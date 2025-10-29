Opret en Doodle

Planlægning

Lav en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv

Read Time: 8 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 29. okt. 2025

Wellness coach outdoor session

Language options

endefresit

Table of Contents

    Du blev wellness-coach for at hjælpe folk med at få det bedre - ikke for at bruge dine aftener på at jage e-mails. En kalender fuld af bevægelige dele kan hurtigt tære på din energi. Ubesvarede opkald, tidszoneforvirring og sene betalinger er alt sammen med til at fjerne dit fokus.

    Den gode nyhed? Du kan lave en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv. Med et par smarte regler og de rigtige værktøjer kan kunderne vælge tidspunkter, der passer dem, betale på forhånd og være forberedte. I denne guide lærer du, hvordan du skaber det system ved hjælp af enkle trin og Doodle-funktioner, som du kan implementere i dag.

    Intet kreditkort påkrævet

    Udfordringen for wellness-trænere

    Din dag kan ændre sig på et øjeblik - en klient har brug for en ny tid, et hold bliver fyldt tidligt, eller morgenens check-in trækker ud. Manuel planlægning mangedobler stress.

    Almindelige smertepunkter omfatter:

    • endeløse diskussioner frem og tilbage via e-mail eller sms

    • udeblivelser og sene aflysninger, der reducerer indkomsten

    • ubetalte sessioner eller akavede betalingsopfølgninger

    • tidszoneforvirring med fjerntliggende klienter

    • Overbookede dage uden plads til noter eller pauser

    • Gruppesessioner uden klare pladsgrænser

    En selvbookingkalender reducerer friktionen i hvert trin. Kunderne booker, betaler og forbereder sig - uden dit konstante tilsyn.

    Hvorfor det er vigtigt

    Din kalender er både din indtjeningsmotor og din grænsesætter. Når den kører problemfrit, kan du coache mere, markedsføre bedre og stadig have energi til dit eget velvære.

    Omkostningerne ved dårlig planlægning:

    • To udeblivelser om ugen kan betyde tab af flere hundrede kroner hver måned.

    • Kontekstskift dræner dit nærvær og din mentale klarhed

    • Manuelle påmindelser og jagten på betalinger stjæler timer

    En smart wellness-coaching-kalender beskytter din tid, din indkomst og dine kunderelationer.

    Trin 1: Opbyg den rigtige ugentlige struktur

    Før du lægger værktøjer på, skal du designe en uge, der understøtter dit bedste arbejde. Det bliver grundlaget for din kalender.

    Fastlæg dine sessionsregler:

    • Opdagelsessamtale: 20 minutter

    • standardsession: 50 minutter

    • Dybt dyk: 80 minutter

    • Gruppesession: 60 eller 90 minutter

    Tildel hver sessionstype til specifikke blokke. For eksempel: 1:1-sessioner om morgenen, opdagelsessamtaler om eftermiddagen, gruppesessioner om tirsdagen og torsdagen. Konsistens træner dine klienter og reducerer den mentale belastning.

    Beskyt din energi med buffere:

    • 10-15 minutter før og efter hver session

    • 30 minutters daglig administrationsblok

    • to ugentlige fokusblokke til indhold eller programdesign

    Definér klare politikker:

    • politik for aflysning og omlægning

    • Sessionssted (personligt eller virtuelt)

    • betalingstidspunkt (ved booking eller inden for et vindue)

    Du kan inkludere alle disse i bekræftelsesmeddelelser ved hjælp af Doodles AI-genererede mødebeskrivelser.

    Trin 2: Gør din tilgængelighed bookbar

    En kalender, der booker sig selv, starter med at dele det rigtige link på det rigtige tidspunkt.

    Brug Booking Page til offentlige bookinger Opret en Doodle Booking Page for hver sessionstype. Forbind din Google-, Outlook- eller Apple-kalender for kun at vise ledige tider. Indstil sessionslængde, buffere og minimumsvarsel.

    Hvor kan man dele bookingsider?

    • Hjemmeside

    • Linktree eller Instagram bio

    • e-mail-signatur

    • Hurtige svar på SMS

    Tilføj Stripe for at opkræve betaling ved booking.

    Brug 1:1 til håndplukkede tidsintervaller

    Send kunderne et par udvalgte tidsmuligheder. Når én er valgt, frigives resten. Dette er ideelt til check-ins, pakkeopfølgning eller bonussessioner.

    Brug tilmeldingsark til gruppecoaching

    Tilføj specifikke tidsintervaller og pladsbegrænsninger til din næste klasse eller udfordring. Stripe kan opkræve betaling, når nogen tilmelder sig.

    Brug gruppeafstemninger til at justere en kohorte

    Bed en gruppe om at stemme om deres foretrukne sessionstidspunkt. Når det er bekræftet, kan du skifte til et tilmeldingsark til registrering.

    Trin 3: Strømlin dit coaching-flow

    Disse handlinger skaber en mere smidig kalender og klientoplevelse:

    • Tilbyd klare sessionstyper: Brug navne som Første session, Opfølgning eller Deep dive.

