Lav en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv

Du blev wellness-coach for at hjælpe folk med at få det bedre - ikke for at bruge dine aftener på at jage e-mails. En kalender fuld af bevægelige dele kan hurtigt tære på din energi. Ubesvarede opkald, tidszoneforvirring og sene betalinger er alt sammen med til at fjerne dit fokus.
Den gode nyhed? Du kan lave en wellness-coaching-kalender, der booker sig selv. Med et par smarte regler og de rigtige værktøjer kan kunderne vælge tidspunkter, der passer dem, betale på forhånd og være forberedte. I denne guide lærer du, hvordan du skaber det system ved hjælp af enkle trin og Doodle-funktioner, som du kan implementere i dag.
Udfordringen for wellness-trænere
Din dag kan ændre sig på et øjeblik - en klient har brug for en ny tid, et hold bliver fyldt tidligt, eller morgenens check-in trækker ud. Manuel planlægning mangedobler stress.
Almindelige smertepunkter omfatter:
endeløse diskussioner frem og tilbage via e-mail eller sms
udeblivelser og sene aflysninger, der reducerer indkomsten
ubetalte sessioner eller akavede betalingsopfølgninger
tidszoneforvirring med fjerntliggende klienter
Overbookede dage uden plads til noter eller pauser
Gruppesessioner uden klare pladsgrænser
En selvbookingkalender reducerer friktionen i hvert trin. Kunderne booker, betaler og forbereder sig - uden dit konstante tilsyn.
Hvorfor det er vigtigt
Din kalender er både din indtjeningsmotor og din grænsesætter. Når den kører problemfrit, kan du coache mere, markedsføre bedre og stadig have energi til dit eget velvære.
Omkostningerne ved dårlig planlægning:
To udeblivelser om ugen kan betyde tab af flere hundrede kroner hver måned.
Kontekstskift dræner dit nærvær og din mentale klarhed
Manuelle påmindelser og jagten på betalinger stjæler timer
En smart wellness-coaching-kalender beskytter din tid, din indkomst og dine kunderelationer.
Trin 1: Opbyg den rigtige ugentlige struktur
Før du lægger værktøjer på, skal du designe en uge, der understøtter dit bedste arbejde. Det bliver grundlaget for din kalender.
Fastlæg dine sessionsregler:
Opdagelsessamtale: 20 minutter
standardsession: 50 minutter
Dybt dyk: 80 minutter
Gruppesession: 60 eller 90 minutter
Tildel hver sessionstype til specifikke blokke. For eksempel: 1:1-sessioner om morgenen, opdagelsessamtaler om eftermiddagen, gruppesessioner om tirsdagen og torsdagen. Konsistens træner dine klienter og reducerer den mentale belastning.
Beskyt din energi med buffere:
10-15 minutter før og efter hver session
30 minutters daglig administrationsblok
to ugentlige fokusblokke til indhold eller programdesign
Definér klare politikker:
politik for aflysning og omlægning
Sessionssted (personligt eller virtuelt)
betalingstidspunkt (ved booking eller inden for et vindue)
Du kan inkludere alle disse i bekræftelsesmeddelelser ved hjælp af Doodles AI-genererede mødebeskrivelser.
Trin 2: Gør din tilgængelighed bookbar
En kalender, der booker sig selv, starter med at dele det rigtige link på det rigtige tidspunkt.
Brug Booking Page til offentlige bookinger Opret en Doodle Booking Page for hver sessionstype. Forbind din Google-, Outlook- eller Apple-kalender for kun at vise ledige tider. Indstil sessionslængde, buffere og minimumsvarsel.
Hvor kan man dele bookingsider?
Hjemmeside
Linktree eller Instagram bio
e-mail-signatur
Hurtige svar på SMS
Tilføj Stripe for at opkræve betaling ved booking.
Brug 1:1 til håndplukkede tidsintervaller
Send kunderne et par udvalgte tidsmuligheder. Når én er valgt, frigives resten. Dette er ideelt til check-ins, pakkeopfølgning eller bonussessioner.
Brug tilmeldingsark til gruppecoaching
Tilføj specifikke tidsintervaller og pladsbegrænsninger til din næste klasse eller udfordring. Stripe kan opkræve betaling, når nogen tilmelder sig.
Brug gruppeafstemninger til at justere en kohorte
Bed en gruppe om at stemme om deres foretrukne sessionstidspunkt. Når det er bekræftet, kan du skifte til et tilmeldingsark til registrering.
