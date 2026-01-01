एक ऐसा वेलनेस कोचिंग कैलेंडर बनाएं जो अपने आप बुक हो जाए।

आप लोगों को बेहतर महसूस कराने में मदद करने के लिए वेलनेस कोच बने—न कि अपनी शामें ईमेल का पीछा करते हुए बिताने के लिए। कई चलती-फिरती चीज़ों से भरा कैलेंडर आपकी ऊर्जा जल्दी ही सोख सकता है। छूटी हुई कॉलें, टाइम ज़ोन की उलझन और देर से आने वाली भुगतान सूचनाएँ—ये सब आपका ध्यान बिखेर देती हैं।

अच्छी खबर? आप एक वेलनेस कोचिंग कैलेंडर सेट कर सकते हैं जो अपने आप बुक हो जाता है। कुछ स्मार्ट नियमों और सही टूल्स के साथ, क्लाइंट्स अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनते हैं, पहले से भुगतान करते हैं, और पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इस गाइड में, आप जानेंगे कि सरल चरणों और Doodle की उन फीचर्स का उपयोग करके वह सिस्टम कैसे बनाएं, जिन्हें आप आज ही लागू कर सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

वेलनेस कोचों के सामने चुनौती

आपका दिन एक पल में बदल सकता है—एक क्लाइंट को शेड्यूल बदलना हो, कोई क्लास जल्दी भर जाए, या आपका सुबह का चेक-इन लंबा खिंच जाए। मैनुअल शेड्यूलिंग तनाव को कई गुना बढ़ा देती है।

सामान्य दर्द के बिंदु शामिल हैं:

ईमेल या टेक्स्ट के माध्यम से अंतहीन आदान-प्रदान

नॉन-शो और देर से रद्द होने वाले आरक्षण आय में कटौती करते हैं

बिना भुगतान वाले सत्र या अजीब भुगतान संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई

दूरस्थ क्लाइंट्स के साथ समय क्षेत्र की भ्रम

नोट्स या ब्रेक के लिए जगह न होने वाले ओवरबुक किए गए दिन

स्पष्ट सीट सीमाओं के बिना समूह सत्र

एक स्वयं-बुकिंग कैलेंडर हर कदम पर बाधाओं को कम करता है। ग्राहक बुक करते हैं, भुगतान करते हैं और तैयारी करते हैं—बिना आपकी निरंतर निगरानी के।

यह क्यों मायने रखता है

आपका कैलेंडर आपकी आय का इंजन और आपकी सीमाएँ निर्धारित करने वाला दोनों है। जब यह सुचारू रूप से चलता है, तो आप अधिक कोचिंग करते हैं, बेहतर मार्केटिंग करते हैं, और अपनी सेहत के लिए भी ऊर्जा बचाकर रखते हैं।

खराब समय-निर्धारण की लागत:

सप्ताह में दो बार अनुपस्थित रहने से हर महीने सैकड़ों का नुकसान हो सकता है।

संदर्भ-परिवर्तन आपकी उपस्थिति और मानसिक स्पष्टता को कम कर देता है।

मैन्युअल रिमाइंडर और भुगतान के पीछे भागना घंटों बर्बाद कर देते हैं।

एक स्मार्ट वेलनेस कोचिंग कैलेंडर आपके समय, आपकी आय और आपके क्लाइंट संबंधों की रक्षा करता है।

चरण 1: सही साप्ताहिक संरचना बनाएँ

उपकरणों की परतें चढ़ाने से पहले, एक ऐसा सप्ताह डिज़ाइन करें जो आपके सर्वोत्तम कार्य का समर्थन करे। यह आपके कैलेंडर की नींव बनता है।

अपना सत्र नियम निर्धारित करें:

खोज कॉल: 20 मिनट

मानक सत्र: 50 मिनट

गहन विश्लेषण: 80 मिनट

समूह सत्र: 60 या 90 मिनट

प्रत्येक सत्र प्रकार को विशिष्ट ब्लॉकों में आवंटित करें। उदाहरण के लिए: सुबह में 1:1 सत्र, दोपहर में डिस्कवरी कॉल, मंगलवार और गुरुवार को समूह सत्र। निरंतरता आपके ग्राहकों को प्रशिक्षित करती है और मानसिक भार कम करती है।

बफ़र्स के साथ अपनी ऊर्जा की रक्षा करें:

प्रत्येक सत्र से 10–15 मिनट पहले और बाद में

30-मिनट का दैनिक प्रशासनिक ब्लॉक

सामग्री या कार्यक्रम डिज़ाइन के लिए दो साप्ताहिक फोकस ब्लॉक

स्पष्ट नीतियाँ परिभाषित करें:

