O que é uma primeira reunião?

A resposta simples é que uma primeira reunião pode ser uma série de coisas diferentes. Você pode estar se juntando a uma equipe esportiva e indo praticar pela primeira vez. Ou ter uma reunião de Zoom com um recrutador sobre um potencial novo emprego. As opções são infinitas.

Se pensarmos nisto de uma perspectiva empresarial, há algumas coisas comuns que você quer ter certeza de fazer ao encontrar alguém pela primeira vez.

Seja um cliente ou membros de sua equipe, você deve levar algum tempo para planejar o que deseja discutir. Que tópicos estão em sua mente? O que vai ajudá-lo a fazer as coisas avançar?

Uma vez que você tenha isto em mente, pense em quanto tempo levará para cobrir e quem você precisa ter lá para obter resultados. Convidar a equipe inteira pode não ser produtivo quando alguns poucos membros selecionados podem cobrir todas as bases.

Quando souber para que serve sua reunião e quem precisa estar presente, prepare uma agenda que traça os tópicos e quanto tempo você planeja falar sobre eles. Certifique-se de colocar os itens de maior prioridade no topo para que eles definitivamente sejam cobertos.

Envie sua agenda ao redor de seus convidados e dê a eles uma chance de dar feedback. Nunca se sabe, você pode ter esquecido algo importante.

No dia da reunião, lembre-se que você pode estar conhecendo pessoas pela primeira vez ou realizando a primeira reunião de um novo projeto. Comece com um quebra-gelo para que todos se sintam confortáveis e dispostos a contribuir para a conversa.

Se você estiver atuando como presidente, certifique-se de obter a opinião de todos sobre os tópicos em mãos. Não deixe que uma pessoa domine a conversa. Além disso, tente manter-se fiel aos horários da agenda. Você também pode organizar um acompanhamento se algo merece mais discussão.

Ao final da reunião, certifique-se de criar pontos de ação para que todos saibam o que precisam fazer antes da próxima reunião.

Como marcar sua primeira reunião

