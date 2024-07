Qu'est-ce qu'une première rencontre ?

La réponse est simple : une première rencontre peut représenter beaucoup de choses différentes. Il peut s'agir de rejoindre une équipe sportive et d'aller à l'entraînement pour la première fois. Ou encore une réunion Zoom avec un recruteur au sujet d'un nouvel emploi potentiel. Les possibilités sont infinies.

Si l'on se place du point de vue de l'entreprise, il y a des choses que l'on doit faire lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois.

Créer une réunion Rassemblez-vous en quelques minutes grâce à votre propre compte Doodle gratuit

Qu'il s'agisse d'un client ou d'un membre de votre équipe, vous devez prendre le temps de planifier vos discussions. Quels sont les sujets qui vous préoccupent ? Qu'est-ce qui vous aidera à faire avancer les choses ?

Une fois que vous avez ces éléments en tête, réfléchissez à la durée de la réunion et aux personnes qui doivent être présentes pour obtenir des résultats. Inviter toute l'équipe n'est peut-être pas productif alors que quelques membres sélectionnés peuvent couvrir toutes les bases.

Lorsque vous connaissez l'objet de votre réunion et les personnes qui doivent y assister, préparez un ordre du jour qui indique les sujets et la durée prévue pour les aborder. Veillez à placer les points les plus prioritaires en haut de l'ordre du jour afin qu'ils soient couverts.

Envoyez votre ordre du jour à vos invités et donnez-leur la possibilité de vous faire part de leurs commentaires. On ne sait jamais, vous avez peut-être oublié quelque chose d'important.

Le jour de la réunion, n'oubliez pas que vous rencontrez peut-être des gens pour la première fois ou que vous organisez la première réunion d'un nouveau projet. Commencez par briser la glace pour que tout le monde se sente à l'aise et désireux de contribuer à la conversation.

Si vous présidez la réunion, veillez à obtenir le point de vue de chacun sur les sujets abordés. Ne laissez pas une personne dominer la conversation. Essayez également de respecter scrupuleusement l'ordre du jour. Vous pouvez également organiser un suivi si un point mérite d'être approfondi.

À la fin de la réunion, veillez à créer des points d'action, afin que chacun sache ce qu'il doit faire avant la prochaine réunion.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Comment organiser votre première rencontre

Que vous rencontriez quelqu'un pour la première fois ou que vous organisiez la première réunion d'un nouveau projet, vous voulez faire bonne impression. Ce n'est pas toujours facile si vous essayez de réunir un grand nombre de personnes et que vous vous retrouvez coincé dans des échanges de courriels. C'est là que Doodle peut vous aider.

Avec Group Poll, il vous suffit de donner un nom à votre réunion, de définir le lieu et de sélectionner les heures auxquelles vous souhaitez vous réunir. Vos invités choisissent ensuite ce qui leur convient et vous obtenez le meilleur moment pour vous rencontrer en moins de temps qu'il n'en faut pour faire un café.

Si vous rencontrez des clients pour la première fois, Doodle Professional vous permet de donner un aspect élégant à vos invitations, de supprimer les publicités et d'envoyer des rappels ainsi que de fixer des échéances. De plus, vous pouvez ajouter vos outils de vidéoconférence préférés.

L'utilisation de Doodle donne à vos invités une excellente première impression - que ce soit en tête-à-tête ou avec 5000 personnes. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui, sans carte de crédit.