रद्दीकरण कटऑफ और पुनर्निर्धारण नीति

सत्र का स्थान (व्यक्तिगत या आभासी)

भुगतान का समय (बुक करते समय या एक निर्धारित अवधि के भीतर)

आप Doodle के एआई-जनित मीटिंग विवरणों का उपयोग करके इन सभी को पुष्टि संदेशों में शामिल कर सकते हैं।

चरण 2: अपनी उपलब्धता बुक करने योग्य बनाएँ

स्वयं बुक होने वाला कैलेंडर सही समय पर सही लिंक साझा करने से शुरू होता है।

सार्वजनिक बुकिंग के लिए बुकिंग पेज का उपयोग करें प्रत्येक सत्र प्रकार के लिए एक Doodle बुकिंग पेज बनाएँ। केवल खाली समय दिखाने के लिए अपने Google, Outlook, या Apple कैलेंडर को कनेक्ट करें। सत्र की अवधि, बफ़र्स, और न्यूनतम सूचना निर्धारित करें।

बुकिंग पेज कहाँ साझा करें:

वेबसाइट

लिंकट्री या इंस्टाग्राम बायो

ईमेल हस्ताक्षर

एसएमएस त्वरित प्रतिक्रियाएँ

बुकिंग पर भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe जोड़ें।

चयनित समय स्लॉट्स के लिए 1:1 का उपयोग करें।

ग्राहकों को कुछ चयनित समय विकल्प भेजें। जब कोई एक चुना जाता है, तो बाकी विकल्प रद्द हो जाते हैं। यह चेक-इन, पैकेज फॉलो-अप, या बोनस सत्रों के लिए आदर्श है।

समूह कोचिंग के लिए साइन-अप शीट्स का उपयोग करें

अपनी अगली कक्षा या चुनौती के लिए विशिष्ट समय स्लॉट और सीट सीमाएँ जोड़ें। जब कोई साइन अप करता है, तो Stripe भुगतान एकत्र कर सकता है।

ग्रुप पोल का उपयोग करके एक समूह को संरेखित करें

समूह से उनके पसंदीदा सत्र समय पर मतदान करने के लिए कहें। एक बार पुष्टि हो जाने पर पंजीकरण के लिए साइन-अप शीट पर स्विच करें।

चरण 3: अपने कोचिंग प्रवाह को सुव्यवस्थित करें

ये क्रियाएँ एक सुगम कैलेंडर और क्लाइंट अनुभव का निर्माण करती हैं:

स्पष्ट सत्र प्रकार प्रस्तावित करें: 'पहला सत्र', 'अनुवर्ती सत्र', या 'गहन विश्लेषण' जैसे नामों का उपयोग करें।

स्मार्ट टाइम ज़ोन सक्षम करें: Doodle स्वचालित रूप से प्रतिभागी के स्थान के अनुसार समायोजन करता है।

पहले ही भुगतान प्राप्त करें: अपने बुकिंग पेज या 1:1 लिंक के साथ Stripe का उपयोग करें

रिमाइंडर स्वचालित करें: अनुपस्थिति कम करने के लिए 24 घंटे और 1 घंटे के रिमाइंडर भेजें

तैयारी के प्रश्न शामिल करें: लक्षणों, लक्ष्यों, या इनटेक फ़ॉर्म के लिंक के लिए कस्टम फ़ील्ड जोड़ें

स्वचालित वीडियो लिंक डालें: ज़ूम, गूगल मीट, टीम्स, या सिस्को का उपयोग करें

दैनिक सत्रों की सीमा: ऊर्जा बचाने और बर्नआउट कम करने के लिए बुकिंग सीमित करें

कस्टम ब्रांडिंग का उपयोग करें: Doodle Pro के साथ, अपने बुकिंग पेजों को अपने ब्रांड से मिलाएँ

