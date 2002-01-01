Crea un calendario di coaching sul benessere che si prenota da solo

Sei diventato un wellness coach per aiutare le persone a sentirsi meglio, non per trascorrere le tue serate a caccia di e-mail. Un calendario pieno di parti in movimento può rapidamente esaurire le tue energie. Le chiamate perse, la confusione del fuso orario e i ritardi nei pagamenti sono tutti fattori che intaccano la tua concentrazione.

La buona notizia? Puoi organizzare un calendario di coaching per il benessere che si autoregola. Con alcune regole intelligenti e gli strumenti giusti, i clienti scelgono gli orari che vanno bene, pagano in anticipo e arrivano preparati. In questa guida scoprirai come creare questo sistema utilizzando semplici passaggi e le funzioni di Doodle che puoi implementare oggi stesso.

La sfida dei coach del benessere

La tua giornata può cambiare in un attimo: un cliente deve riprogrammare, un corso si riempie presto o il check-in mattutino si prolunga. La programmazione manuale moltiplica lo stress.

I punti dolenti più comuni sono:

infiniti tira e molla via e-mail o sms

no-show e cancellazioni tardive che incidono sulle entrate

sessioni non pagate o imbarazzanti controlli di pagamento

confusione di fuso orario con i clienti remoti

giornate in overbooking senza spazio per appunti o pause

sessioni di gruppo senza limiti di posti chiari

Un calendario di auto-prenotazione riduce l'attrito in ogni fase. I clienti prenotano, pagano e si preparano senza la tua costante supervisione.

Perché è importante

Il tuo calendario è sia il motore delle tue entrate che il tuo limite. Quando funziona bene, fai più coaching, fai più marketing e hai ancora energia per il tuo benessere.

Il costo di una cattiva programmazione:

due no-show a settimana possono significare centinaia di euro persi al mese

il cambio di contesto ti toglie la presenza e la lucidità mentale

i promemoria manuali e la ricerca dei pagamenti rubano ore di lavoro

Un calendario intelligente per il wellness coaching protegge il tuo tempo, le tue entrate e le tue relazioni con i clienti.

Passo 1: crea la giusta struttura settimanale

Prima di aggiungere altri strumenti, progetta una settimana che supporti il tuo lavoro migliore. Questa diventa la base del tuo calendario.

Stabilisci le regole delle sessioni:

chiamata di scoperta: 20 minuti

sessione standard: 50 minuti

immersione profonda: 80 minuti

sessione di gruppo: 60 o 90 minuti

Assegna ogni tipo di sessione a blocchi specifici. Ad esempio: sessioni 1:1 al mattino, discovery call al pomeriggio, sessioni di gruppo il martedì e il giovedì. La coerenza allena i tuoi clienti e riduce il carico mentale.

Proteggi la tua energia con dei buffer:

10-15 minuti prima e dopo ogni sessione

30 minuti di blocco amministrativo giornaliero

due blocchi settimanali per concentrarsi sui contenuti o sulla progettazione del programma

Definisci politiche chiare:

politica di cancellazione e di riprogrammazione

luogo della sessione (di persona o virtuale)

tempistiche di pagamento (al momento della prenotazione o all'interno di una finestra)

Puoi includere tutti questi elementi nei messaggi di conferma utilizzando le descrizioni degli incontri generate dall'intelligenza artificiale di Doodle.

Passo 2: rendi prenotabile la tua disponibilità

Un calendario che si prenota da solo inizia con la condivisione del link giusto al momento giusto.

Usa la pagina di prenotazione per le prenotazioni pubbliche Crea una pagina di prenotazione Doodle per ogni tipo di sessione. Collega il tuo calendario Google, Outlook o Apple per mostrare solo gli orari liberi. Imposta la durata della sessione, i buffer e il preavviso minimo.

Dove condividere le Pagine di prenotazione:

sito web

Linktree o bio di Instagram

firma dell'e-mail

Risposte rapide via SMS

Aggiungi Stripe per raccogliere il pagamento al momento della prenotazione.

Usa l'1:1 per fasce orarie selezionate

Invia ai clienti alcune opzioni di orario selezionate. Quando ne viene selezionata una, le altre vengono rilasciate. Questo è l'ideale per i check-in, i follow-up dei pacchetti o le sessioni bonus.

Usa i fogli di iscrizione per il coaching di gruppo

Aggiungi fasce orarie specifiche e limiti di posti per la tua prossima lezione o sfida. Stripe può raccogliere il pagamento quando qualcuno si iscrive.

Utilizza i sondaggi di gruppo per allineare una coorte

Chiedi al gruppo di votare l'orario preferito per la sessione. Una volta confermato, passa a un foglio di iscrizione per la registrazione.

