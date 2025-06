In meinem ersten Semester war ich davon überzeugt, dass ich alles im Kopf behalten könnte - Fristen, Vorlesungszeiten, Quizdaten. Ich redete mir ein, dass ich mich erinnern würde. Das tat ich aber nicht. Nicht ein einziges Mal.

Erst als ich eine wichtige Gruppenpräsentation verpasste (ja, wirklich), wurde mir klar, dass das Problem nicht darin lag, dass ich beschäftigt war. Es war die Desorganisation.

Im Laufe der Semester habe ich mir ein paar Tricks für die Zeitplanung angeeignet, die mir das Leben leichter machten - nicht perfekt, aber deutlich überschaubarer. Ganz gleich, ob Sie mit Kursen und einem Teilzeitjob jonglieren oder einfach nur versuchen, den Überblick über Ihre Woche zu behalten, diese Tipps könnten auch Ihnen helfen.

1. Ein Kalender für alle Fälle

Früher habe ich den Schulkram in einer App gespeichert, die Arbeit in einer anderen, und soziale Pläne nirgends. Jetzt befindet sich alles in einem einzigen Hauptkalender.

Wenn alles an einem Ort ist, vermeidet man doppelte Buchungen, hat einen besseren Überblick über die Woche und kann sich tatsächlich an Dinge erinnern. Wählen Sie ein Tool, das geräteübergreifend funktioniert und Ihnen eine Farbcodierung ermöglicht. Ich überprüfe meinen Kalender jeden Morgen, bevor ich meinen Posteingang ansehe.

2. Legen Sie wiederkehrende Ereignisse für Routineaufgaben fest

In manchen Wochen ist es am schwierigsten, das, was bereits jede Woche passiert, neu zu planen. Wiederkehrende Ereignisse schaffen da Abhilfe.

Ich automatisiere meine wöchentliche Lerngruppe, die Sprechstunde des Dozenten, die freitägliche Quizvorbereitung und die Sonntagsplanung. Das verringert die Entscheidungsmüdigkeit und macht es einfacher, an guten Gewohnheiten festzuhalten.

3. Zeitblockierung wie ein Chef

Zeitblockierung klingt anstrengend, ist aber tatsächlich befreiend. Du gibst jeder Aufgabe einen Platz in deinem Tag, anstatt sie in deinem Kopf zu jonglieren.

Ich blockiere Zeit für Kurse, Lernblöcke, Mahlzeiten und Pausen und sogar Zeit zum Aufholen - denn das Leben passiert. Das Wichtigste ist, zwischen den Blöcken Zeit zum Atmen zu lassen. Pläne verschieben sich, und das ist in Ordnung.

4. Setzen Sie Benachrichtigungen für echte und unechte Fristen

Ja, ich verwende Erinnerungshilfen - und zwar sehr viele. Der Trick dabei? Ich setze zwei Fristen für alles. Einer ist der echte Termin. Der andere ist ein Scheintermin, normalerweise 24 bis 48 Stunden früher.

Auf diese Weise habe ich Luft zum Atmen, falls etwas dazwischen kommt. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, etwas früher zu beenden.

5. Planen Sie Erholungszeiten wie Hausaufgaben ein

Burnout kommt oft daher, dass man vergisst, sich auszuruhen. Ich plane jetzt Zeit für Spaziergänge zwischen den Vorlesungen, bildschirmfreie Abende, Auszeiten am Wochenende und aufgabenfreie Stunden nach langen Lernblöcken ein.

Ruhe ist keine Belohnung. Sie ist ein Teil des Plans. Man muss sie sich nicht verdienen - man muss sie nur einplanen.

Wenn Ihr Kalender Sie stresst, liegt das Problem vielleicht an Ihren Mitteln, nicht an Ihren Bemühungen. Mit ein paar einfachen Anpassungen können Sie sich nicht mehr im Rückstand fühlen, sondern die Kontrolle übernehmen.

Ein letzter Tipp: Mit Doodle können Sie Ihre Woche leichter planen und den Überblick behalten, egal ob es um Meetings, Gruppenprojekte oder persönliche Termine geht. Probieren Sie es aus und sehen Sie den Unterschied.