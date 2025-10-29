Lav en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv

Du blev wellness-coach for at hjælpe folk med at få det bedre - ikke for at bruge dine aftener på at jage e-mails. En kalender fuld af bevægelige dele kan hurtigt tære på din energi. Ubesvarede opkald, tidszoneforvirring og sene betalinger er alt sammen med til at fjerne dit fokus.

Den gode nyhed? Du kan lave en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv. Med et par smarte regler og de rigtige værktøjer kan kunderne vælge tidspunkter, der passer dem, betale på forhånd og være forberedte. I denne guide lærer du, hvordan du skaber det system ved hjælp af enkle trin og Doodle-funktioner, som du kan implementere i dag.

Udfordringen for wellness-trænere

Din dag kan ændre sig på et øjeblik - en klient har brug for en ny tid, et hold bliver fyldt tidligt, eller morgenens check-in trækker ud. Manuel planlægning mangedobler stress.

Almindelige smertepunkter omfatter:

endeløse diskussioner frem og tilbage via e-mail eller sms

udeblivelser og sene aflysninger, der reducerer indkomsten

ubetalte sessioner eller akavede betalingsopfølgninger

tidszoneforvirring med fjerntliggende klienter

Overbookede dage uden plads til noter eller pauser

Gruppesessioner uden klare pladsgrænser

En selvbookingkalender reducerer friktionen i hvert trin. Kunderne booker, betaler og forbereder sig - uden dit konstante tilsyn.

Hvorfor det er vigtigt

Din kalender er både din indtjeningsmotor og din grænsesætter. Når den kører problemfrit, kan du coache mere, markedsføre bedre og stadig have energi til dit eget velvære.

Omkostningerne ved dårlig planlægning:

To udeblivelser om ugen kan betyde tab af flere hundrede kroner hver måned.

Kontekstskift dræner dit nærvær og din mentale klarhed

Manuelle påmindelser og jagten på betalinger stjæler timer

En smart wellness-coaching-kalender beskytter din tid, din indkomst og dine kunderelationer.

Trin 1: Opbyg den rigtige ugentlige struktur

Før du lægger værktøjer på, skal du designe en uge, der understøtter dit bedste arbejde. Det bliver grundlaget for din kalender.

Fastlæg dine sessionsregler:

Opdagelsessamtale: 20 minutter

standardsession: 50 minutter

Dybt dyk: 80 minutter

Gruppesession: 60 eller 90 minutter

Tildel hver sessionstype til specifikke blokke. For eksempel: 1:1-sessioner om morgenen, opdagelsessamtaler om eftermiddagen, gruppesessioner om tirsdagen og torsdagen. Konsistens træner dine klienter og reducerer den mentale belastning.

Beskyt din energi med buffere:

10-15 minutter før og efter hver session

30 minutters daglig administrationsblok

to ugentlige fokusblokke til indhold eller programdesign

Definér klare politikker:

politik for aflysning og omlægning

Sessionssted (personligt eller virtuelt)

betalingstidspunkt (ved booking eller inden for et vindue)

Du kan inkludere alle disse i bekræftelsesmeddelelser ved hjælp af Doodles AI-genererede mødebeskrivelser.

Trin 2: Gør din tilgængelighed bookbar

En kalender, der booker sig selv, starter med at dele det rigtige link på det rigtige tidspunkt.

Brug Booking Page til offentlige bookinger Opret en Doodle Booking Page for hver sessionstype. Forbind din Google-, Outlook- eller Apple-kalender for kun at vise ledige tider. Indstil sessionslængde, buffere og minimumsvarsel.

Hvor kan man dele bookingsider?

Hjemmeside

Linktree eller Instagram bio

e-mail-signatur

Hurtige svar på SMS

Tilføj Stripe for at opkræve betaling ved booking.

Brug 1:1 til håndplukkede tidsintervaller

Send kunderne et par udvalgte tidsmuligheder. Når én er valgt, frigives resten. Dette er ideelt til check-ins, pakkeopfølgning eller bonussessioner.

Brug tilmeldingsark til gruppecoaching

Tilføj specifikke tidsintervaller og pladsbegrænsninger til din næste klasse eller udfordring. Stripe kan opkræve betaling, når nogen tilmelder sig.

Brug gruppeafstemninger til at justere en kohorte

Bed en gruppe om at stemme om deres foretrukne sessionstidspunkt. Når det er bekræftet, kan du skifte til et tilmeldingsark til registrering.

