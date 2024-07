Hvad er et første møde?

Det enkle svar er, at et første møde kan være mange forskellige ting. Det kan være, at du er med på et sportshold og skal med til træning for første gang. Eller du kan have et Zoom-møde med en ansætter om et potentielt nyt job. Mulighederne er uendelige.

Hvis vi tænker på dette fra et forretningsperspektiv, er der nogle almindelige ting, som du vil sikre dig, at du gør, når du møder nogen for første gang.

Opret et møde Kom sammen på få minutter med din egen gratis Doodle-konto

Uanset om det er en kunde eller medlemmer af dit team, bør du tage dig tid til at planlægge, hvad du vil drøfte. Hvilke emner har du i tankerne? Hvad vil hjælpe dig med at få tingene til at gå videre?

Når du har dette i tankerne, skal du tænke over, hvor lang tid det vil tage at dække, og hvem du skal have med for at opnå resultater. Det er måske ikke produktivt at invitere hele holdet, når nogle få udvalgte medlemmer kan dække alle baser.

Når du ved, hvad dit møde skal bruges til, og hvem der skal være til stede, skal du udarbejde en dagsorden, der beskriver emnerne, og hvor længe du planlægger at tale om dem. Sørg for at placere de højest prioriterede emner øverst, så de helt sikkert bliver dækket.

Send din dagsorden rundt til dine gæster, og giv dem mulighed for at give feedback. Man ved aldrig, om du måske har glemt noget vigtigt.

På mødedagen skal du huske, at du måske møder folk for første gang eller holder det første møde i et nyt projekt. Start med en isbryder, så alle føler sig trygge og villige til at bidrage til samtalen.

Hvis du fungerer som formand, skal du sørge for at få alles synspunkter om de emner, der er på dagsordenen. Lad ikke én person dominere samtalen. Prøv også at holde dig nøje til tidspunkterne på dagsordenen. Du kan også arrangere en opfølgning, hvis noget fortjener en yderligere diskussion.

Ved mødets afslutning skal du sørge for at oprette handlingsplaner, så alle ved, hvad de skal gøre inden næste møde.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Sådan arrangerer du dit første møde

Uanset om du møder nogen for første gang eller arrangerer det første møde i et nyt projekt, vil du gerne gøre et godt indtryk. Det er ikke altid let, hvis du forsøger at samle mange mennesker og kommer til at sidde fast i runder af e-mailpingpong. Det er her, at Doodle kan hjælpe dig.

Med Group Poll skal du blot navngive dit møde, angive stedet og vælge de tidspunkter, du vil mødes på. Dine gæster vælger derefter, hvad der passer dem bedst, og du får det bedste tidspunkt at mødes på hurtigere end det tager at lave en kop kaffe.

Hvis du skal mødes med kunder for første gang, kan du med Doodle Professional give dine invitationer et elegant udseende, fjerne reklamer og lade dig sende påmindelser samt fastsætte frister. Desuden kan du tilføje dine foretrukne videokonferenceværktøjer.

Ved at bruge Doodle giver du din gæst et godt førstehåndsindtryk - uanset om det er en-til-en eller med 5000 personer. Prøv det gratis i dag - der kræves intet kreditkort.