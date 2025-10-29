Je bent wellnesscoach geworden om mensen te helpen zich beter te voelen – niet om ’s avonds achter e-mails aan te jagen. Een agenda vol onvoorspelbare afspraken kan je energie snel uitputten. Gemiste telefoontjes, verwarring over tijdzones en te late betalingen tasten je concentratie stukje bij beetje aan.

Het goede nieuws? Je kunt een agenda voor wellnesscoaching opzetten die zichzelf inplant. Met een paar slimme regels en de juiste tools kiezen klanten zelf een geschikt tijdstip, betalen ze vooraf en komen ze goed voorbereid. In deze gids leer je hoe je dat systeem opzet met eenvoudige stappen en Doodle-functies die je vandaag nog kunt gebruiken.

De uitdaging waar wellnesscoaches voor staan

Je dag kan in een oogwenk op zijn kop staan: een klant moet een afspraak verzetten, een les zit al snel vol of je ochtendoverleg duurt langer dan gepland. Handmatig plannen maakt de stress alleen maar erger.

Veelvoorkomende knelpunten zijn onder andere:

eindeloos heen en weer gepraat via e-mail of sms

no-shows en last-minute afzeggingen drukken op de inkomsten

onbetaalde sessies of lastige herinneringen

verwarring over tijdzones bij externe klanten

dagen volgeboekt, zonder ruimte voor aantekeningen of pauzes

groepsbijeenkomsten zonder duidelijke limiet op het aantal zitplaatsen

Een zelfboekingskalender zorgt ervoor dat alles soepeler verloopt, bij elke stap. Klanten boeken, betalen en bereiden zich voor – zonder dat je er constant bovenop hoeft te zitten.

Waarom dit belangrijk is

Je agenda is zowel je inkomstenbron als je grenzenbepaler. Als die goed loopt, kun je meer coachen, beter aan marketing doen en heb je nog energie over voor je eigen welzijn.

De kosten van slechte planning:

Twee afzeggingen per week kunnen elke maand honderden aan inkomsten kosten

Van de ene taak naar de andere overschakelen kost je concentratie en mentale helderheid

Handmatige herinneringen en het achter de betalingen aan zitten kosten je uren

Een slimme wellness-coachingkalender zorgt ervoor dat je tijd, je inkomen en je relaties met klanten goed in balans blijven.

Maak een Groepspoll

Stap 1: zorg voor de juiste wekelijkse indeling

Voordat je allerlei tools gaat toevoegen, stel je eerst een weekplan op dat je helpt om optimaal te presteren. Dat vormt de basis voor je agenda.

Stel je sessieregels in:

kennismakingsgesprek: 20 minuten

standaardsessie: 50 minuten

diepgaande analyse: 80 minuten

groepssessie: 60 of 90 minuten

Wijs elk type sessie toe aan specifieke tijdvakken. Bijvoorbeeld: 1-op-1-sessies ’s ochtends, kennismakingsgesprekken ’s middags, groepssessies op dinsdag en donderdag. Door consistent te zijn, raakt je klanten eraan gewend en wordt hun mentale belasting verminderd.

Bescherm je energie met buffers:

10–15 minuten voor en na elke sessie

Dagelijks 30 minuten voor administratie

twee wekelijkse focusblokken voor inhoud of programmaontwerp

Stel duidelijk beleid op:

Annuleringstermijn en beleid voor het verzetten van afspraken

locatie van de sessie (fysiek of online)

betalingstermijn (bij boeking of binnen een bepaalde periode)

Je kunt dit allemaal in je bevestigingsberichten opnemen met behulp van de door de AI van Doodle gegenereerde vergaderbeschrijvingen.

Stap 2: zorg dat je beschikbaarheid boekbaar is

Een agenda die zichzelf vult, begint met het delen van de juiste link op het juiste moment.

Maak een Groepspoll

Gebruik de Boekingspagina voor openbare boekingen Maak voor elk type sessie een Doodle-Boekingspagina aan. Koppel je Google Calendar, Outlook of Apple Calendar, zodat alleen beschikbare tijden worden weergegeven. Stel de duur van de sessie, de buffers en de minimale aanmeldtermijn in.

Waar kun je je boekingspagina's delen:

website

Linktree of Instagram-bio

e-mailhandtekening

Snelle antwoorden via sms

Voeg Stripe toe om bij het boeken betalingen te innen.

Gebruik 1:1 voor zelfgekozen tijdvakken

Stuur klanten een paar zorgvuldig geselecteerde tijdopties. Zodra er één is gekozen, worden de andere vrijgegeven. Dit is ideaal voor check-ins, het opvolgen van pakketten of bonussessies.

Gebruik inschrijflijsten voor groepscoaching

Stel specifieke tijdsvakken en een maximum aantal plaatsen in voor je volgende les of uitdaging. Stripe kan de betaling innen zodra iemand zich aanmeldt.

Gebruik groepspolls om een groep op één lijn te brengen

Vraag de groep om te stemmen over het tijdstip dat ze het liefst hebben. Zodra dat vaststaat, schakel je over naar een Inschrijflijst om je in te schrijven.