Trin 3: Strømlin dit coaching-flow
Disse handlinger skaber en mere smidig kalender og klientoplevelse:
Tilbyd klare sessionstyper: Brug navne som Første session, Opfølgning eller Deep dive.
Aktivér smarte tidszoner: Doodle tilpasser sig automatisk til deltagerens placering
opkræv betalinger på forhånd: Brug Stripe med din bookingside eller 1:1-links
Automatiser påmindelser: Send 24-timers og 1-times påmindelser for at reducere udeblivelser
inkluder forberedelsesspørgsmål: Tilføj brugerdefinerede felter til symptomer, mål eller links til optagelsesformularer
Indsæt automatiske videolinks: Brug Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco
Begræns de daglige sessioner: Begræns bookinger for at beskytte energi og reducere udbrændthed
Brug brugerdefineret branding: Med Doodle Pro kan du matche dine bookingsider med dit brand
Byg grænser ind i links: Bloker bookinger på helligdage og personlige dage
Almindelige fejl, der skal undgås
ingen buffere omkring sessioner
For mange sessionstyper, der forvirrer kunderne
skjule bookinglinks på din hjemmeside
ikke at kræve betaling på forhånd
lange e-mail-kæder i stedet for hurtige links
glemmer påmindelser
dårlig håndtering af tidszoner
bruge gruppeafstemninger til 1:1
gruppeklasser uden pladsbegrænsning
Værktøjer, der får det til at fungere
Værktøj
Hvad det gør
Booking-side
Et link pr. session. Synkroniserer kalendere. Indstil regler, buffere, betalinger.
1:1 planlægning
Del et par tidsmuligheder. Holder fri, når en er booket.
Tilmeldingsark
Indstil pladser til klasser eller events. Tilføj forberedelsesnoter og indsaml tilmeldinger.
Afstemninger i grupper
Få op til 1000 stemmer. Vælg det bedste tidspunkt, og begynd at planlægge.
Stripe-betalinger
Opkræv fuld eller delvis betaling ved booking
Integration af video
Indsæt automatisk Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco i kalenderinvitationer
AI-mødebeskrivelser
Automatisk generering af tekst med tone, længde og instruktioner til forberedelse af sessionen
Påmindelser og deadlines
Indstil tilmeldingsfrister. Send automatiske opfordringer før sessioner
Værktøjer til beskyttelse af personlige oplysninger
Skjul navne i gruppeinvitationer. Sikker, reklamefri oplevelse
Zapier-integration
Forbind bookinger med dit CRM, e-mailmarketing eller onboarding-værktøjer
Eksempler fra den virkelige verden med wellness-coaching
Maya, solo wellness-coach
To bookingsider til opdagelsesopkald og betalte sessioner. Stripe aktiveret. 10 minutters buffer. 24 timers varsel.
Resultat: Ingen tidszoneproblemer, færre udeblivelser, bedre forberedelsestid.
Jordan, gruppecoach
Stress Reset-serien kørte med et tilmeldingsark og en gruppeafstemning for at vælge tidspunkt. Der var et loft på 20.
Resultat: Ventelisten blev håndteret, sessionerne blev aldrig overfyldte, mindre administration.
Alicia, ernæringscoach
Sender 1:1-links med tre tidsmuligheder til tilbagevendende klienter. Stripe aktiveret for ekstramateriale.
Resultat: Hurtigere booking, nemt mersalg, mere fokuserede sessioner.
Devon, udbyder af wellness til virksomheder
Sendte en gruppeafstemning til 200 medarbejdere. Brugte tilmeldingsark til at udfylde workshops.
Resultat: Sessionerne blev fyldt, ingen manuelle påmindelser, links til teams blev automatisk indsat.
Det vigtigste at tage med sig
opbyg din kalenderstruktur med sessionstyper og -grænser
Brug bookingside og 1:1 til en-til-en-planlægning
indsaml betalinger med Stripe for at reducere udeblivelser
Brug tilmeldingsark og gruppeafstemninger til gruppecoaching
Automatiser påmindelser og indstil politikker for at beskytte din tid
Kom i gang med bedre planlægning
Din tid er værdifuld - og dine klienter har brug for, at du yder dit bedste. En wellness-coaching-kalender, der booker sig selv, frigør dig fra indbakke-pingpong, ubesvarede betalinger og konstant planlægningsstress.
Sæt dine regler i Doodle, del dine links, og lad kunderne booke, betale og forberede sig med tillid.