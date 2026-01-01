पहली बैठक क्या है?

सरल उत्तर यह है कि पहली मुलाकात कई तरह की हो सकती है। आप किसी खेल टीम में शामिल हो सकते हैं और पहली बार अभ्यास के लिए जा सकते हैं। या फिर किसी संभावित नई नौकरी के बारे में भर्तीकर्ता के साथ ज़ूम मीटिंग कर सकते हैं। विकल्प अनंत हैं।

यदि हम इसे व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें, तो पहली बार किसी से मिलते समय कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें आप करना सुनिश्चित करना चाहेंगे।

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चाहे वह आपका क्लाइंट हो या आपकी टीम के सदस्य, आपको यह तय करने के लिए कुछ समय लेना चाहिए कि आप क्या चर्चा करना चाहते हैं। आपके मन में कौन से विषय हैं? कौन सी बातें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी?

एक बार जब यह आपके ध्यान में आ जाए, तो सोचें कि इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा और परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको वहां किसे होना चाहिए। जब कुछ चुनिंदा सदस्य सभी आधारों को कवर कर सकते हैं, तो पूरी टीम को आमंत्रित करना उत्पादक नहीं हो सकता।

जब आपको पता हो कि आपकी बैठक किस लिए है और वहां किसे होना चाहिए, तो एक एजेंडा तैयार करें जिसमें विषयों और उन पर चर्चा करने की नियोजित अवधि का उल्लेख हो। सुनिश्चित करें कि सबसे अधिक प्राथमिकता वाले आइटम सबसे ऊपर रखें ताकि वे अवश्य शामिल हो सकें।

अपना एजेंडा अपने मेहमानों को भेजें और उन्हें प्रतिक्रिया देने का मौका दें। आप कभी नहीं जानते, हो सकता है आपने कुछ महत्वपूर्ण भूल दिया हो।

बैठक के दिन याद रखें कि आप लोगों से पहली बार मिल रहे हो सकते हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की पहली बैठक कर रहे हो सकते हैं। बातचीत में सभी को सहज और योगदान देने के लिए उत्साहित महसूस कराने के लिए एक आइसब्रेकर से शुरुआत करें।

यदि आप अध्यक्षता कर रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि सभी का वर्तमान विषयों पर दृष्टिकोण लिया जाए। एक व्यक्ति को बातचीत पर हावी न होने दें। साथ ही, एजेंडा के समय-सीमा का सख्ती से पालन करने का प्रयास करें। यदि कोई विषय आगे चर्चा का हकदार हो, तो आप फॉलो-अप की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

बैठक के अंत में सुनिश्चित करें कि कार्य बिंदु बनाए जाएँ, ताकि हर कोई जान सके कि अगली बैठक से पहले उन्हें क्या करना है।

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अपनी पहली बैठक कैसे आयोजित करें

चाहे आप किसी से पहली बार मिल रहे हों या किसी नए प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग आयोजित कर रहे हों, आप एक शानदार प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता जब आप कई लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हों और ईमेल पिंग-पोंग के चक्कर में फँस जाएँ। यहीं पर Doodle मदद कर सकता है।

के साथ ग्रुप पोल आप बस अपनी मीटिंग का नाम रखते हैं, स्थान निर्धारित करते हैं और वे समय चुनते हैं जब आप मिलना चाहते हैं। फिर आपके मेहमान अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं और आपको मिलने का सबसे अच्छा समय कॉफ़ी बनाने में लगने वाले समय से भी जल्दी मिल जाता है।

यदि आप पहली बार ग्राहकों से मिल रहे हैं, Doodle Professional यह आपके निमंत्रणों को एक आकर्षक लुक देता है, विज्ञापनों को हटाता है और आपको रिमाइंडर भेजने के साथ-साथ समय-सीमा निर्धारित करने की सुविधा भी देता है। साथ ही आप अपने पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स भी जोड़ सकते हैं।