Was ist ein erstes Treffen?

Die einfache Antwort lautet: Ein erstes Treffen kann viele verschiedene Dinge bedeuten. Sie könnten einer Sportmannschaft beitreten und zum ersten Mal zum Training gehen. Oder es ist ein Zoom-Treffen mit einem Personalverantwortlichen, bei dem es um einen möglichen neuen Job geht. Die Möglichkeiten sind endlos.

Wenn wir das Ganze aus einer geschäftlichen Perspektive betrachten, gibt es einige Dinge, die man bei einem ersten Treffen unbedingt beachten sollte.

Egal, ob es sich um einen Kunden oder um Mitglieder Ihres Teams handelt, Sie sollten sich etwas Zeit nehmen, um zu planen, was Sie besprechen möchten. Welche Themen liegen Ihnen auf dem Herzen? Was wird Ihnen helfen, die Dinge voranzubringen?

Sobald Sie dies im Kopf haben, sollten Sie überlegen, wie lange die Veranstaltung dauern soll und wer teilnehmen muss, um Ergebnisse zu erzielen. Das ganze Team einzuladen, ist vielleicht nicht so produktiv, wenn einige wenige Mitglieder alle Bereiche abdecken können.

Wenn Sie wissen, worum es in der Sitzung geht und wer teilnehmen soll, bereiten Sie eine Tagesordnung vor, in der die Themen und die geplante Dauer der Besprechung aufgeführt sind. Stellen Sie sicher, dass die Themen mit der höchsten Priorität an erster Stelle stehen, damit sie auf jeden Fall behandelt werden.

Verteilen Sie die Tagesordnung an Ihre Gäste und geben Sie ihnen die Möglichkeit, Feedback zu geben. Man kann nie wissen, ob man nicht etwas Wichtiges vergessen hat.

Denken Sie am Tag des Treffens daran, dass Sie vielleicht zum ersten Mal Leute treffen oder die erste Sitzung eines neuen Projekts abhalten. Beginnen Sie mit einem Eisbrecher, damit sich alle wohl fühlen und bereit sind, sich an der Unterhaltung zu beteiligen.

Wenn Sie den Vorsitz führen, achten Sie darauf, dass Sie die Meinung aller Teilnehmer zu den anstehenden Themen einholen. Lassen Sie nicht zu, dass eine Person das Gespräch dominiert. Versuchen Sie außerdem, sich genau an den Zeitplan zu halten. Sie können auch ein Folgegespräch vereinbaren, wenn ein Thema eine weitere Diskussion verdient.

Stellen Sie am Ende der Sitzung sicher, dass Sie Aktionspunkte festlegen, damit jeder weiß, was er vor der nächsten Sitzung zu tun hat.

Wie Sie Ihr erstes Treffen vereinbaren

Egal, ob Sie jemanden zum ersten Mal treffen oder das erste Treffen für ein neues Projekt arrangieren, Sie wollen einen guten Eindruck hinterlassen. Das ist nicht immer einfach, wenn man versucht, viele Leute zusammenzubringen und sich in E-Mail-Pingpong-Runden verstrickt. Hier kann Doodle helfen.

Mit Gruppenumfrage benennen Sie einfach Ihr Treffen, legen den Ort und die Zeiten fest, zu denen Sie sich treffen wollen. Ihre Gäste wählen dann aus, was ihnen passt, und Sie erhalten die beste Zeit für das Treffen schneller, als es dauert, einen Kaffee zu kochen.

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit Kunden treffen, können Sie mit Doodle Professional Ihren Einladungen ein elegantes Aussehen verleihen, Anzeigen entfernen und Erinnerungen versenden sowie Fristen festlegen. Außerdem können Sie Ihre bevorzugten Videokonferenz-Tools hinzufügen.

Mit Doodle hinterlassen Sie bei Ihren Gästen einen guten ersten Eindruck - egal, ob es sich um ein Einzelgespräch oder eine Konferenz mit 5000 Personen handelt.