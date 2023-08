Com a programação adequada de eventos e gerenciamento de tempo, você pode acompanhar as reuniões, conversas em grupo e parar o trabalho de atrapalhar a sua vida pessoal.

O Doodle tem capacidade de gerenciamento de data de disponibilidade que lhe dá melhor controle sobre seu tempo e cronograma de trabalho. Você pode fornecer aos clientes, funcionários e outras pessoas importantes acesso ao seu calendário on-line para escolher uma data e horário adequados para uma reunião com você.

Seja você um gerente em uma grande corporação ou um contratante independente, a Doodle pode ajudá-lo com o gerenciamento de datas de disponibilidade. Nossa ferramenta de programação é valiosa para os profissionais em quase todos os ambientes de trabalho. Sua simplicidade e facilidade de uso a tornam uma escolha de primeira linha para profissionais que desejam agendar e visualizar todos os seus compromissos em uma única plataforma.

Conseguir uma gestão eficiente do tempo

O Doodle leva a programação e a disponibilidade ao próximo nível, permitindo que você especifique as datas e horários exatos em que você está livre. Isto evita que você envie e-mails de ida e volta para quem quer que você precise encontrar. Basta enviar-lhes o link de sua página de reserva para que eles vejam suas datas disponíveis e escolham a que mais lhes convém. Esta eficiente gestão de tempo aumenta a produtividade porque você gasta menos tempo agendando reuniões e mais tempo em seu trabalho.

O trabalho é importante, mas você também deve manter um estilo de vida saudável. As ferramentas de bloqueio de tempo do Doodle impedem que as pessoas consertem compromissos quando você está fazendo uma pausa para o almoço, tendo tempo para a família ou se enrolando. Você pode bloquear certas horas do dia ao criar sua Página de reserva. O Doodle também permite que você coloque limites no número de reuniões que as pessoas podem marcar com você em um dia. Assim, impedindo que você se sinta sobrecarregado ou queimado.

Sincronize seus calendários para nunca perder um compromisso

A sincronização do calendário Doodle permite integrar diferentes calendários de várias aplicações com sua conta Doodle. Este recurso permite que seus próximos eventos programados em diferentes calendários sejam visualizados em um único lugar para evitar overbooking.

Sincronizar seus calendários é fácil e você pode fazê-lo em poucos minutos com a interface de fácil utilização do Doodle. Inscreva-se hoje no Doodle para ter um melhor controle de sua agenda.

Para conectar seus calendários em outras plataformas ao Doodle, faça o login em sua conta e clique em suas configurações. A partir daqui, localize e clique em "Calendários conectados" na guia Visão Geral. Em seguida, adicione a conta do calendário de sua escolha. Siga os mesmos passos para desconectar qualquer um de seus calendários a qualquer momento.

Gerencie sua agenda com uma ferramenta de fácil utilização

Programar suas próximas atividades com a Doodle é fácil. O software é de fácil utilização e tem muitas características. Você não precisa ser técnico para utilizá-lo para definir sua disponibilidade. O layout do Doodle é bem desenhado e as abas são fáceis de encontrar. As opções que você vê ao configurar sua página de reserva são auto-explicativas e flexíveis. Há também muitas opções para afinar os horários que você deseja disponibilizar para as reuniões.

Os usuários podem acessar o Doodle de qualquer lugar se tiverem uma conexão com a Internet. Isto o torna uma ferramenta de programação ideal para equipes que trabalham remotamente e através de diferentes fusos horários.

Simplificar o agendamento de reuniões e notificações de disponibilidade

Doodle faz provisões tanto para reuniões de grupo quanto para reuniões individuais. As reuniões em grupo são um desafio para organizar porque as pessoas têm horários diferentes. Entretanto, a Doodle tem uma solução para isso, Sondagens em grupo. Criando e enviando pesquisas de grupo com detalhes das reuniões, todos os participantes podem responder com o tempo que estarão disponíveis. Isto ajuda o criador da pesquisa a encontrar um tempo que funcione para todos.

Você pode criar links Reunião 1:1 e enviá-los a quem você quiser marcar uma reunião. Ao criar a reunião, o Doodle exibirá automaticamente suas reuniões previamente agendadas no calendário para evitar a dupla marcação. Em seguida, você pode definir diferentes faixas horárias como opções para a reunião. Você também pode ajustar a duração da reunião para qualquer opção pré-definida ou criar uma duração personalizada.

Sinta-se à vontade para adicionar um local de reunião ou selecionar uma plataforma de videoconferência se o compromisso for virtual. Assim que o destinatário confirmar a data e a hora da reunião, ele receberá um link para participar da reunião virtual.

Estas características de gerenciamento de tempo podem beneficiar os profissionais de qualquer indústria. O Doodle pode ajudá-los a organizar seus calendários, administrar sua data de disponibilidade e restringir as pessoas de fixar compromissos com eles em horários específicos.