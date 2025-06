Au cours de mon premier semestre, j'étais convaincue de pouvoir tout garder en tête - les échéances, les heures de cours, les dates des interrogations. Je me disais que je m'en souviendrais. Je ne m'en suis pas souvenu. Pas une seule fois.

Ce n'est que lorsque j'ai manqué une présentation de groupe importante (oui, vraiment) que j'ai réalisé que le problème n'était pas d'être occupé. C'était le manque d'organisation.

Au fil des semestres, j'ai trouvé quelques astuces d'organisation qui m'ont facilité la vie - pas parfaite, mais nettement plus facile à gérer. Que vous jongliez avec les cours, un emploi à temps partiel ou que vous essayiez simplement de suivre votre semaine, ces astuces pourraient vous être utiles.

1. Créez un calendrier unique

J'avais l'habitude d'enregistrer mes cours dans une application, mon travail dans une autre et mes activités sociales nulle part. Aujourd'hui, tout est regroupé dans un seul et même calendrier.

Lorsque tout est regroupé au même endroit, vous évitez les doubles réservations, vous avez une vision plus claire de votre semaine et vous commencez à vous souvenir de certaines choses. Choisissez un outil qui fonctionne sur tous vos appareils et qui vous permet d'utiliser un code couleur. Je vérifie le mien tous les matins avant même de regarder ma boîte de réception.

2. Définissez des événements récurrents pour les victoires de routine

Certaines semaines, le plus difficile est de replanifier ce qui se fait déjà chaque semaine. Les événements récurrents y remédient.

J'automatise mon groupe d'étude hebdomadaire, les heures de bureau de l'assistant technique, la préparation des interrogations du vendredi et la planification du dimanche. Cela permet de ne pas se lasser de prendre des décisions et de conserver plus facilement de bonnes habitudes.

3. Bloquer le temps comme un patron

L'organisation du temps peut sembler intense, mais elle est en fait libératrice. Vous donnez à chaque tâche une place dans votre journée au lieu de jongler dans votre tête.

Je bloque du temps pour les cours, les blocs d'étude, les repas et les pauses, et même le temps de rattrapage - parce que la vie arrive. L'essentiel est de laisser une marge de manœuvre entre les blocs. Les plans changent, et c'est normal.

4. Fixer des alertes pour les échéances réelles et fictives

Oui, j'utilise des rappels - beaucoup de rappels. L'astuce ? Je fixe deux échéances pour chaque chose. L'une est la vraie. L'autre est fausse, généralement 24 à 48 heures plus tôt.

De cette façon, j'ai de l'espace pour respirer si quelque chose se présente. De plus, c'est un sentiment agréable que de terminer quelque chose plus tôt.

5. Planifiez votre temps de récupération comme s'il s'agissait d'un devoir

L'épuisement professionnel vient souvent du fait que l'on oublie de se reposer. Je prévois maintenant des promenades entre les cours, des soirées sans écran, des temps de repos le week-end et des heures sans tâches après de longues périodes d'étude.

Le repos n'est pas une récompense. Il fait partie du plan. Il n'est pas nécessaire de le mériter, il suffit de le programmer.

Si votre agenda vous stresse, le problème vient peut-être de vos outils et non de vos efforts. Avec quelques ajustements simples, vous pouvez passer d'une situation de retard à une situation de contrôle.

Si votre agenda vous stresse, le problème vient peut-être de vos outils et non de vos efforts. Avec quelques ajustements simples, vous pouvez passer d'une situation de retard à une situation de contrôle.