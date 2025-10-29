Erstelle einen Wellness-Coaching-Kalender, der sich selbst bucht

Du bist Wellness-Coach geworden, um Menschen zu helfen, sich besser zu fühlen - und nicht, um deine Abende damit zu verbringen, E-Mails zu jagen. Ein Kalender voller beweglicher Teile kann dir schnell die Energie rauben. Verpasste Anrufe, Zeitzonenverwirrung und verspätete Zahlungen zehren an deiner Konzentration.

Die gute Nachricht? Du kannst einen Wellness-Coaching-Kalender einrichten, der sich von selbst auffüllt. Mit ein paar klugen Regeln und den richtigen Tools wählen deine Kunden Zeiten, die funktionieren, zahlen im Voraus und kommen vorbereitet. In diesem Leitfaden erfährst du, wie du ein solches System mit einfachen Schritten und Doodle-Funktionen erstellen kannst, die du noch heute einsetzen kannst.

Doodle ausprobieren Keine Kreditkarte erforderlich

Die Herausforderung für Wellness-Coaches

Dein Tag kann sich im Handumdrehen ändern - ein Kunde muss einen neuen Termin vereinbaren, ein Kurs wird früher voll oder dein morgendlicher Check-in dauert zu lange. Die manuelle Planung vervielfacht den Stress.

Häufige Probleme sind:

endloses Hin und Her per E-Mail oder SMS

Nichterscheinen und verspätete Stornierungen, die deine Einnahmen schmälern

Unbezahlte Sitzungen oder unangenehme Zahlungsnachfragen

Zeitzonen-Verwirrung mit entfernten Kunden

Überbuchte Tage ohne Platz für Notizen oder Pausen

Gruppensitzungen ohne klare Sitzplatzbegrenzung

Ein Kalender zur Selbstbuchung reduziert die Reibung bei jedem Schritt. Die Kunden buchen, bezahlen und bereiten sich vor - ohne dass du sie ständig überwachen musst.

Warum das wichtig ist

Dein Kalender ist sowohl dein Umsatzmotor als auch dein Grenzensetzer. Wenn er reibungslos läuft, kannst du mehr coachen, besser vermarkten und hast noch Energie für dein eigenes Wohlbefinden.

Die Kosten einer schlechten Terminplanung:

Zwei unentschuldigte Fehltermine pro Woche können Hunderte von Einnahmen pro Monat bedeuten.

Das Wechseln zwischen den Kontexten raubt dir Präsenz und geistige Klarheit

Manuelle Mahnungen und die Verfolgung von Zahlungen stehlen Stunden

Ein intelligenter Wellness-Coaching-Kalender schützt deine Zeit, dein Einkommen und deine Kundenbeziehungen.

Schritt 1: Baue die richtige Wochenstruktur auf

Bevor du weitere Tools einsetzt, solltest du eine Woche entwerfen, die deine beste Arbeit unterstützt. Dies bildet die Grundlage für deinen Kalender.

Lege deine Sitzungsregeln fest:

Entdeckungsgespräch: 20 Minuten

Standardsitzung: 50 Minuten

Deep Dive: 80 Minuten

Gruppensitzung: 60 oder 90 Minuten

Weisen Sie jede Sitzungsart bestimmten Blöcken zu. Zum Beispiel: 1:1-Sitzungen am Morgen, Discovery Calls am Nachmittag, Gruppensitzungen dienstags und donnerstags. Beständigkeit trainiert deine Kunden und reduziert die mentale Belastung.

Schütze deine Energie mit Puffern:

10-15 Minuten vor und nach jeder Sitzung

30-minütiger täglicher Verwaltungsblock

zwei wöchentliche Fokusblöcke für Inhalte oder Programmgestaltung

Lege klare Richtlinien fest:

Stornierungs- und Terminverschiebungsregeln

Sitzungsort (persönlich oder virtuell)

Zahlungszeitpunkt (bei Buchung oder innerhalb eines Zeitfensters)

Mit den von Doodle erstellten KI-Beschreibungen für Meetings kannst du all diese Punkte in die Bestätigungsnachrichten aufnehmen.

Schritt 2: Mach deine Verfügbarkeit buchbar

Ein Kalender, der sich selbst bucht, fängt damit an, den richtigen Link zur richtigen Zeit zu teilen.

Nutze die Buchungsseite für öffentliche Buchungen Erstelle eine Doodle-Buchungsseite für jeden Sitzungstyp. Verbinde deinen Google-, Outlook- oder Apple-Kalender, um nur freie Zeiten anzuzeigen. Lege die Sitzungsdauer, Puffer und die Mindestanzahl der Termine fest.

Wo du Buchungsseiten teilen kannst:

Website

Linktree oder Instagram-Bio

E-Mail-Signatur

SMS-Schnellantworten

Füge Stripe hinzu, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen.

Verwende 1:1 für handverlesene Zeitslots

Schicke deinen Kunden ein paar ausgewählte Zeitoptionen. Wenn eine ausgewählt wird, werden die anderen freigegeben. Das ist ideal für Check-ins, Paketnachfassungen oder Bonussitzungen.

Verwende Anmeldeformulare für Gruppencoaching

Füge für deinen nächsten Kurs oder deine nächste Herausforderung bestimmte Zeitfenster und Platzlimits hinzu. Stripe kann die Zahlung einziehen, wenn sich jemand anmeldet.

