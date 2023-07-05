Beheer je beschikbaarheid met Doodle

Met een goede planning van afspraken en goed tijdmanagement kun je vergaderingen en groepsgesprekken goed bijhouden en voorkomen dat je werk je privéleven in de weg staat.

Doodle heeft functies voor het beheren van beschikbare data, waardoor je meer grip hebt op je tijd en werkplanning. Je kunt klanten, medewerkers en andere belangrijke mensen toegang geven tot je online agenda, zodat ze een datum en tijdstip kunnen kiezen die voor hen geschikt zijn voor een afspraak met jou.

Of je nu manager bent bij een groot bedrijf of als zelfstandige werkt, Doodle kan je helpen bij het beheren van je beschikbare data. Onze planningstool is onmisbaar voor professionals in vrijwel elke werkomgeving. Dankzij de eenvoud en gebruiksvriendelijkheid is het de beste keuze voor professionals die al hun afspraken op één platform willen plannen en bekijken.

Maak een Groepspoll

Zorg voor efficiënt tijdmanagement

Doodle tilt planning en beschikbaarheid naar een hoger niveau doordat je precies kunt aangeven op welke data en tijden je beschikbaar bent. Zo hoef je geen e-mails heen en weer te sturen met de mensen met wie je moet afspreken. Stuur ze gewoon de link naar je Boekingspagina, zodat ze je beschikbare data kunnen zien en zelf een datum kunnen kiezen die hen uitkomt. Dit efficiënte tijdbeheer verhoogt je productiviteit, omdat je minder tijd kwijt bent aan het plannen van afspraken en meer tijd hebt voor je werk.

Werk is belangrijk, maar je moet ook een gezonde levensstijl aanhouden. Met de tools voor tijdindeling van Doodle voorkom je dat mensen afspraken inplannen terwijl je aan het lunchen bent, tijd met je gezin doorbrengt of even tot rust komt. Je kunt bepaalde momenten van de dag blokkeren wanneer je je Boekingspagina . Met Doodle kun je ook een limiet instellen voor het aantal afspraken dat mensen per dag bij je kunnen boeken. Zo voorkom je dat je je overweldigd voelt of jezelf uitput.

Synchroniseer je agenda’s, zodat je nooit een afspraak mist

Met de Doodle-agendasynchronisatie kun je verschillende agenda’s uit diverse apps koppelen aan je Doodle-account. Dankzij deze functie kun je je aankomende afspraken uit verschillende agenda’s op één plek bekijken, zodat je voorkomt dat je te veel afspraken inplant.

Maak een Groepspoll

Je agenda’s synchroniseren is heel makkelijk en je bent er met de gebruiksvriendelijke interface van Doodle binnen een paar minuten klaar mee. Meld je vandaag nog aan bij Doodle om je agenda beter onder controle te krijgen.

Om je agenda’s op andere platforms aan Doodle te koppelen, log je in op je account en klik je op je instellingen. Zoek daar op het tabblad ‘Overzicht’ naar ‘Gekoppelde agenda’s’ en klik erop. Voeg vervolgens de agenda van je keuze toe. Volg dezelfde stappen om een van je agenda’s op elk moment weer los te koppelen.

Maak een Groepspoll

Beheer je agenda met een gebruiksvriendelijke tool

Je komende activiteiten inplannen met Doodle is heel makkelijk. De software is gebruiksvriendelijk en heeft heel veel functies. Je hoeft geen techneut te zijn om je beschikbaarheid in te stellen. De lay-out van Doodle is goed ontworpen en de tabbladen zijn makkelijk te vinden. De opties die je ziet bij het instellen van je Boekingspagina spreken voor zich en zijn flexibel. Er zijn ook veel mogelijkheden om de tijdvakken die je beschikbaar wilt stellen voor afspraken precies af te stemmen.

Gebruikers kunnen Doodle overal gebruiken, zolang ze maar een internetverbinding hebben. Daardoor is het een ideale tool voor het plannen van afspraken voor teams die op afstand werken en in verschillende tijdzones zitten.

Maak het plannen van vergaderingen en het versturen van beschikbaarheidsmeldingen eenvoudiger

Doodle biedt mogelijkheden voor zowel groeps- als één-op-één-afspraken. Groepsafspraken zijn lastig te organiseren omdat mensen verschillende agenda’s hebben. Maar Doodle heeft hier een oplossing voor, Groepspolls . Door groepspolls aan te maken en te versturen met de details van de vergadering, kunnen alle deelnemers aangeven wanneer ze beschikbaar zijn. Zo kan de maker van de peiling een tijdstip vinden dat voor iedereen past.

Maak een Groepspoll

Je kunt het volgende maken Doodle 1-op-1-afspraak Maak links aan en stuur ze naar degene met wie je een afspraak wilt maken. Terwijl je de afspraak aanmaakt, toont Doodle automatisch je eerder geplande afspraken op de kalender om dubbele boekingen te voorkomen. Vervolgens kun je verschillende tijdvakken als opties voor de afspraak instellen. Je kunt ook de duur van de afspraak aanpassen aan een van de vooraf ingestelde opties of zelf een duur kiezen.

Voeg gerust een vergaderlocatie toe of kies een platform voor videoconferenties als de afspraak online plaatsvindt. Zodra de ontvanger de datum en het tijdstip van de afspraak heeft bevestigd, krijgt hij of zij een link om deel te nemen aan de online vergadering.

Deze functies voor tijdmanagement kunnen professionals in elke branche van pas komen. Met Doodle kunnen ze hun agenda’s ordenen, hun beschikbaarheid bijhouden en voorkomen dat mensen op bepaalde tijden afspraken met hen maken.