5 sjablonen voor vergaderingen die elke consultant nodig heeft
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als consultant bepaalt je agenda je omzet. Toch verlies je elke week uren aan rommelige uitnodigingen, onduidelijke agenda’s en last-minute wijzigingen. Klanten verwachten dat jij het proces leidt – en niet dat je achter e-mails aan moet jagen of voor elk gesprek het plan opnieuw moet opstellen.
Vergadersjablonen brengen daar verandering in. Met een paar herhaalbare opzetjes en slimme planning kun je sneller afspraken maken, duidelijke verwachtingen scheppen en ervoor zorgen dat elke sessie gericht blijft op resultaten.
In deze gids vind je vijf kant-en-klare sjablonen voor consultantenvergaderingen. Elk sjabloon bevat een agenda, tijdsblokken, een checklist voor de voorbereiding, een voorbeeldtekst voor een uitnodiging en tips voor het opzetten van de vergadering in Doodle.
Gebruik één sjabloon of alle vijf. Hoe dan ook, je bent minder tijd kwijt aan administratie en hebt meer tijd om klanten te adviseren.
De uitdaging waar consultants voor staan
Consultants moeten jongleren met kennismakingsgesprekken, workshops, statusupdates en evaluaties door het management – vaak voor meerdere klanten en teams tegelijk. De opdracht verandert voortdurend. Prioriteiten verschuiven snel.
Veelvoorkomende knelpunten:
Eindeloos heen en weer mailen om een tijdstip te vinden
Vergaderingen die lang duren zonder dat er beslissingen worden genomen
Een onduidelijke opzet waardoor de eerste 15 minuten verloren gaan
Niet opkomen dagen of te laat komen
Handmatige opvolging die door de mazen van het net glipt
Met sjablonen in combinatie met slimme planningstools krijg je weer de controle over je werkproces – en over je tijd.
Waarom gestructureerde vergaderingen belangrijk zijn voor consultants
Je factureerbare uren en de ervaring van je klanten hangen af van een goede structuur. Als je vergaderingen volgens een vast stramien verlopen, dan:
Zorg dat je in je agenda tijd vrijhoudt om je te concentreren
Bouw vertrouwen op door voorspelbare resultaten
Verkort de verkoopcycli met een duidelijke verkenning en heldere offertes
Zorg dat projecten op schema blijven met duidelijke verantwoordelijken en volgende stappen
Met Doodle, kun je de juiste mensen op het juiste moment inplannen – en tegelijkertijd je agenda in elke uitnodiging verwerken. Koppel je agenda, voeg een videolink toe en laat klanten kiezen uit je daadwerkelijke beschikbaarheid. Minder gedoe, meer resultaten.
Sjabloon 1: Kennismakingsgesprek
Gebruik dit als een nieuwe lead wil kijken of jullie bij elkaar passen of wat de mogelijkheden zijn. Streef naar 30 minuten.
Agenda
Tijd
Onderwerp
3 min
Voorstellen en rollen
5 min
Doelen en prestatie-indicatoren voor de komende 90 dagen
7 min
Huidige stand van zaken, belemmeringen, factoren die de beslissing beïnvloeden
10 min
Aanbevolen traject, voorbeeldresultaten, tijdschema
3 min
Volgende stappen en betrokkenen
2 min
Bevestig de opvolging en de eigenaar
Checklist ter voorbereiding
Bekijk de website en het LinkedIn-profiel van de potentiële klant
Stel drie verduidelijkende vragen op over het budget of de planning
Maak één relevant praktijkvoorbeeld
Voorbeeldtekst voor een uitnodiging
Onderwerp: Kennismakingsgesprek om de doelen en volgende stappen te bespreken
Hoofdtekst: Bedankt voor je interesse. We gaan je doelen, de huidige stand van zaken en een globaal plan doornemen. Zorg er alsjeblieft voor dat je je twee belangrijkste prioriteiten en je tijdschema voor het nemen van beslissingen bij de hand hebt.
Regel het via Doodle
Gebruik een Boekingspagina zodat potentiële klanten kunnen boeken op basis van je realtime beschikbaarheid
Voeg voor en na wat speling toe om de focustijd te beschermen
Verbinden Zoom, Google Meet of Microsoft Teams dus de link wordt automatisch toegevoegd
Als je kosten in rekening brengt voor het zoeken naar informatie, zet dan Stripe om de betaling bij het boeken te innen
Gebruik Door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen (Doodle Pro) om de agenda automatisch in te vullen
Beste praktijken
Beperk je aanbeveling tot 10 minuten
Sluit altijd af met een volgende stap en een datum
Als er meerdere kopers bij betrokken zijn, gebruik dan een Groepspoll voor de opvolging
Sjabloon 2: Start van het project
Gebruik dit voor een nieuwe opdracht. Streef naar 60 minuten samen met de klantverantwoordelijke en de belangrijkste belanghebbenden.
