Een adviespanel voor klinisch onderzoek brengt gespecialiseerde clinici, biostatistici en vakdeskundigen bij elkaar om onafhankelijk wetenschappelijk toezicht te houden op een proef of onderzoek. Voor een hoofdonderzoeker is het bijeenroepen van deze groep een must, maar het gaat notoir traag: elke panellid heeft maar een beperkt, onvoorspelbaar tijdvak waarin hij of zij beschikbaar is. Met de Boekingspagina van Doodle kan een hoofdonderzoeker live, met de agenda gesynchroniseerde beschikbaarheid publiceren, zodat elke clinicus direct zelf kan boeken, zonder dat hij of zij de inbox hoeft te doorzoeken.

🎯 Waarom het plannen van vergaderingen van adviescommissies voor klinisch onderzoek misgaat

De hoofdonderzoeker is zelden het knelpunt. Het knelpunt is de gespecialiseerde arts die tegelijkertijd een praktijk runt, in drie andere adviescommissies zit en ergens tussen 6 uur ’s ochtends en nooit op e-mails reageert. Als een hoofdonderzoeker een e-mail stuurt naar acht panelleden met de vraag “laat even weten wanneer je beschikbaar bent”, komen de antwoorden binnen vijf werkdagen binnen in acht verschillende formaten. Tegen de tijd dat de hoofdonderzoeker ze heeft samengevoegd tot een werkbaar tijdstip, hebben twee panelleden alweer nieuwe verplichtingen en begint de cyclus opnieuw.

Dit is geen klein ongemak. Voor een adviescommissie voor klinisch onderzoek die zich aan een wettelijk vastgelegd tijdschema moet houden, kan een vertraging van twee weken in de planning ervoor zorgen dat de beoordeling van een protocol de deadline voor het indienen van een subsidieverslag of de indieningsperiode voor de IRB overschrijdt. De hoofdonderzoeker moet dan mentale energie steken in het regelen van de planning, terwijl die energie eigenlijk naar het wetenschappelijke werk zou moeten gaan.

Het probleem wordt nog groter als de panelleden in verschillende tijdzones zitten. Een hepatoloog in Londen, een biostatisticus in Boston en een patiëntenvertegenwoordiger in Vancouver hebben geen natuurlijke overlap, en de hoofdonderzoeker moet in zijn hoofd elk beschikbaar tijdvak omrekenen voordat hij zelfs maar kan proberen een gemeenschappelijk tijdstip te vinden.

🛠 Hoe een Boekingspagina dit probleem voor de hoofdonderzoeker oplost

Via de boekingspagina van Doodle krijgt de hoofdonderzoeker één deelbare link die de beschikbaarheid in de agenda in realtime weergeeft. De hoofdonderzoeker koppelt zijn of haar Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar, stelt in wanneer er tijdvakken beschikbaar zijn voor adviespanels (bijvoorbeeld dinsdag- en donderdagmiddag de komende drie weken) en stelt een tijdvakduur van 30 minuten in, met wat speling tussen de vergaderingen, zodat opeenvolgende gesprekken met panelleden elkaar niet overlappen.

Elke gespecialiseerde arts die de link ontvangt, ziet alleen de tijdvakken die daadwerkelijk beschikbaar zijn. Ze kiezen er een uit, vullen de door de hoofdonderzoeker ingestelde vragen in (bijvoorbeeld: „Welk deel van het protocol bekijk je?” of „Heb je een belangenconflict dat je moet melden?”) en bevestigen hun keuze. De afspraak komt automatisch in de agenda van de hoofdonderzoeker terecht, gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van welk videoplatform de onderzoeksinstelling gebruikt.

De boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste intakevragen, wat betekent dat de hoofdonderzoeker op het moment van boeken gestructureerde informatie van elke panellid verzamelt, in plaats van daar achteraf achteraan te moeten gaan. De kalenderintegratie van Doodle werkt met Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, dus de beschikbaarheid van de hoofdonderzoeker klopt altijd, ongeacht welk systeem je instelling gebruikt. De Boekingspagina van Doodle ondersteunt ook buffertijden tussen vergaderingen, een detail dat belangrijk is als een hoofdonderzoeker direct na een gesprek met panelleden doorgaat naar een labvergadering.

De automatische tijdzonedetectie lost het Londen-Boston-Vancouver-probleem automatisch op. Elke onderzoeker ziet de beschikbare tijdvakken in zijn of haar eigen lokale tijd, waardoor een veelvoorkomende oorzaak van planningsfouten bij internationale adviescommissies voor klinisch onderzoek wordt weggenomen.

⚙️ Praktische zaken voor de hoofdonderzoeker

Het opzetten van een Boekingspagina voor een adviescommissie voor klinisch onderzoek kost minder dan tien minuten. Dit is de volgorde die een hoofdonderzoeker moet aanhouden.

Koppel eerst je hoofdagenda. Dit is de allerbelangrijkste stap, want zo voorkom je dubbele afspraken met je andere proefprojecten, subsidieaanvragen en klinische taken.

Ten tweede: bepaal het beschikbaarheidsvenster. Voor een adviespanel voor klinisch onderzoek biedt een periode van twee tot drie weken, met twee of drie beschikbare dagen per week, gespecialiseerde clinici genoeg flexibiliteit om een moment te vinden, zonder dat de boekingsperiode zo lang open blijft staan dat panelleden het uitstellen.

Ten derde: stel de duur van de sessies en de buffers in. Dertig minuten is de standaardduur voor een gericht adviesgesprek. Een buffer van tien minuten voor en na elke sessie geeft de hoofdonderzoeker de tijd om de inleidende reacties van de panelleden door te nemen voordat het gesprek begint, en om direct daarna aantekeningen te maken.

