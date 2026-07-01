Under mitt första termin var jag övertygad om att jag skulle kunna hålla reda på allt i huvudet – inlämningsdatum, föreläsningstider, provdatum. Jag intalade mig själv att jag skulle komma ihåg det. Men det gjorde jag inte. Inte en enda gång.

Det var först när jag missade en viktig grupppresentation (ja, verkligen) som jag insåg att problemet inte var att jag hade fullt upp. Det var att jag var oorganiserad.

Under terminerna har jag lärt mig några tips och knep för att planera min tid som har gjort livet enklare – inte perfekt, men betydligt mer hanterbart. Oavsett om du försöker balansera studierna med ett deltidsjobb eller bara vill hålla koll på din vecka kan dessa tips kanske hjälpa dig också.

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1. Skapa en kalender som styr dem alla

Förut brukade jag ha skolsaker i en app, jobbet i en annan och sociala planer ingenstans. Nu finns allt i en enda huvudkalender.

När allt finns samlat på ett ställe slipper du dubbelbokningar, får en tydligare överblick över din vecka och börjar faktiskt komma ihåg saker. Välj ett verktyg som fungerar på alla dina enheter och som låter dig använda färgkodning. Jag kollar mitt varje morgon innan jag ens tittar i min inkorg.

2. Ställ in återkommande händelser för rutinmässiga framgångar

Vissa veckor är det svåraste att planera om det som redan sker varje vecka. Återkommande händelser löser det problemet.

Jag har automatiserat min veckovisa studiegrupp, handledarens mottagningstider, förberedelserna inför fredagsprovet och söndagens planering. Det minskar beslutsutmattningen och gör det lättare att hålla fast vid goda vanor.

3. Planera din tid som en riktig proffs

Att dela in dagen i tidsblock låter krävande, men det är faktiskt befriande. Du ger varje uppgift en given plats i din dag istället för att behöva jonglera med den i huvudet.

Jag avsätter tid för lektioner, studietider, måltider och raster, och till och med tid för att komma ikapp – för livet händer ju. Det viktigaste är att lämna utrymme mellan de olika blocken. Planer kan ändras, och det är okej.

4. Ställ in påminnelser för riktiga och påhittade tidsfrister

Ja, jag använder påminnelser – massor av dem. Hemligheten? Jag sätter två tidsfrister för allt. Den ena är den riktiga. Den andra är påhittad, oftast 24 till 48 timmar tidigare.

På det sättet har jag lite andrum om något skulle dyka upp. Dessutom är det en härlig känsla att bli klar med något i förväg.

5. Planera in tid för återhämtning precis som om det vore läxor

Utbrändhet beror ofta på att man glömmer att vila. Nu avsätter jag tid för promenader mellan lektionerna, skärmfria kvällar, avkoppling på helgerna och timmar utan uppgifter efter långa studiepass.

Vila är ingen belöning. Det är en del av planen. Du behöver inte förtjäna den – du behöver bara planera in den.

Om din kalender stressar dig kan problemet ligga i dina verktyg, inte i din insats. Med några enkla justeringar kan du gå från att känna dig efter i schemat till att känna att du har kontroll.

Ett sista tips – ett schemaläggningsverktyg som Doodle gör det enklare att planera din vecka och hålla ordning, oavsett om det gäller möten, gruppprojekt eller fritid. Prova det och upplev skillnaden.