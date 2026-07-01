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Schemaläggning

Skapa en kalender för hälsocoaching som bokar in sig själv

Read Time: 8 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Wellness coach outdoor session

Du blev hälsocoach för att hjälpa människor att må bättre – inte för att tillbringa kvällarna med att jaga e-postmeddelanden. En kalender full av föränderliga planer kan snabbt ta kraften ur dig. Uteblivna samtal, förvirring kring tidszoner och sena betalningar tär alla på din koncentration.

Den goda nyheten? Du kan skapa en kalender för hälsocoaching som bokar sig själv. Med några smarta regler och rätt verktyg väljer kunderna tider som passar dem, betalar i förväg och kommer väl förberedda. I den här guiden lär du dig hur du skapar det systemet med hjälp av enkla steg och Doodle-funktioner som du kan börja använda redan idag.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som hälsocoacher står inför

Din dag kan vända på ett ögonblick – en kund behöver boka om, en kurs blir fulltecknad tidigt eller din morgongenomgång drar ut på tiden. Manuell schemaläggning ökar stressen avsevärt.

Vanliga problemområden är bland annat:

  • oändligt fram och tillbaka via e-post eller sms

  • Uteblivna besök och sena avbokningar minskar intäkterna

  • obetalda sessioner eller besvärliga betalningspåminnelser

  • Förvirring kring tidszoner hos fjärrklienter

  • Överbokade dagar utan utrymme för anteckningar eller pauser

  • gruppmöten utan tydliga begränsningar av antalet platser

En kalender för självbokning underlättar varje steg i processen. Kunderna bokar, betalar och förbereder sig – utan att du behöver övervaka dem hela tiden.

Varför det är viktigt

Din kalender är både din intäktskälla och din gränsättare. När den fungerar smidigt hinner du coacha mer, marknadsföra bättre och ändå ha energi över till ditt eget välbefinnande.

Kostnaden för dålig schemaläggning:

  • Två uteblivna besök per vecka kan innebära förluster på hundratals varje månad

  • Att byta sammanhang tär på din närvaro och mentala klarhet

  • Manuella påminnelser och att jaga in betalningar tar upp timmar

En smart kalender för hälsocoaching skyddar din tid, dina intäkter och dina kundrelationer.

Steg 1: Skapa en lämplig veckostruktur

Innan du lägger till olika verktyg bör du planera en vecka som underlättar ditt bästa arbete. Detta blir grunden för din kalender.

Ställ in dina sessionsregler:

  • inledande samtal: 20 minuter

  • standardsession: 50 minuter

  • fördjupning: 80 minuter

  • gruppsession: 60 eller 90 minuter

Tilldela varje sessionstyp till specifika tidsblock. Till exempel: 1:1-sessioner på förmiddagen, introduktionssamtal på eftermiddagen, gruppsessioner på tisdagar och torsdagar. En konsekvent struktur gör det lättare för dina kunder att anpassa sig och minskar den mentala belastningen.

Skydda din energi med buffertar:

  • 10–15 minuter före och efter varje träningspass

  • 30 minuters dagligt administrativt arbetspass

  • två fokusperioder per vecka för innehålls- eller programutformning

Fastställ tydliga riktlinjer:

  • Regler för avbokning och ombokning

  • Plats för sessionen (fysiskt eller virtuellt)

  • betalningstidpunkt (vid bokningen eller inom en viss tidsram)

Du kan inkludera alla dessa uppgifter i bekräftelsemeddelanden med hjälp av Doodles AI-genererade mötesbeskrivningar.

Steg 2: Gör din tillgänglighet bokningsbar

En kalender som bokar sig själv börjar med att man delar rätt länk vid rätt tidpunkt.

Använd Booking Page för allmänna bokningar Skapa en Doodle-bokningssida för varje typ av session. Koppla ihop din Google-, Outlook- eller Apple-kalender så att endast lediga tider visas. Ange sessionens längd, buffertar och minsta varselstid.

Var kan man dela Booking Pages:

  • webbplats

  • Linktree eller Instagram-biografi

  • e-postsignatur

  • Snabbsvar via SMS

Lägg till Stripe för att ta emot betalning vid bokningen.

Använd 1:1 för handplockade tidsluckor

Skicka några noggrant utvalda tidsalternativ till kunderna. När ett alternativ väljs frigörs de övriga. Detta är perfekt för incheckningar, uppföljningar av paket eller bonussessioner.

Använd Sign-up Sheets för gruppcoaching

Lägg till specifika tidsintervall och antal platser för din nästa kurs eller utmaning. Stripe kan ta emot betalningen när någon anmäler sig.

Använd Group Poll för att samordna en kohort

Be gruppen att rösta fram vilken tid de föredrar för sessionen. När tiden har fastställts, gå vidare till Sign-up Sheet för registrering.

