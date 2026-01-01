Hantera dina tillgänglighetsdatum med Doodle

Med en välplanerad evenemangskalender och effektiv tidshantering kan du hålla koll på möten och gruppkonversationer och se till att arbetet inte inkräktar på ditt privatliv.

Doodle har funktioner för hantering av lediga datum som ger dig bättre kontroll över din tid och ditt arbetsschema. Du kan ge kunder, medarbetare och andra viktiga personer åtkomst till din onlinekalender så att de kan välja ett datum och en tid som passar för ett möte med dig.

Oavsett om du är chef på ett stort företag eller egenföretagare kan Doodle hjälpa dig att hantera din tillgänglighet. Vårt schemaläggningsverktyg är ett värdefullt hjälpmedel för yrkesverksamma i nästan alla arbetsmiljöer. Tack vare sin enkelhet och användarvänlighet är det ett förstahandsval för yrkesverksamma som vill boka och se alla sina möten på en och samma plattform.

Uppnå en effektiv tidshantering

Doodle tar schemaläggning och tillgänglighet till en ny nivå genom att låta dig ange exakt vilka datum och tider du är ledig. Detta sparar dig från att behöva skicka e-post fram och tillbaka till den du ska träffa. Skicka helt enkelt länken till Booking Page så att de kan se dina lediga datum och välja det som passar dem. Denna effektiva tidshantering ökar produktiviteten eftersom du lägger mindre tid på att boka möten och mer tid på ditt arbete.

Arbetet är viktigt, men du bör också se till att ha en hälsosam livsstil. Doodles verktyg för tidsblockering förhindrar att andra bokar in möten när du har lunchrast, umgås med familjen eller kopplar av. Du kan blockera vissa tider på dagen när du skapar din Booking Page . Med Doodle kan du också sätta gränser för hur många möten andra kan boka med dig per dag. På så sätt undviker du att känna dig överbelastad eller att bli utbränd.

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Synkronisera era kalendrar så att ni aldrig missar ett möte

Med Doodle-kalendersynkronisering kan du integrera olika kalendrar från olika applikationer med ditt Doodle-konto. Denna funktion gör det möjligt att se dina kommande händelser som är inplanerade i olika kalendrar på ett och samma ställe, så att du undviker att boka in för många aktiviteter samtidigt.

Det är enkelt att synkronisera dina kalendrar, och med Doodles användarvänliga gränssnitt går det att göra på bara några minuter. Registrera dig på Doodle redan idag för att få bättre kontroll över din kalender.

För att koppla ihop dina kalendrar på andra plattformar med Doodle, logga in på ditt konto och klickar på inställningarna. Därifrån letar du upp och klickar på ”Anslutna kalendrar” under fliken Översikt. Lägg sedan till det kalenderkonto du vill använda. Följ samma steg för att när som helst koppla bort någon av dina kalendrar.

Hantera ditt schema med ett användarvänligt verktyg

Det är enkelt att planera dina kommande aktiviteter med Doodle. Programmet är användarvänligt och har många funktioner. Du behöver inte vara tekniskt kunnig för att använda det och ange när du är tillgänglig. Doodles gränssnitt är väl utformat och flikarna är lätta att hitta. Alternativen som visas när du skapar din Booking Page är självförklarande och flexibla. Det finns också många alternativ för att finjustera de tidsluckor du vill göra tillgängliga för möten.

Användare kan komma åt Doodle varifrån som helst, förutsatt att de har en internetanslutning. Detta gör det till ett perfekt verktyg för schemaläggning för team som arbetar på distans och i olika tidszoner.

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Förenkla mötesbokningen och tillgänglighetsmeddelandena

Doodle erbjuder funktioner för både gruppmöten och enskilda möten. Gruppmöten kan vara svåra att organisera eftersom deltagarna har olika scheman. Doodle har dock en lösning på detta, Group Poll . Genom att skapa och skicka ut Group Polls med mötesinformation kan alla deltagare ange när de är tillgängliga. Detta hjälper den som skapar omröstningen att hitta en tid som passar alla.

Du kan skapa Boka ett 1:1-möte länkar och skicka dem till den person du vill boka ett möte med. När du skapar mötet visar Doodle automatiskt dina tidigare inbokade möten i kalendern för att undvika dubbelbokningar. Därefter kan du ange olika tidsintervall som alternativ för mötet. Du kan också anpassa mötets längd till något av de förinställda alternativen eller ange en egen längd.

Du kan gärna ange en mötesplats eller välja en plattform för videokonferenser om mötet ska hållas online. När mottagaren har bekräftat datum och tid för mötet kommer hen att få en länk för att delta i det virtuella mötet.

Dessa funktioner för tidshantering kan vara till nytta för yrkesverksamma inom alla branscher. Doodle kan hjälpa dem att organisera sina kalendrar, hantera sin tillgänglighet och förhindra att andra bokar möten med dem vid vissa tidpunkter.