Stap 3: stroomlijn je coachingproces

Deze maatregelen zorgen voor een soepelere planning en een betere klantervaring:

Geef duidelijke sessietypes aan: gebruik namen als ‘Eerste sessie’, ‘Vervolg’ of ‘Diepgaande analyse’

slimme tijdzones inschakelen: Doodle past zich automatisch aan de locatie van de deelnemer aan

Incasseer betalingen vooraf: gebruik Stripe via je Boekingspagina's of via 1-op-1-links

herinneringen automatiseren: stuur herinneringen 24 uur en 1 uur van tevoren om het aantal no-shows te verminderen

voeg voorbereidende vragen toe: voeg aangepaste velden toe voor symptomen, doelen of links naar intakeformulieren

automatische videolinks invoegen: gebruik Zoom, Google Meet, Teams of Cisco

Beperk het aantal dagelijkse sessies: Stel een maximum in voor boekingen om je energie te sparen en burn-out te voorkomen

gebruik je eigen huisstijl: met Doodle Pro kun je je Boekingspagina's helemaal aanpassen aan je merk

Grenzen inboeken via links: Boekingen op feestdagen en vrije dagen blokkeren

Maak een Groepspoll

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

geen buffers rond sessies

te veel soorten sessies, waardoor klanten in de war raken

Boekingslinks op je website verbergen

zonder dat je vooraf hoeft te betalen

lange e-mailketens in plaats van snelle links

herinneringen vergeten

verkeerd omgaan met tijdzones

Groepspolls gebruiken voor 1-op-1-gesprekken

groepslessen zonder limiet op het aantal plaatsen

Hulpmiddelen die ervoor zorgen dat het werkt

Hulpmiddel Wat het doet Boekingspagina Eén link per sessie. Synchroniseert agenda’s. Stel regels, buffers en betalingen in. 1-op-1-afspraken Geef een paar tijdstippen door. De beschikbare tijdstippen worden geblokkeerd zodra er één is geboekt. Inschrijflijsten Regel zitplaatsen voor lessen of evenementen. Voeg voorbereidingsnotities toe en verzamel aanmeldingen. Groepspolls Verzamel tot wel 1000 stemmen. Kies het beste tijdstip en begin dan met plannen. Stripe-betalingen Vraag bij het boeken de volledige of een gedeeltelijke betaling Video-integraties Zoom, Google Meet, Teams of Cisco automatisch toevoegen aan agenda-uitnodigingen Beschrijvingen van AI-vergaderingen Tekst automatisch genereren met instructies over toon, lengte en voorbereiding op de sessie Herinneringen en deadlines Stel uiterste aanmeldingsdata vast. Stuur automatisch herinneringen voor de sessies Privacytools Namen verbergen in groepsuitnodigingen. Veilige, reclamevrije ervaring Zapier-integratie Koppel boekingen aan je CRM, e-mailmarketing of onboarding-tools

Praktijkvoorbeelden uit de wellnesscoaching

Maya, zelfstandig wellnesscoach

Twee boekingspagina's voor kennismakingsgesprekken en betaalde sessies. Stripe is ingeschakeld. 10 minuten speling. 24 uur van tevoren melden.

Resultaat: Geen problemen met tijdzones, minder no-shows, meer tijd om je voor te bereiden.

Jordan, groepscoach

De Stress Reset-serie wordt georganiseerd met een Inschrijflijst en een Groepspoll om het tijdstip te kiezen. Maximaal 20 deelnemers.

Resultaat: Wachtlijsten worden goed beheerd, sessies raken nooit overvol, minder administratie.

Maak een Groepspoll

Alicia, voedingscoach

Stuurt 1:1-links met drie tijdopties naar terugkerende klanten. Stripe is ingeschakeld voor extra’s.

Resultaat: Sneller boeken, makkelijker extra producten verkopen, meer gerichte sessies.

Devon, aanbieder van bedrijfswelzijnsprogramma’s

Ik heb een groepspoll naar 200 medewerkers gestuurd. Ik heb de Inschrijflijst gebruikt om de workshops vol te krijgen.

Resultaat: Sessies vol, geen handmatige herinneringen, Teams-links worden automatisch ingevoegd.

Belangrijkste punten

Stel je kalenderstructuur op met sessietypes en afbakeningen

Gebruik de Boekingspagina en 1:1 voor het plannen van individuele afspraken

Incasseer betalingen via Stripe om het aantal no-shows te verminderen

Gebruik inschrijflijsten en groepspolls voor groepscoaching

automatiseer herinneringen en stel regels in om je tijd te beschermen

Ga aan de slag met een betere planning

Je tijd is kostbaar – en je klanten hebben je op je best nodig. Een wellnesscoaching-agenda die zichzelf inplant, bevrijdt je van het heen-en-weer-gestuur in je inbox, gemiste betalingen en de constante stress rond het plannen van afspraken.

Stel je regels in Doodle in, deel je links en laat klanten met een gerust hart boeken, betalen en zich voorbereiden.