Steg 3: Effektivisera ditt coachningsflöde

Dessa åtgärder bidrar till en smidigare kalenderhantering och en bättre kundupplevelse:

  • Ange tydliga sessionstyper: Använd namn som ”Första sessionen”, ”Uppföljning” eller ”Fördjupning”

  • Aktivera smarta tidszoner: Doodle anpassar sig automatiskt efter deltagarnas plats

  • Ta betalt i förskott: Använd Stripe tillsammans med din Booking Page eller dina 1:1-länkar

  • Automatisera påminnelser: Skicka påminnelser 24 timmar och 1 timme före besöket för att minska antalet uteblivna besök

  • lägg till förberedande frågor: Lägg till anpassade fält för symtom, mål eller länkar till intagningsformulär

  • Infoga automatiska videolänkar: Använd Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco

  • Begränsa antalet dagliga sessioner: Begränsa antalet bokningar för att spara på energin och minska risken för utbrändhet

  • Använd anpassad varumärkesprofilering: Med Doodle Pro kan du anpassa dina Booking Pages efter ditt varumärke

  • Skapa gränser i bokningarna: Blockera bokningar under helgdagar och lediga dagar

Vanliga misstag som man bör undvika

  • inga buffertar kring sessionerna

  • för många sessionstyper som förvirrar kunderna

  • Att dölja bokningslänkar på din webbplats

  • utan krav på förskottsbetalning

  • långa e-postkedjor istället för snabblänkar

  • att glömma påminnelser

  • felaktig hantering av tidszoner

  • Använda Group Poll vid 1:1-samtal

  • grupplektioner utan begränsning av antalet platser

Verktyg som gör att det fungerar

Verktyg

Vad den gör

Booking Page

En länk per session. Synkroniserar kalendrar. Ställ in regler, buffertar och betalningar.

1:1-schemaläggning

Visa några olika tidsalternativ. Platserna frigörs så snart en bokning har gjorts.

Sign-up Sheets

Boka platser för lektioner eller evenemang. Lägg till förberedelseanteckningar och samla in anmälningar.

Group Poll

Få upp till 1 000 röster. Välj den bästa tiden och börja sedan planera.

Betalningar via Stripe

Ta ut hela eller en del av betalningen vid bokningen

Videointegrationer

Lägg automatiskt till Zoom, Google Meet, Teams eller Cisco i kalenderinbjudningar

Beskrivningar av AI-möten

Skapa text automatiskt med anvisningar om tonfall, längd och förberedelser inför sessionen

Påminnelser och tidsfrister

Fastställ anmälningsfrister. Skicka automatiska påminnelser inför sessionerna

Verktyg för integritetsskydd

Dölj namn i gruppinbjudningar. En säker och reklamfri upplevelse

Zapier-integration

Koppla bokningar till ditt CRM-system, dina verktyg för e-postmarknadsföring eller dina verktyg för kundintroduktion

Exempel från verkligheten inom hälsocoaching

Maya, självständig hälsocoach

Två Booking Pages för inledande samtal och betalda sessioner. Stripe-integrerat. 10 minuters buffert. 24 timmars varsel.

Resultat: Inga problem med tidszoner, färre som uteblir, bättre förberedelsetid.

Jordan, grupptränare

”Stress Reset”-serien genomförs med en Sign-up Sheet och en Group Poll för att bestämma tidpunkten. Max 20 deltagare.

Resultat: Väntelistan hanteras, inga sessioner blir överfulla, mindre administrativt arbete.

Alicia, näringscoach

Skickar 1:1-länkar med tre tidsalternativ till återkommande kunder. Stripe är aktiverat för tilläggstjänster.

Resultat: Snabbare bokning, enkla tilläggsförsäljningar, mer fokuserade sessioner.

Devon, leverantör av hälso- och friskvårdstjänster för företag

Skickade ut en Group Poll till 200 anställda. Använde Sign-up Sheet för att fylla upp platserna i workshopparna.

Resultat: Fullbokade sessioner, inga manuella påminnelser, Teams-länkar infogas automatiskt.

Viktiga slutsatser

  • Skapa din kalenderstruktur med sessionstyper och avgränsningar

  • Använd Booking Page och 1:1 för att boka enskilda möten

  • Ta emot betalningar via Stripe för att minska antalet uteblivna besök

  • Använd Sign-up Sheets och Group Polls vid gruppcoaching

  • automatisera påminnelser och ställ in riktlinjer för att skydda din tid

Kom igång med bättre schemaläggning

Din tid är värdefull – och dina kunder behöver att du presterar på topp. En kalender för hälsocoaching som sköter bokningarna själv befriar dig från e-postväxlingar, uteblivna betalningar och ständig stress kring schemaläggningen.

Ställ in dina regler i Doodle, dela dina länkar och låt kunderna boka, betala och förbereda sig med trygghet.

Inget kreditkort krävs

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