लिंक्स में सीमाएँ शामिल करें: छुट्टियों और व्यक्तिगत दिनों पर ब्लॉक बुकिंग

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

सत्रों के आसपास कोई बफ़र नहीं

बहुत सारे सत्र प्रकार जो ग्राहकों को भ्रमित करते हैं

आपकी वेबसाइट पर बुकिंग लिंक छिपाना

पहले भुगतान की आवश्यकता नहीं

त्वरित लिंक के बजाय लंबी ईमेल श्रृंखलाएँ

भुलाने के लिए अनुस्मारक

समय क्षेत्रों का गलत प्रबंधन

एक-एक करके होने वाली बैठकों के लिए ग्रुप पोल का उपयोग

सीटों की सीमा के बिना समूह कक्षाएं

वे उपकरण जो इसे काम करते हैं

उपकरण यह क्या करता है बुकिंग पेज प्रति सत्र एक लिंक। कैलेंडर सिंक करता है। नियम, बफ़र्स, भुगतान सेट करें। 1:1 अनुसूचीकरण कुछ समय विकल्प साझा करें। एक बार बुक हो जाने पर रिलीज़ होल्ड पर रहती है। साइन-अप शीट्स कक्षाओं या कार्यक्रमों के लिए सीटें निर्धारित करें। तैयारी नोट्स जोड़ें और पंजीकरण एकत्र करें। ग्रुप पोल 1000 वोट तक प्राप्त करें। शीर्ष समय चुनें, फिर शेड्यूल करना शुरू करें। Stripe भुगतान बुकिंग के समय पूरी या आंशिक भुगतान लें। वीडियो एकीकरण कैलेंडर निमंत्रणों में स्वतः ज़ूम, गूगल मीट, टीम्स या सिस्को डालें एआई बैठक विवरण टोन, लंबाई और सत्र तैयारी निर्देशों के साथ स्वचालित रूप से टेक्स्ट उत्पन्न करें स्मरणपत्र और समय-सीमाएँ साइन-अप के लिए समय सीमा निर्धारित करें। सत्रों से पहले स्वचालित अनुस्मारक भेजें। गोपनीयता उपकरण समूह निमंत्रणों में नाम छिपाएँ। सुरक्षित, विज्ञापन-मुक्त अनुभव ज़ैपियर एकीकरण बुकिंग्स को अपने सीआरएम, ईमेल मार्केटिंग या ऑनबोर्डिंग टूल्स से कनेक्ट करें।

वेलनेस कोचिंग से वास्तविक उदाहरण

माया, सोलो वेलनेस कोच

खोज कॉल और सशुल्क सत्रों के लिए दो बुकिंग पेज। स्ट्राइप सक्षम। 10 मिनट का बफर। 24 घंटे का नोटिस।

परिणाम: समय क्षेत्र संबंधी कोई समस्या नहीं, अनुपस्थितियों में कमी, बेहतर तैयारी का समय।

जॉर्डन, समूह प्रशिक्षक

स्ट्रेस रीसेट सीरीज़ समय चुनने के लिए साइन-अप शीट और ग्रुप पोल के साथ संचालित होती है। अधिकतम 20 प्रतिभागियों तक सीमित।

परिणाम: प्रतीक्षा सूची प्रबंधित, सत्र कभी अधिक नहीं भरे, कम प्रशासनिक कार्य।

एलिसिया, पोषण कोच

दोबारा आने वाले ग्राहकों को तीन समय विकल्पों के साथ 1:1 लिंक भेजता है। अतिरिक्त सेवाओं के लिए Stripe सक्षम है।

परिणाम: तेज़ बुकिंग, आसान अपसेल, अधिक केंद्रित सत्र।

डेवॉन, कॉर्पोरेट वेलनेस प्रदाता

200 कर्मचारियों को एक ग्रुप पोल भेजा। कार्यशालाओं को भरने के लिए साइन-अप शीट का उपयोग किया।

परिणाम: सत्र भर चुके हैं, कोई मैनुअल रिमाइंडर नहीं, टीम्स लिंक स्वचालित रूप से डाले गए।

मुख्य बिंदु

सत्र प्रकारों और सीमाओं के साथ अपना कैलेंडर ढांचा बनाएं

एक-एक करके शेड्यूलिंग के लिए बुकिंग पेज और 1:1 का उपयोग करें।

नो-शो को कम करने के लिए स्ट्राइप से भुगतान एकत्र करें

समूह कोचिंग के लिए साइन-अप शीट्स और ग्रुप पोल का उपयोग करें।

रिमाइंडर स्वचालित करें और अपना समय बचाने के लिए नीतियाँ निर्धारित करें।

बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें

आपका समय कीमती है—और आपके क्लाइंट्स को आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में चाहिए। एक वेलनेस कोचिंग कैलेंडर जो अपने आप बुक हो जाता है, आपको इनबॉक्स पिंग-पोंग, छूटी हुई पेमेंट्स और लगातार शेड्यूलिंग के तनाव से मुक्त करता है।

Doodle में अपने नियम सेट करें, अपने लिंक साझा करें, और ग्राहकों को आत्मविश्वास के साथ बुक करने, भुगतान करने और तैयारी करने दें।