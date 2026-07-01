Vad är ett första möte?

Det enkla svaret är att ett första möte kan vara många olika saker. Det kan handla om att du går med i ett idrottslag och deltar i träningen för första gången. Eller så kan det vara ett Zoom-möte med en rekryterare om ett eventuellt nytt jobb. Möjligheterna är oändliga.

Om man betraktar detta ur ett affärsmässigt perspektiv finns det några vanliga saker som man bör tänka på när man träffar någon för första gången.

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Oavsett om det gäller en kund eller medlemmar i ditt team bör du ta dig tid att planera vad du vill diskutera. Vilka ämnen funderar du på? Vad kommer att hjälpa dig att driva saker och ting framåt?

När du har detta i åtanke, fundera på hur lång tid det kommer att ta att genomföra och vilka personer som behöver vara på plats för att uppnå resultat. Att bjuda in hela teamet är kanske inte särskilt produktivt när ett fåtal utvalda medlemmar kan täcka alla behov.

När du vet vad mötet handlar om och vilka som behöver delta, ska du utarbeta en dagordning som beskriver ämnena och hur lång tid du planerar att ägna åt dem. Se till att placera de viktigaste punkterna högst upp på dagordningen så att de definitivt kommer att behandlas.

Skicka ut dagordningen till dina gäster och ge dem möjlighet att komma med synpunkter. Man vet aldrig – kanske har du glömt något viktigt.

Tänk på att du på mötesdagen kanske träffar människor för första gången eller håller det första mötet i ett nytt projekt. Börja med en isbrytare så att alla känner sig bekväma och villiga att delta i samtalet.

Om du är ordförande, se till att få in allas synpunkter på de aktuella ämnena. Låt inte en enda person dominera samtalet. Försök också att hålla dig noga till tidsplanen. Du kan även ordna ett uppföljningsmöte om något förtjänar ytterligare diskussion.

Se till att fastställa åtgärdspunkter i slutet av mötet, så att alla vet vad de ska göra inför nästa möte.

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Så här planerar du ditt första möte

Oavsett om du träffar någon för första gången eller planerar det första mötet i ett nytt projekt vill du göra ett gott intryck. Det är inte alltid så lätt om du försöker samla ihop många personer och fastnar i en ändlös e-postväxling. Det är där Doodle kan hjälpa till.

Med Group Poll Du ger helt enkelt mötet ett namn, anger platsen och väljer de tider du vill träffas. Dina gäster väljer sedan vad som passar dem bäst, och du hittar den bästa tiden att träffas snabbare än det tar att koka en kopp kaffe.

Om du träffar kunder för första gången, Doodle Professional ger dina inbjudningar ett elegant utseende, tar bort annonser och gör det möjligt för dig att skicka påminnelser samt ställa in tidsfrister. Dessutom kan du lägga till dina favoritverktyg för videokonferenser.