Agenda
Tijd
Onderwerp
5 min
Doel en resultaten van het project
8 min
Rollen, RACI en de belangrijkste beslisser
10 min
Overzicht van de reikwijdte en belangrijke mijlpalen
10 min
Risico’s, aannames, beperkingen
15 min
Werkwijzen, ritme en kanalen
10 min
Volgende stappen en verantwoordelijken
2 min
Bevestig de datum van de volgende vergadering
Checklist ter voorbereiding
Deel van tevoren een projectbeschrijving van één pagina
Stel een mijlpaalplan op met tijdsperiodes
Maak een gedeelde map aan voor bestanden en notities
Voorbeeldtekst voor een uitnodiging
Onderwerp: Start van het project en werkovereenkomst
Hoofdtekst: We gaan de rollen, mijlpalen en verwachtingen op het gebied van communicatie vastleggen. Lees de opdrachtomschrijving even door en zorg dat je goed voorbereid bent om de omvang en risico’s te bespreken.
Regel het via Doodle
Gebruik een Groepspoll om in verschillende agenda’s een geschikt tijdstip te vinden
Zet aan deadlines en herinneringen zodat mensen snel reageren
Verberg de gegevens van deelnemers als privacy nodig is
E-mailuitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle naar maximaal 1.000 deelnemers
Voeg je logo toe en stuur de opdrachtbeschrijving mee via aangepaste huisstijl (Pro)
Beste praktijken
Ga na wie wijzigingen in de scope kan goedkeuren
Spreek af hoe vaak je komt en of je erbij bent
Noteer de risico’s samen met de verantwoordelijken tijdens het gesprek
Sjabloon 3: Wekelijkse statusupdate
Gebruik dit om de voortgang bij te houden en risico’s in kaart te brengen. Streef naar 25 minuten.
Agenda
Tijd
Onderwerp
3 min
Vooruitgang sinds vorige week
5 min
KPI-controle of te leveren resultaten
10 min
De twee grootste risico’s of belemmeringen
5 min
Plan voor volgende week en de eigenaren
2 min
Bevestig de volgende datum en de voorbereidingsopdrachten
Checklist ter voorbereiding
Werk je statusdocument of -bord bij
Noem één beslissing die de klant moet nemen
Deel links of gegevens in de uitnodiging
Voorbeeldtekst voor een uitnodiging
Onderwerp: Wekelijkse statusupdate en beslissingen
Hoofdtekst: Kort overzicht van de voortgang, risico’s en het plan voor volgende week. Bekijk even het statusdocument en zorg dat je klaar bent om een besluit te nemen over de punten die zijn gemarkeerd met ‘Besluit’.
Regel het via Doodle
Gebruik een terugkerend 1:1 of Terugkerende groepspoll
Koppel je agenda om overlappingen te voorkomen
Voeg automatische herinneringen toe (24 uur + 1 uur van tevoren)
Gebruik Door AI gegenereerde beschrijvingen om de agenda consistent te houden
Beste praktijken
Zorg ervoor dat feiten en cijfers up-to-date blijven
Bespreek alleen knelpunten waar iets aan gedaan moet worden
Eigenaren en vervaldata in realtime bijhouden
Sjabloon 4: Workshop voor belanghebbenden
Gebruik dit om dingen te ontdekken, in kaart te brengen of om je af te stemmen op een grotere groep. Probeer 90–120 minuten.
Agenda
Tijd
Onderwerp
5 min
Doelen en basisregels
15 min
Actuele plattegrond of rondleiding
25 min
Groepsopdracht één
20 min
Opdracht twee of prioriteiten stellen
10 min
Verdeling en beslissingen
10 min
Actielijst en verantwoordelijken
5 min
Bevestig de volgende stappen en de verdere afhandeling
Checklist ter voorbereiding
Stuur een korte vragenlijst ter voorbereiding (gebruik Inschrijflijst (als tekstoverzicht)
Deel een Miro, FigJam of Google Docs link
Maak het verschil duidelijk tussen besluitvormers en medewerkers
Voorbeeldtekst voor een uitnodiging
Onderwerp: Workshop met belanghebbenden om prioriteiten vast te stellen
Hoofdtekst: We brengen de huidige stand van zaken in kaart, doen twee korte oefeningen en stemmen de prioriteiten op elkaar af. Vul de vragenlijst ter voorbereiding in en zorg dat je op tijd erbij bent.
