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कॉलेज के छात्रों के लिए व्यवस्थित बने रहने के 5 शेड्यूलिंग हैक्स

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

A group of five students are walking in front of their college

मेरे पहले सेमेस्टर में मुझे यकीन था कि मैं सब कुछ अपने दिमाग में रख सकता हूँ — समय-सीमाएँ, व्याख्यान के समय, क्विज़ की तारीखें। मैं खुद से कहता था कि मैं याद रखूंगा। लेकिन मैंने नहीं रखा। एक भी बार नहीं।

जब तक मैंने एक महत्वपूर्ण समूह प्रस्तुति (हाँ, सच में) मिस नहीं की, तब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि समस्या व्यस्त होने में नहीं थी, बल्कि अव्यवस्थित होने में थी।

सेमेस्टर के दौरान मैंने कुछ शेड्यूलिंग ट्रिक्स सीखे जो जीवन को आसान बना देते हैं — परफेक्ट नहीं, लेकिन काफी हद तक प्रबंधनीय। चाहे आप कोर्सवर्क, पार्ट-टाइम जॉब या बस अपने सप्ताह का हिसाब रखने की कोशिश कर रहे हों, ये ट्रिक्स आपकी भी मदद कर सकते हैं।

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1. एक कैलेंडर बनाएँ जो सब पर राज करे

मैं पहले स्कूल का सामान एक ऐप में रखता था, काम दूसरे ऐप में, और सामाजिक योजनाएँ कहीं भी नहीं। अब सब कुछ एक मुख्य कैलेंडर में रहता है।

जब सब कुछ एक ही जगह पर होता है, तो आप डबल-बुकिंग से बचते हैं, अपने सप्ताह का स्पष्ट अवलोकन पाते हैं, और वास्तव में चीज़ों को याद करना शुरू कर देते हैं। ऐसा टूल चुनें जो आपके सभी डिवाइसों पर काम करे और आपको रंग-कोड करने की सुविधा दे। मैं हर सुबह अपना टूल तब ही चेक करता हूँ, इससे पहले कि मैं अपना इनबॉक्स देखूँ।

2. नियमित जीत के लिए आवर्ती घटनाएँ सेट करें

कुछ हफ्तों में, सबसे मुश्किल हिस्सा हर हफ्ते होने वाली चीज़ों की फिर से योजना बनाना होता है। आवर्ती कार्यक्रम इसे सुलझा देते हैं।

मैं अपने साप्ताहिक अध्ययन समूह, टीए कार्यालय समय, शुक्रवार की क्विज़ तैयारी और रविवार की योजना को स्वचालित करता हूँ। इससे निर्णय लेने की थकान कम होती है और अच्छी आदतों पर टिके रहना आसान हो जाता है।

3. एक बॉस की तरह टाइम-ब्लॉक करें

टाइम-ब्लॉकिंग सुनने में तीव्र लगता है, लेकिन यह वास्तव में मुक्तिदायक है। आप प्रत्येक कार्य को अपने दिन में एक स्थान दे रहे हैं, बजाय इसे अपने दिमाग में उलझाए रखने के।

मैं कक्षाओं, अध्ययन खंडों, भोजन और ब्रेक के लिए समय आरक्षित करता हूँ, और यहां तक कि पिछड़ने का समय भी — क्योंकि जीवन होता है। मुख्य बात यह है कि खंडों के बीच सांस लेने की जगह छोड़नी चाहिए। योजनाएँ बदलती रहती हैं, और यह ठीक है।

4. वास्तविक और नकली समय-सीमाओं के लिए अलर्ट सेट करें

हाँ, मैं रिमाइंडर का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। ट्रिक? मैं हर चीज़ के लिए दो समयसीमाएँ निर्धारित करता हूँ। एक असली होती है, दूसरी नकली, आमतौर पर 24 से 48 घंटे पहले।

इस तरह, अगर कुछ भी आ जाए तो मेरे पास सांस लेने की गुंजाइश रहेगी। साथ ही, किसी काम को जल्दी पूरा कर लेना एक शानदार एहसास है।

5. रिकवरी के समय को होमवर्क की तरह शेड्यूल करें

बर्नआउट अक्सर आराम करना भूल जाने से होता है। अब मैं कक्षाओं के बीच टहलने के लिए समय निकालता हूँ, स्क्रीन-रहित शामें रखता हूँ, सप्ताहांत में विश्राम करता हूँ, और लंबी अध्ययन अवधि के बाद बिना किसी काम के घंटे रखता हूँ।

आराम कोई इनाम नहीं है। यह योजना का हिस्सा है। आपको इसे कमाने की ज़रूरत नहीं है — आपको बस इसे शेड्यूल करना है।

अगर आपका कैलेंडर आपको तनाव में डाल रहा है, तो समस्या आपके प्रयासों में नहीं, बल्कि आपके उपकरणों में हो सकती है। कुछ सरल बदलावों के साथ, आप पीछे रहने की भावना से निकलकर नियंत्रण में आ सकते हैं।

एक आखिरी सुझाव — Doodle जैसे शेड्यूलिंग टूल से आपके सप्ताह की योजना बनाना और व्यवस्थित रहना आसान हो जाता है, चाहे वह मीटिंग्स के लिए हो, समूह परियोजनाओं के लिए हो, या व्यक्तिगत समय के लिए। इसे आज़माएँ और अंतर देखें।

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