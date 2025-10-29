Planificación
Crea un calendario de coaching de bienestar que se reserve solo
Te hiciste coach de bienestar para ayudar a la gente a sentirse mejor, no para pasarte las tardes persiguiendo correos electrónicos. Un calendario lleno de elementos en movimiento puede minar rápidamente tu energía. Las llamadas perdidas, la confusión horaria y los retrasos en los pagos merman tu concentración.
¿La buena noticia? Puedes establecer un calendario de coaching para el bienestar que se gestione solo. Con unas cuantas reglas inteligentes y las herramientas adecuadas, los clientes eligen las horas que les vienen bien, pagan por adelantado y llegan preparados. En esta guía, aprenderás a crear ese sistema mediante sencillos pasos y funciones de Doodle que puedes poner en práctica hoy mismo.
El reto al que se enfrentan los entrenadores de bienestar
Tu día puede cambiar en un momento: un cliente tiene que cambiar la cita, una clase se llena antes de tiempo o tu registro matutino se alarga. La programación manual multiplica el estrés.
Los problemas comunes son
interminables idas y venidas por correo electrónico o SMS
ausencias y cancelaciones tardías que merman los ingresos
sesiones impagadas o incómodos seguimientos de pagos
confusión horaria con clientes remotos
jornadas sobrecargadas sin espacio para notas o descansos
sesiones en grupo sin límites claros de plazas
Un calendario de autorreserva reduce la fricción en cada paso. Los clientes reservan, pagan y se preparan sin tu supervisión constante.
Por qué es importante
Tu calendario es tanto el motor de tus ingresos como el que establece tus límites. Cuando funciona sin problemas, entrenas más, comercializas mejor y sigues teniendo energía para tu propio bienestar.
El coste de una mala programación:
dos incomparecencias a la semana pueden suponer cientos de pérdidas al mes
cambiar de contexto agota tu presencia y tu claridad mental
los recordatorios manuales y la persecución de pagos te roban horas
Un calendario inteligente de coaching para el bienestar protege tu tiempo, tus ingresos y las relaciones con tus clientes.
Paso 1: crea la estructura semanal adecuada
Antes de añadir herramientas, diseña una semana que apoye tu mejor trabajo. Esto se convierte en la base de tu calendario.
Establece las reglas de tus sesiones:
llamada de descubrimiento: 20 minutos
sesión estándar: 50 minutos
inmersión profunda: 80 minutos
sesión de grupo: 60 ó 90 minutos
Asigna cada tipo de sesión a bloques específicos. Por ejemplo: sesiones 1:1 por las mañanas, llamadas de descubrimiento por las tardes, sesiones de grupo los martes y jueves. La coherencia entrena a tus clientes y reduce la carga mental.
Protege tu energía con amortiguadores:
10-15 minutos antes y después de cada sesión
bloque de administración diario de 30 minutos
dos bloques semanales de enfoque para el contenido o el diseño del programa
Define políticas claras:
política de cancelación y reprogramación
lugar de la sesión (presencial o virtual)
plazos de pago (en el momento de la reserva o dentro de una ventana)
Puedes incluir todo esto en los mensajes de confirmación utilizando las descripciones de reuniones generadas por IA de Doodle.
Paso 2: haz que tu disponibilidad se pueda reservar
Un calendario que se reserva a sí mismo empieza por compartir el enlace adecuado en el momento adecuado.
Utiliza la Página de Reservas para las reservas públicas Crea una Página de Reservas Doodle para cada tipo de sesión. Conecta tu calendario de Google, Outlook o Apple para mostrar sólo las horas libres. Establece la duración de la sesión, los topes y la antelación mínima.
Dónde compartir Páginas de reserva:
sitio web
Linktree o biografía de Instagram
firma de correo electrónico
respuestas rápidas por SMS
Añade Stripe para cobrar el pago en el momento de la reserva
Utiliza 1:1 para franjas horarias seleccionadas a mano
Envía a los clientes unas cuantas opciones de tiempo seleccionadas. Cuando se selecciona una, se liberan las demás. Esto es ideal para check-ins, seguimiento de paquetes o sesiones extra.
Utiliza hojas de inscripción para el coaching de grupo
Añade franjas horarias específicas y límites de plazas para tu próxima clase o reto. Stripe puede cobrar el pago cuando alguien se inscriba.
Utiliza Encuestas de Grupo para alinear una cohorte
Pide a un grupo que vote sobre su hora de sesión preferida. Una vez confirmado, cambia a una Hoja de Inscripción para el registro.
