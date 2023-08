Med korrekt planlægning af begivenheder og tidsstyring kan du holde styr på møder og gruppesamtaler og forhindre, at arbejdet kommer i vejen for dit privatliv.

Doodle har funktioner til styring af tilgængelighedsdatoer, der giver dig bedre kontrol over din tid og din arbejdsplan. Du kan give kunder, medarbejdere og andre vigtige personer adgang til din onlinekalender, så de kan vælge en dato og et tidspunkt, der passer til et møde med dig.

Uanset om du er leder i en stor virksomhed eller selvstændig entreprenør, kan Doodle hjælpe dig med styring af tilgængelighedsdatoer. Vores planlægningsværktøj er værdifuldt for fagfolk i næsten alle arbejdssituationer. Dens enkelhed og brugervenlighed gør det til et topvalg for fagfolk, der ønsker at planlægge og se alle deres aftaler på én platform.

Opnå effektiv tidsstyring

Doodle tager planlægning og tilgængelighed til det næste niveau ved at give dig mulighed for at angive de nøjagtige datoer og tidspunkter, du er ledig. På den måde slipper du for at sende e-mails frem og tilbage til den, du skal mødes med. Du skal blot sende dem dit link til din bookingside, så de kan se dine ledige datoer og vælge den dato, der passer dem. Denne effektive tidsstyring øger produktiviteten, fordi du bruger mindre tid på at planlægge møder og mere tid på dit arbejde.

Arbejde er vigtigt, men du bør også opretholde en sund livsstil. Doodles værktøjer til tidsblokering forhindrer folk i at lave aftaler, når du holder frokostpause, har familietid eller slapper af. Du kan blokere bestemte tidspunkter på dagen, når du opretter din Booking Page. Doodle giver dig også mulighed for at sætte grænser for, hvor mange møder folk kan booke hos dig på en dag. På den måde forhindrer du, at du føler dig overvældet eller brænder dig selv ud.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Synkroniser dine kalendere, så du aldrig går glip af en aftale

Doodle-kalendarsynkronisering giver dig mulighed for at integrere forskellige kalendere fra forskellige programmer med din Doodle-konto. Denne funktion gør det muligt at se dine kommende begivenheder, der er planlagt i forskellige kalendere, på ét sted, så du undgår overbooking.

Det er nemt at synkronisere dine kalendere, og du kan gøre det på få minutter med Doodles brugervenlige grænseflade. Tilmeld dig Doodle i dag for at få bedre kontrol over din kalender.

Hvis du vil forbinde dine kalendere på andre platforme med Doodle, skal du logge ind på din konto og klikke på dine indstillinger. Herfra skal du finde og klikke på "Tilsluttede kalendere" under fanen Oversigt. Tilføj derefter en kalenderkonto efter eget valg. Følg de samme trin for at afbryde forbindelsen til enhver tid med en af dine kalendere.

Administrer din tidsplan med et brugervenligt værktøj

Det er nemt at planlægge dine kommende aktiviteter med Doodle. Softwaren er brugervenlig og har masser af funktioner. Du behøver ikke at være teknisk kyndig for at bruge det til at angive din tilgængelighed. Doodles layout er godt designet, og fanerne er nemme at finde. De muligheder, du ser, mens du opretter din bookingside, er selvforklarende og fleksible. Der er også mange muligheder for at finjustere de tidsrum, du ønsker at gøre tilgængelige for møder.

Brugerne kan få adgang til Doodle fra et hvilket som helst sted, hvis de har en internetforbindelse. Det gør det til et ideelt planlægningsværktøj til teams, der arbejder eksternt og på tværs af forskellige tidszoner.

Prøv det gratis Intet kreditkort påkrævet

Forenklet mødeplanlægning og meddelelser om tilgængelighed

Doodle giver mulighed for både gruppe- og enkeltmøder. Gruppemøder er en udfordring at organisere, fordi folk har forskellige tidsplaner. Doodle har dog en løsning på dette, nemlig Group Polls. Ved at oprette og sende Group Polls med mødedetaljer kan alle deltagere svare med det tidspunkt, de vil være til rådighed. Det hjælper den, der har lavet afstemningen, med at finde et tidspunkt, der passer til alle.

Du kan oprette Doodle 1:1-møde links og sende dem til den person, du ønsker at planlægge en aftale med. Mens du opretter mødet, vil Doodle automatisk vise dine tidligere planlagte møder i kalenderen for at undgå dobbeltbooking. Derefter kan du indstille forskellige tidsrum som muligheder for mødet. Du kan også justere mødets varighed til enhver forudindstillet mulighed eller oprette en brugerdefineret varighed.

Du er velkommen til at tilføje et mødested eller vælge en videokonferenceplatform, hvis aftalen er virtuel. Når modtageren bekræfter dato og klokkeslæt for aftalen, modtager han/hun et link til at deltage i det virtuelle møde.

Disse tidsstyringsfunktioner kan være til gavn for fagfolk i alle brancher. Doodle kan hjælpe dem med at organisere deres kalendere, administrere deres rådighedsdato og begrænse folk fra at lave aftaler med dem på bestemte tidspunkter.