    • Aktivér smarte tidszoner: Doodle tilpasser sig automatisk til deltagerens placering

    • opkræv betalinger på forhånd: Brug Stripe med din bookingside eller 1:1-links

    • Automatiser påmindelser: Send 24-timers og 1-times påmindelser for at reducere udeblivelser

    • inkluder forberedelsesspørgsmål: Tilføj brugerdefinerede felter til symptomer, mål eller links til optagelsesformularer

    • Indsæt automatiske videolinks: Brug Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

    • Begræns de daglige sessioner: Begræns bookinger for at beskytte energi og reducere udbrændthed

    • Brug brugerdefineret branding: Med Doodle Pro kan du matche dine bookingsider med dit brand

    • Byg grænser ind i links: Bloker bookinger på helligdage og personlige dage

    Almindelige fejl, der skal undgås

    • ingen buffere omkring sessioner

    • For mange sessionstyper, der forvirrer kunderne

    • skjule bookinglinks på din hjemmeside

    • ikke at kræve betaling på forhånd

    • lange e-mail-kæder i stedet for hurtige links

    • glemmer påmindelser

    • dårlig håndtering af tidszoner

    • bruge gruppeafstemninger til 1:1

    • gruppeklasser uden pladsbegrænsning

    Værktøjer, der får det til at fungere

    Værktøj

    Hvad det gør

    Booking-side

    Et link pr. session. Synkroniserer kalendere. Indstil regler, buffere, betalinger.

    1:1 planlægning

    Del et par tidsmuligheder. Holder fri, når en er booket.

    Tilmeldingsark

    Indstil pladser til klasser eller events. Tilføj forberedelsesnoter og indsaml tilmeldinger.

    Afstemninger i grupper

    Få op til 1000 stemmer. Vælg det bedste tidspunkt, og begynd at planlægge.

    Stripe-betalinger

    Opkræv fuld eller delvis betaling ved booking

    Integration af video

    Indsæt automatisk Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco i kalenderinvitationer

    AI-mødebeskrivelser

    Automatisk generering af tekst med tone, længde og instruktioner til forberedelse af sessionen

    Påmindelser og deadlines

    Indstil tilmeldingsfrister. Send automatiske opfordringer før sessioner

    Værktøjer til beskyttelse af personlige oplysninger

    Skjul navne i gruppeinvitationer. Sikker, reklamefri oplevelse

    Zapier-integration

    Forbind bookinger med dit CRM, e-mailmarketing eller onboarding-værktøjer

    Eksempler fra den virkelige verden med wellness-coaching

    Maya, solo wellness-coach

    To bookingsider til opdagelsesopkald og betalte sessioner. Stripe aktiveret. 10 minutters buffer. 24 timers varsel.

    Resultat: Ingen tidszoneproblemer, færre udeblivelser, bedre forberedelsestid.

    Jordan, gruppecoach

    Stress Reset-serien kørte med et tilmeldingsark og en gruppeafstemning for at vælge tidspunkt. Der var et loft på 20.

    Resultat: Ventelisten blev håndteret, sessionerne blev aldrig overfyldte, mindre administration.

    Alicia, ernæringscoach

    Sender 1:1-links med tre tidsmuligheder til tilbagevendende klienter. Stripe aktiveret for ekstramateriale.

    Resultat: Hurtigere booking, nemt mersalg, mere fokuserede sessioner.

    Devon, udbyder af wellness til virksomheder

    Sendte en gruppeafstemning til 200 medarbejdere. Brugte tilmeldingsark til at udfylde workshops.

    Resultat: Sessionerne blev fyldt, ingen manuelle påmindelser, links til teams blev automatisk indsat.

    Det vigtigste at tage med sig

    • opbyg din kalenderstruktur med sessionstyper og -grænser

    • Brug bookingside og 1:1 til en-til-en-planlægning

    • indsaml betalinger med Stripe for at reducere udeblivelser

    • Brug tilmeldingsark og gruppeafstemninger til gruppecoaching

    • Automatiser påmindelser og indstil politikker for at beskytte din tid

    Kom i gang med bedre planlægning

    Din tid er værdifuld - og dine klienter har brug for, at du yder dit bedste. En wellness-coaching-kalender, der booker sig selv, frigør dig fra indbakke-pingpong, ubesvarede betalinger og konstant planlægningsstress.

    Sæt dine regler i Doodle, del dine links, og lad kunderne booke, betale og forberede sig med tillid.

    Intet kreditkort påkrævet

    Relateret indhold

    Alternative medicine practitioner in a client session

    Planlægning

    Hvordan alternative behandlere kan automatisere bookinger på få minutter

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Planlægning

    Opret hurtigt gruppetimer: Tilmeldingsark til wellness-workshops

    by Limara Schellenberg

    Read Article
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Planlægning

    Færre udeblivelser med påmindelser og betaling for holistisk pleje

    by Limara Schellenberg

    Read Article

    Løs scheduling ligningen med Doodle