Paso 3: agiliza tu flujo de coaching
Estas acciones facilitan el calendario y la experiencia del cliente:
Ofrece tipos de sesión claros: Utiliza nombres como Primera sesión, Seguimiento o Inmersión profunda
habilita zonas horarias inteligentes: Doodle se ajusta automáticamente a la ubicación del participante
cobra los pagos por adelantado: Utiliza Stripe con tu Página de Reservas o enlaces 1:1
automatizar recordatorios: Envía recordatorios de 24 horas y de 1 hora para reducir las ausencias
incluye preguntas preparatorias: Añade campos personalizados para síntomas, objetivos o enlaces a formularios de admisión
inserta enlaces de vídeo automáticos: Utiliza Zoom, Google Meet, Teams o Cisco
limita las sesiones diarias: Limita las reservas para proteger la energía y reducir el agotamiento
utiliza marcas personalizadas: Con Doodle Pro, adapta tus páginas de reservas a tu marca
establece límites en los enlaces: Bloquea las reservas en vacaciones y días personales
Errores comunes que debes evitar
no poner topes alrededor de las sesiones
demasiados tipos de sesiones que confunden a los clientes
ocultar los enlaces de reserva en tu sitio web
no exigir el pago por adelantado
largas cadenas de correo electrónico en lugar de enlaces rápidos
olvidar los recordatorios
gestionar mal las zonas horarias
utilizar encuestas de grupo en lugar de 1:1
clases en grupo sin límite de plazas
Herramientas que hacen que funcione
Herramienta
Qué hace
Página de reserva
Un enlace por sesión. Sincroniza calendarios. Establece reglas, topes, pagos.
Programación 1:1
Comparte algunas opciones de tiempo. Libera una vez reservada.
Hojas de inscripción
Establece plazas para clases o eventos. Añade notas de preparación y recoge inscripciones.
Encuestas de grupo
Consigue hasta 1000 votos. Elige la mejor hora y empieza a programar.
Pagos con Stripe
Cobra el pago total o parcial en el momento de la reserva
Integraciones de vídeo
Inserta automáticamente Zoom, Google Meet, Teams o Cisco en las invitaciones del calendario
Descripciones de reuniones con IA
Autogeneración de texto con tono, duración e instrucciones de preparación de la sesión
Recordatorios y plazos
Establece fechas límite de inscripción. Envía avisos automáticos antes de las sesiones
Herramientas de privacidad
Oculta los nombres en las invitaciones de grupo. Experiencia segura y sin publicidad
Integración Zapier
Conecta las reservas a tu CRM, marketing por correo electrónico o herramientas de incorporación.
Ejemplos reales de coaching de bienestar
Maya, coach de bienestar en solitario
Dos páginas de reservas para llamadas de descubrimiento y sesiones de pago. Compatible con Stripe. Topes de 10 minutos. Aviso con 24 horas de antelación.
Resultado: Sin problemas de zonas horarias, menos ausencias, mejor tiempo de preparación.
Jordan, entrenador de grupo
Las series de recuperación del estrés se realizan con una hoja de inscripción y una encuesta de grupo para elegir la hora. Con un máximo de 20.
Resultado: Lista de espera gestionada, sesiones nunca llenas, menos administración.
Alicia, entrenadora de nutrición
Envía enlaces 1:1 con tres opciones de tiempo a clientes que repiten. Stripe habilitado para extras.
Resultado: Reservas más rápidas, ventas adicionales fáciles, sesiones más específicas.
Devon, proveedor de bienestar corporativo
Envió una encuesta de grupo a 200 empleados. Utilizó una hoja de inscripción para rellenar los talleres.
Resultado: Sesiones completadas, sin recordatorios manuales, enlaces a Equipos autoinsertados.
Puntos clave
construye la estructura de tu calendario con tipos de sesiones y límites
utiliza la Página de Reservas y 1:1 para programar sesiones individuales
cobra los pagos con Stripe para reducir las ausencias
utiliza Hojas de Inscripción y Encuestas de Grupo para el coaching de grupo
automatiza los recordatorios y establece políticas para proteger tu tiempo
Empieza a programar mejor
Tu tiempo es valioso, y tus clientes te necesitan al máximo. Un calendario de coaching de bienestar que se autocontabiliza te libera del ping-pong de la bandeja de entrada, de los pagos atrasados y del estrés constante de la programación.
Establece tus reglas en Doodle, comparte tus enlaces y deja que los clientes reserven, paguen y se preparen con confianza.
