wie erbij moet zijn om resultaten te boeken. Het hele team uitnodigen is misschien niet zo productief als een paar geselecteerde leden alle punten kunnen afhandelen.

Als je weet waar de vergadering over gaat en wie erbij moet zijn, stel dan een agenda op waarin je de onderwerpen en de tijd die je eraan wilt besteden, aangeeft. Zorg ervoor dat je de belangrijkste punten bovenaan zet, zodat die zeker aan bod komen.

Stuur je agenda door naar je gasten en geef ze de kans om feedback te geven. Je weet maar nooit, misschien ben je wel iets belangrijks vergeten.

Denk er op de dag van de bijeenkomst aan dat je misschien voor het eerst met mensen afspreekt of de eerste bijeenkomst van een nieuw project houdt. Begin met een ijsbreker, zodat iedereen zich op zijn gemak voelt en graag aan het gesprek wil meedoen.

Als je de vergadering leidt, zorg er dan voor dat je ieders mening over de onderwerpen in kwestie hoort. Laat niet één persoon het gesprek domineren. Probeer je ook zo goed mogelijk aan de tijden op de agenda te houden. Je kunt ook een vervolgafspraak maken als iets verdere bespreking verdient.

Zorg ervoor dat je aan het einde van de vergadering een aantal actiepunten opstelt, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen voor de volgende vergadering.

Maak een Groepspoll

Hoe regel je je eerste afspraak?

Of je nu iemand voor het eerst ontmoet of de eerste vergadering van een nieuw project organiseert, je wilt natuurlijk een goede indruk maken. Dat is niet altijd even makkelijk als je veel mensen bij elkaar moet zien te krijgen en vervolgens verstrikt raakt in eindeloze e-mailwisselingen. Dat is waar Doodle kan helpen.

Maak een Groepspoll

Met Groepspoll Je geeft je bijeenkomst gewoon een naam, stelt de locatie in en kiest de tijdstippen waarop je wilt afspreken. Je gasten kiezen vervolgens wat hen het beste uitkomt en je hebt sneller de beste tijd om af te spreken dan het duurt om een kopje koffie te zetten.

Als je klanten voor het eerst ontmoet, Doodle Professional Hiermee geef je je uitnodigingen een strakke uitstraling, verwijder je advertenties en kun je herinneringen versturen en deadlines instellen. Bovendien kun je je favoriete tools voor videoconferenties toevoegen.