Trin 3: Strømlin dit coaching-flow

Disse handlinger skaber en mere smidig kalender og klientoplevelse:

Tilbyd klare sessionstyper: Brug navne som Første session, Opfølgning eller Deep dive.

Aktivér smarte tidszoner: Doodle tilpasser sig automatisk til deltagerens placering

opkræv betalinger på forhånd: Brug Stripe med din bookingside eller 1:1-links

Automatiser påmindelser: Send 24-timers og 1-times påmindelser for at reducere udeblivelser

inkluder forberedelsesspørgsmål: Tilføj brugerdefinerede felter til symptomer, mål eller links til optagelsesformularer

Indsæt automatiske videolinks: Brug Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

Begræns de daglige sessioner: Begræns bookinger for at beskytte energi og reducere udbrændthed

Brug brugerdefineret branding: Med Doodle Pro kan du matche dine bookingsider med dit brand

Byg grænser ind i links: Bloker bookinger på helligdage og personlige dage

Almindelige fejl, der skal undgås

ingen buffere omkring sessioner

For mange sessionstyper, der forvirrer kunderne

skjule bookinglinks på din hjemmeside

ikke at kræve betaling på forhånd

lange e-mail-kæder i stedet for hurtige links

glemmer påmindelser

dårlig håndtering af tidszoner

bruge gruppeafstemninger til 1:1

gruppeklasser uden pladsbegrænsning

Værktøjer, der får det til at fungere

Værktøj Hvad det gør Booking-side Et link pr. session. Synkroniserer kalendere. Indstil regler, buffere, betalinger. 1:1 planlægning Del et par tidsmuligheder. Holder fri, når en er booket. Tilmeldingsark Indstil pladser til klasser eller events. Tilføj forberedelsesnoter og indsaml tilmeldinger. Afstemninger i grupper Få op til 1000 stemmer. Vælg det bedste tidspunkt, og begynd at planlægge. Stripe-betalinger Opkræv fuld eller delvis betaling ved booking Integration af video Indsæt automatisk Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco i kalenderinvitationer AI-mødebeskrivelser Automatisk generering af tekst med tone, længde og instruktioner til forberedelse af sessionen Påmindelser og deadlines Indstil tilmeldingsfrister. Send automatiske opfordringer før sessioner Værktøjer til beskyttelse af personlige oplysninger Skjul navne i gruppeinvitationer. Sikker, reklamefri oplevelse Zapier-integration Forbind bookinger med dit CRM, e-mailmarketing eller onboarding-værktøjer

Eksempler fra den virkelige verden med wellness-coaching

Maya, solo wellness-coach

To bookingsider til opdagelsesopkald og betalte sessioner. Stripe aktiveret. 10 minutters buffer. 24 timers varsel.

Resultat: Ingen tidszoneproblemer, færre udeblivelser, bedre forberedelsestid.

Jordan, gruppecoach

Stress Reset-serien kørte med et tilmeldingsark og en gruppeafstemning for at vælge tidspunkt. Der var et loft på 20.

Resultat: Ventelisten blev håndteret, sessionerne blev aldrig overfyldte, mindre administration.

Alicia, ernæringscoach

Sender 1:1-links med tre tidsmuligheder til tilbagevendende klienter. Stripe aktiveret for ekstramateriale.

Resultat: Hurtigere booking, nemt mersalg, mere fokuserede sessioner.

Devon, udbyder af wellness til virksomheder

Sendte en gruppeafstemning til 200 medarbejdere. Brugte tilmeldingsark til at udfylde workshops.

Resultat: Sessionerne blev fyldt, ingen manuelle påmindelser, links til teams blev automatisk indsat.

Det vigtigste at tage med sig

opbyg din kalenderstruktur med sessionstyper og -grænser

Brug bookingside og 1:1 til en-til-en-planlægning

indsaml betalinger med Stripe for at reducere udeblivelser

Brug tilmeldingsark og gruppeafstemninger til gruppecoaching

Automatiser påmindelser og indstil politikker for at beskytte din tid

Kom i gang med bedre planlægning

Din tid er værdifuld - og dine klienter har brug for, at du yder dit bedste. En wellness-coaching-kalender, der booker sig selv, frigør dig fra indbakke-pingpong, ubesvarede betalinger og konstant planlægningsstress.

Sæt dine regler i Doodle, del dine links, og lad kunderne booke, betale og forberede sig med tillid.