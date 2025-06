På mit første semester var jeg overbevist om, at jeg kunne holde det hele i hovedet - deadlines, forelæsningstider, prøvedatoer. Jeg sagde til mig selv, at jeg ville huske det. Men det gjorde jeg ikke. Ikke en eneste gang.

Det var først, da jeg gik glip af en vigtig gruppepræsentation (ja, virkelig), at jeg indså, at problemet ikke var at have travlt. Det var at være uorganiseret.

I løbet af semestrene lærte jeg et par planlægningskneb, som gjorde livet lettere - ikke perfekt, men betydeligt mere overskueligt. Uanset om du jonglerer med kurser, et deltidsjob eller bare prøver at holde styr på din uge, kan disse måske også hjælpe dig.

1. Opret én kalender, der styrer dem alle

Jeg plejede at have skoleting i én app, arbejde i en anden og sociale planer ingen steder. Nu er alt samlet i én hovedkalender.

Når alt er samlet ét sted, undgår du dobbeltbooking, får et bedre overblik over din uge og begynder rent faktisk at huske ting. Vælg et værktøj, der fungerer på tværs af dine enheder, og som giver dig mulighed for at lave en farvekode. Jeg tjekker min hver morgen, før jeg overhovedet kigger på min indbakke.

2. Indstil tilbagevendende begivenheder til rutinemæssige sejre

Nogle uger er det sværeste at genplanlægge det, der allerede sker hver uge. Tilbagevendende begivenheder løser det.

Jeg automatiserer min ugentlige studiegruppe, TA-kontortid, forberedelse til fredagsquiz og søndagsplanlægning. Det reducerer beslutningstrætheden og gør det lettere at holde fast i gode vaner.

3. Tidsblokering som en chef

Tidsblokering lyder voldsomt, men det er faktisk befriende. Du giver hver opgave en plads i din dag i stedet for at jonglere med den i dit hoved.

Jeg blokerer tid til undervisning, studieblokke, måltider og pauser og endda tid til at indhente det forsømte - for livet sker. Nøglen er at give plads til at trække vejret mellem blokkene. Planer ændrer sig, og det er okay.

4. Indstil alarmer til rigtige og falske deadlines

Ja, jeg bruger påmindelser - mange af dem. Tricket? Jeg sætter to deadlines for alt. Den ene er den rigtige. Den anden er falsk, som regel 24 til 48 timer tidligere.

På den måde har jeg plads til at trække vejret, hvis der dukker noget op. Desuden er det en fantastisk følelse at blive færdig med noget tidligt.

5. Planlæg restitutionstid, som var det lektier

Udbrændthed kommer ofte af, at man glemmer at hvile sig. Jeg afsætter nu tid til gåture mellem timerne, skærmfrie aftener, weekendophold og timer uden opgaver efter lange studieblokke.

Hvile er ikke en belønning. Det er en del af planen. Du behøver ikke at gøre dig fortjent til det - du skal bare planlægge det.

Hvis din kalender stresser dig, er det måske dine værktøjer, der er problemet, ikke din indsats. Med et par enkle justeringer kan du skifte fra at føle dig bagud til at være i kontrol.

Et sidste tip - Doodle gør det lettere at planlægge din uge og holde dig organiseret, uanset om det er til møder, gruppeprojekter eller personlig tid. Prøv det, og se forskellen.