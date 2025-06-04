In mijn eerste semester was ik ervan overtuigd dat ik alles wel in mijn hoofd kon onthouden — deadlines, college-tijden, toetsdata. Ik hield mezelf voor dat ik het wel zou onthouden. Maar dat deed ik niet. Geen enkele keer.

Pas toen ik een belangrijke groepspresentatie miste (ja, echt waar), besefte ik dat het probleem niet was dat ik het druk had. Het was dat ik niet georganiseerd was.

In de loop van de semesters heb ik een paar handige trucjes geleerd om mijn agenda te organiseren, waardoor het leven makkelijker werd — niet perfect, maar wel een stuk beter te doen. Of je nu studiewerk en een bijbaantje moet combineren of gewoon je week op orde wilt houden, misschien heb je hier ook wat aan.

1. Maak één kalender die alles overkoepelt

Vroeger bewaarde ik schoolzaken in de ene app, werkzaken in een andere, en sociale afspraken nergens. Nu staat alles in één overkoepelende agenda.

Als alles op één plek staat, voorkom je dubbele afspraken, krijg je een duidelijker beeld van je week en begin je dingen ook echt te onthouden. Kies een tool die op al je apparaten werkt en waarmee je dingen met kleuren kunt markeren. Ik bekijk de mijne elke ochtend, nog voordat ik naar mijn inbox kijk.

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2. Stel terugkerende afspraken in voor regelmatige overwinningen

Soms is het in sommige weken het lastigste om opnieuw te plannen wat er toch al elke week gebeurt. Terugkerende afspraken lossen dat op.

Ik automatiseer mijn wekelijkse studiegroep, de spreekuren van de assistent, de voorbereiding op de quiz op vrijdag en mijn planning voor zondag. Dat vermindert de beslissingsmoeheid en maakt het makkelijker om goede gewoontes vol te houden.

3. Deel je tijd in als een baas

Time-blocking klinkt best heftig, maar het geeft je juist een gevoel van vrijheid. Je geeft elke taak een vaste plek in je dag, in plaats van er in je hoofd mee te blijven worstelen.

Ik reserveer tijd voor lessen, studietijd, maaltijden en pauzes, en zelfs tijd om achterstanden in te halen — want er gebeurt nu eenmaal van alles in het leven. Het belangrijkste is om wat ruimte tussen de blokken te laten. Plannen veranderen, en dat is niet erg.

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4. Stel herinneringen in voor echte en nep-deadlines

Ja, ik gebruik herinneringen – heel veel zelfs. De truc? Ik stel voor alles twee deadlines in. De ene is de echte. De andere is nep, meestal 24 tot 48 uur eerder.

Zo heb ik wat ruimte om op adem te komen als er iets tussenkomt. En het geeft een geweldig gevoel om iets eerder af te krijgen.

5. Plan je hersteltijd net alsof het huiswerk is

Burn-out komt vaak doordat je vergeet om rust te nemen. Ik reserveer nu tijd voor wandelingetjes tussen de lessen door, schermvrije avonden, ontspanning in het weekend en uren zonder taken na lange studieblokken.

Maak een Doodle

Rust is geen beloning. Het hoort gewoon bij het plan. Je hoeft het niet te verdienen — je hoeft het alleen maar in te plannen.

Als je agenda je stress bezorgt, ligt het misschien aan je hulpmiddelen, en niet aan je inzet. Met een paar simpele aanpassingen kun je ervoor zorgen dat je je niet meer achterop voelt, maar weer de touwtjes in handen hebt.

Nog een laatste tip: met een planningstool zoals Doodle kun je je week makkelijker inplannen en alles goed op orde houden, of het nu gaat om vergaderingen, groepsprojecten of je vrije tijd. Probeer het eens en merk het verschil.