Fase 3: ottimizza il tuo flusso di coaching

Queste azioni rendono più fluido il calendario e l'esperienza dei clienti:

offrire tipi di sessione chiari: Usa nomi come Prima sessione, Follow-up o Approfondimento.

abilita i fusi orari intelligenti: Doodle si adatta automaticamente al luogo in cui si trova il partecipante

raccogliere i pagamenti in anticipo: Usa Stripe con la tua pagina di prenotazione o con i link 1:1

automatizza i promemoria: Invia promemoria di 24 ore e di 1 ora per ridurre i no-show

includere domande di preparazione: Aggiungi campi personalizzati per i sintomi, gli obiettivi o i link ai moduli di prenotazione.

inserire collegamenti video automatici: Usa Zoom, Google Meet, Teams o Cisco

limitare le sessioni giornaliere: Limita le prenotazioni per proteggere le energie e ridurre il burnout.

utilizzare il branding personalizzato: Con Doodle Pro, puoi abbinare le pagine di prenotazione al tuo marchio.

crea dei limiti nei collegamenti: Blocca le prenotazioni nei giorni festivi e personali

Errori comuni da evitare

assenza di buffer intorno alle sessioni

troppi tipi di sessione che confondono i clienti

nascondere i link di prenotazione sul tuo sito web

non richiedere il pagamento anticipato

lunghe catene di email invece di link rapidi

dimenticare i promemoria

gestire male i fusi orari

utilizzare i sondaggi di gruppo per i corsi 1:1

corsi di gruppo senza limiti di posti

Strumenti che lo fanno funzionare

Strumento Cosa fa Pagina di prenotazione Un link per ogni sessione. Sincronizza i calendari. Imposta regole, buffer, pagamenti. Programmazione 1:1 Condividi alcune opzioni di orario. Tiene il rilascio una volta prenotata una sessione. Fogli di iscrizione Imposta i posti per le lezioni o gli eventi. Aggiungi note di preparazione e raccogli le adesioni. Sondaggi di gruppo Ottieni fino a 1000 voti. Scegli l'orario migliore e inizia a programmare. Pagamenti con Stripe Raccogli il pagamento totale o parziale al momento della prenotazione Integrazioni video Inserisci automaticamente Zoom, Google Meet, Teams o Cisco negli inviti del calendario. Descrizioni degli incontri con l'intelligenza artificiale Generazione automatica di testo con tono, durata e istruzioni per la preparazione della sessione Promemoria e scadenze Imposta i termini di iscrizione. Inviare messaggi automatici prima delle sessioni Strumenti per la privacy Nascondi i nomi negli inviti di gruppo. Esperienza sicura e senza pubblicità Integrazione Zapier Collega le prenotazioni al tuo CRM, al tuo email marketing o ai tuoi strumenti di onboarding.

Esempi reali di coaching del benessere

Maya, coach di benessere indipendente

Due pagine di prenotazione per le chiamate di scoperta e le sessioni a pagamento. Stripe abilitato. Buffer di 10 minuti. Avviso di 24 ore.

Risultato: Nessun problema di fuso orario, meno no-show, migliore tempo di preparazione.

Jordan, coach di gruppo

La serie Stress Reset si svolge con un foglio di iscrizione e un sondaggio di gruppo per scegliere l'orario. Tetto massimo di 20 persone.

Risultato: Lista d'attesa gestita, sessioni mai piene, meno amministrazione.

Alicia, coach nutrizionale

Invia link 1:1 con tre opzioni di orario ai clienti abituali. Stripe abilitato per gli extra.

Risultato: Prenotazioni più rapide, upsell facili, sessioni più mirate.

Devon, fornitore di benessere aziendale

Ha inviato un sondaggio di gruppo a 200 dipendenti. Ha utilizzato un foglio di iscrizione per riempire i workshop.

Risultato: Sessioni riempite, nessun promemoria manuale, link ai team inseriti automaticamente.

Punti di forza

costruisci la struttura del tuo calendario con tipi di sessione e confini

utilizzare la pagina di prenotazione e l'opzione 1:1 per la programmazione di sessioni individuali

raccogli i pagamenti con Stripe per ridurre i no-show

usa i fogli di iscrizione e i sondaggi di gruppo per il coaching di gruppo

automatizza i promemoria e imposta delle policy per proteggere il tuo tempo

Inizia a programmare meglio

Il tuo tempo è prezioso e i tuoi clienti hanno bisogno di te al meglio. Un calendario per il wellness coaching che si prenota da solo ti libera dal ping pong della posta in arrivo, dai pagamenti mancati e dal costante stress da programmazione.

Imposta le tue regole in Doodle, condividi i tuoi link e lascia che i clienti prenotino, paghino e si preparino in tutta tranquillità.