Verwende Gruppenumfragen, um eine Kohorte auszurichten

Bitte eine Gruppe, über ihre bevorzugte Unterrichtszeit abzustimmen. Sobald sie bestätigt ist, kannst du zur Anmeldung auf ein Anmeldeformular wechseln.

Schritt 3: Rationalisiere deinen Coachingablauf

Diese Maßnahmen sorgen für einen reibungsloseren Kalender und ein besseres Kundenerlebnis:

Biete klare Sitzungstypen an: Verwende Namen wie "Erste Sitzung", "Nachbereitung" oder "Vertiefung".

aktiviere intelligente Zeitzonen: Doodle stellt sich automatisch auf den Standort des Teilnehmers ein

Ziehe Zahlungen im Voraus ein: Verwende Stripe mit deiner Buchungsseite oder 1:1-Links

Erinnerungen automatisieren: Sende 24-Stunden- und 1-Stunden-Erinnerungen, um das Nichterscheinen zu reduzieren.

Vorbereitungsfragen einfügen: Füge benutzerdefinierte Felder für Symptome, Ziele oder Links zu Aufnahmeformularen hinzu

füge automatische Video-Links ein: Nutze Zoom, Google Meet, Teams oder Cisco

Tägliche Sitzungen begrenzen: Begrenze die Buchungen, um Energie zu sparen und Burnout zu vermeiden

benutzerdefiniertes Branding verwenden: Mit Doodle Pro kannst du deine Buchungsseiten an deine Marke anpassen

Baue Grenzen in Links ein: Blockiere Buchungen an Feiertagen und persönlichen Tagen

Häufige Fehler, die du vermeiden solltest

keine Puffer um Sitzungen herum

zu viele Sitzungsarten, die Kunden verwirren

Versteckte Buchungslinks auf deiner Website

keine Zahlung im Voraus verlangen

Lange E-Mail-Ketten anstelle von schnellen Links

Vergessene Erinnerungen

Zeitzonen nicht richtig handhaben

Gruppenabfragen für 1:1s verwenden

Gruppenunterricht ohne Sitzplatzbegrenzung

Tools, mit denen es klappt

Tool Was es tut Buchungsseite Ein Link pro Sitzung. Synchronisiert Kalender. Festlegen von Regeln, Puffern und Zahlungen. 1:1-Planung Teile ein paar Zeitoptionen. Hält die Freigabe, sobald eine gebucht ist. Anmeldungsbögen Lege Plätze für Klassen oder Veranstaltungen fest. Füge Vorbereitungsnotizen hinzu und sammle Anmeldungen. Gruppenumfragen Erhalte bis zu 1000 Stimmen. Wähle die beste Zeit und fang an zu planen. Stripe-Zahlungen Ziehe die volle oder teilweise Zahlung bei der Buchung ein. Video-Integrationen Füge Zoom, Google Meet, Teams oder Cisco automatisch in Kalendereinladungen ein KI-Beschreibungen für Meetings Automatisch generierter Text mit Tonfall, Länge und Anweisungen zur Sitzungsvorbereitung Erinnerungen und Fristen Anmeldefristen festlegen. Automatische Hinweise vor Sitzungen senden Datenschutz-Tools Verstecke Namen in Gruppeneinladungen. Sicheres, werbefreies Erlebnis Zapier-Integration Verbinde Buchungen mit deinem CRM, E-Mail-Marketing oder Onboarding-Tools

Beispiele aus der Praxis des Wellness-Coachings

Maya, selbstständiger Wellness-Coach

Zwei Buchungsseiten für Entdeckungsgespräche und bezahlte Sitzungen. Stripe aktiviert. 10-Minuten-Puffer. 24 Stunden Vorlaufzeit.

Ergebnis: Keine Probleme mit der Zeitzone, weniger Nichterscheinen, bessere Vorbereitungszeit.

Jordan, Gruppencoach

Die Stress-Reset-Serie wird mit einem Anmeldeformular und einer Gruppenumfrage durchgeführt, um die Zeit zu bestimmen. Begrenzt auf 20.

Ergebnis: Verwaltung der Warteliste, nie überfüllte Sitzungen, weniger Verwaltungsaufwand.

Alicia, Ernährungscoach

Schickt 1:1-Links mit drei Zeitoptionen an Stammkunden. Stripe für Extras aktiviert.

Ergebnis: Schnellere Buchung, einfache Upsells, gezieltere Sitzungen.

Devon, Wellness-Anbieter für Unternehmen

Versendet eine Gruppenumfrage an 200 Mitarbeiter. Nutzte den Anmeldebogen, um Workshops zu füllen.

Ergebnis: Die Sitzungen sind voll, keine manuellen Erinnerungen, die Links der Teams werden automatisch eingefügt.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Baue deine Kalenderstruktur mit Sitzungstypen und Grenzen auf

Nutze die Buchungsseite und 1:1 für die persönliche Terminplanung

sammle Zahlungen mit Stripe, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren

verwende Anmeldeformulare und Gruppenumfragen für Gruppencoaching

Automatisiere Erinnerungen und lege Richtlinien fest, um deine Zeit zu schützen

Beginne mit einer besseren Terminplanung

Deine Zeit ist wertvoll - und deine Kunden brauchen dich in Bestform. Ein Wellness-Coaching-Kalender, der sich selbst bucht, befreit dich von Posteingangs-Pingpong, verpassten Zahlungen und ständigem Terminstress.

Lege deine Regeln in Doodle fest, teile deine Links und lass deine Kunden mit Zuversicht buchen, bezahlen und sich vorbereiten.