Ten vierde: stel je eigen vragen voor het begin van het gesprek in. Vraag in ieder geval naar de instelling waar de panellid bij werkt, het deel van het protocol dat ze beoordelen, en eventuele gemelde belangenconflicten. Deze informatie is vaak nodig voor het officiële verslag van het adviespanel, en als je dit al bij de boeking verzamelt, hoef je daarvoor geen aparte e-mail meer te sturen vóór het gesprek.

Ten vijfde: kies je link voor de videoconferentie. De Boekingspagina van Doodle is gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, dus de bevestigingsmail die elke panellid ontvangt, bevat een link waarmee je meteen kunt inloggen, zonder dat de hoofdonderzoeker daar iets voor hoeft te doen.

Ten zesde: deel de link. Plak hem in de eerste e-mail die je naar de panelleden stuurt. Omdat elke zorgverlener zelf een plek reserveert, hoeft de hoofdonderzoeker niet iedereen apart te contacteren om de reserveringen te bevestigen.

Voor grotere adviesgroepen waarbij de hoofdonderzoeker één tijdstip moet vinden dat voor de hele groep past in plaats van individuele tijdvakken, kun je met de Groepspoll van Doodle verschillende mogelijke vergadertijdstippen voorstellen en stemmen verzamelen van maximaal 1.000 deelnemers, met live bijhouding van de aanmeldingen, zodat je in één oogopslag kunt zien of er quorum is.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor een adviespanel voor klinisch onderzoek

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur worden allemaal automatisch ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Protocol amendment review session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Review the protocol amendment and vote for your availability.

Interim safety data review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Vote for your availability to review interim safety data and recommend trial continuation.

Annual panel charter and membership review Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Review our annual panel charter & membership. Please select all available times.

Recruitment strategy and enrollment review Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Help PI review enrollment data and advise on recruitment strategy; please vote for.

End-of-study results debrief Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Join the PI for a 30-min debrief of top-line study results before manuscript submission.

✅ Wat Doodle te bieden heeft voor adviescommissies op het gebied van klinisch onderzoek

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Zelf boeken met beschikbaarheid op basis van de kalender 🟩 Boekingspagina; koppelt aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar Aangepaste vragen bij het boeken 🟩 Zorg ervoor dat je van tevoren de verklaringen inzake belangenconflicten en de toewijzingen voor de verschillende onderdelen van het protocol verzamelt Tussenpozen tussen de optredens van de panelleden 🟩 Voorkomt dat de hoofdonderzoeker de ene na de andere oproep krijgt Links voor videoconferenties (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Wordt automatisch toegevoegd aan de bevestigingsmail Groepspoll met quorumcontrole (maximaal 1.000 deelnemers) 🟩 Handig als het hele adviespanel voor klinisch onderzoek het eens moet worden over één bepaald tijdstip Automatische detectie van de tijdzone 🟩 Elke panellid ziet de tijdvakken in zijn of haar lokale tijd Huisstijl (logo en hoofdkleur) ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Groepspolls die samen worden georganiseerd 🔜 Op de roadmap; handig voor adviescommissies met meerdere hoofdonderzoekers SMS of pushmeldingen ❌ Alleen herinneringen via e-mail

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan de hoofdonderzoeker verklaringen inzake belangenverstrengeling verzamelen via de Boekingspagina? A: Ja. De Boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste intakevragen, zodat de hoofdonderzoeker een verplicht veld kan toevoegen waarin elke panellid wordt gevraagd om eventuele belangenconflicten aan te geven op het moment van boeken. Het antwoord wordt vastgelegd in het boekingsdossier voordat de adviespanelsessie plaatsvindt.

V: Wat gebeurt er als een gespecialiseerde arts zijn of haar tijdvak in het adviespanel voor klinisch onderzoek moet verzetten? A: De behandelaar kan de link in zijn of haar bevestigingsmail gebruiken om de bestaande reservering te annuleren. De Boekingspagina van de hoofdonderzoeker maakt dat tijdstip dan automatisch weer beschikbaar, zodat een andere panellid of dezelfde behandelaar opnieuw kan reserveren zonder dat de hoofdonderzoeker daar iets voor hoeft te doen.

V: Moet de hoofdonderzoeker voor elke panellid een aparte Boekingspagina aanmaken? A: Nee. Een Boekingspagina regelt alle individuele boekingen voor de panelleden van het adviespanel voor klinisch onderzoek. Elke arts krijgt dezelfde link en kiest zelf een beschikbaar tijdstip. Als de hoofdonderzoeker het volledige panel op één gezamenlijk tijdstip wil bijeenroepen in plaats van via individuele tijdstippen, is een Groepspoll de juiste tool.

V: Welke videoconferentieplatforms worden ondersteund door de bevestigingen op de Boekingspagina's? A: De boekingspagina van Doodle is gekoppeld aan Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams. De hoofdonderzoeker kiest tijdens het instellen het gewenste platform, en in de bevestigingsmail van elke panellid staat dan automatisch een link waarmee je meteen kunt inloggen op dat platform.

👉 Klaar om je adviespanel voor klinisch onderzoek wat te vereenvoudigen?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen twee minuten je eerste Groepspoll te starten, of maak Boekingspagina's aan zodat elke gespecialiseerde clinicus in je adviespanel voor klinisch onderzoek zelf een tijdstip kan reserveren zonder ook maar één e-mail naar de hoofdonderzoeker te hoeven sturen. Probeer het vandaag nog gratis uit.