Regel het via Doodle
Gebruik een Groepspoll om een tijdstip te vinden in verschillende agenda’s
Stel een deadline voor het reageren in en stel herinneringen in
Bij betaalde workshops moet je het inschrijfgeld bij de boeking innen via Stripe
Gebruik Inschrijflijsten voor sessies met een beperkt aantal plaatsen
Verberg de gegevens van deelnemers indien nodig en pas de huisstijl aan
Beste praktijken
Zet voor elke activiteit een tijdslimiet
Wijs een gespreksleider en een notulist aan
Sluit af met duidelijke beslissingen en verantwoordelijken
Sjabloon 5: Beoordeling en goedkeuring van het voorstel
Gebruik dit om de deal binnen te halen. Streef naar 45 minuten met de koper en de belangrijkste besluitvormers.
Agenda
Tijd
Onderwerp
5 min
Overzicht van doelen en prestatie-indicatoren
10 min
Reikwijdte en tijdschema van de evaluatie
10 min
Huidige prijsopties en voorwaarden
15 min
Bespreek de risico’s, afwegingen en volgende stappen
5 min
Bevestig het goedkeuringsproces
Checklist ter voorbereiding
Deel het voorstel 24–48 uur van tevoren
Noem twee prijsopties die bij verschillende niveaus passen
Maak een eenvoudig visueel projectplan
Voorbeeldtekst voor een uitnodiging
Onderwerp: Plan voor de beoordeling en goedkeuring van voorstellen
Hoofdtekst: We zullen het voorstel doornemen, de omvang en de prijs bevestigen en afspraken maken over de goedkeuringsprocedure. Bekijk het document alvast even.
Regel het via Doodle
Bied een 1:1-link met verschillende tijdstippen
Zorg voor wat speling en tijdslimieten om je dag te beschermen
Videolinks automatisch toevoegen (Meet, Zoom of Teams)
Als je een aanbetaling ontvangt, schakel dan Stripe-collectie bij het boeken
Beste praktijken
Koppel elk doel uit de scope aan een meetbaar resultaat
Geef twee duidelijke opties
Vraag naar de datum van de beslissing en plan een afspraak via Doodle
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Er staat geen agenda in de uitnodiging — zorg dat je er altijd een toevoegt
Te veel mensen uitnodigen — beperk je tot de belangrijkste besluitvormers
Sessies zonder vaste duur — werk met tijdsblokken
Als je het wat laat hebt — deel het materiaal dan een dag van tevoren
Handmatig plannen — gebruik Doodle’s Boekingspagina of 1:1 om e-mails te schrappen
Hulpmiddelen en oplossingen voor consultants
Zo doe je dat Doodle maakt efficiënte adviesgesprekken mogelijk:
Boekingspagina: Deel één link voor kennismakingsgesprekken, betaalde sessies of spreekuren. Incasseer de betaling via Stripe.
1-op-1-planning: Bied verschillende tijdstippen aan voor het beoordelen van voorstellen of overlegmomenten met het management. Doodle houdt alle opties open totdat er één is bevestigd.
Groepspoll: Plan grote groepen (tot 1.000 deelnemers) in, met deadlines en herinneringen.
Inschrijflijst: Beheer workshops of enquêtes met een beperkt aantal plaatsen.
Agendaintegraties: Synchroniseer Google Calendar, Outlook of Apple Calendar — laat alleen beschikbare tijden zien.
Videolinks: Voeg Meet, Zoom, Webex of Teams automatisch toe aan elke uitnodiging.
Pro-functies: Aangepaste huisstijl, door AI gegenereerde beschrijvingen, een advertentievrije ervaring en beveiliging op bedrijfsniveau.
Automatisering: Gebruik Zapier om boekingsgegevens naar je CRM of projectbord te sturen en herinneringen te automatiseren.
Voorbeelden uit de praktijk
Zelfstandig strategisch adviseur:
Elena heeft een Boekingspagina toegevoegd voor betaalde kennismakingsgesprekken en vroeg om een aanbetaling via Stripe. Het aantal no-shows daalde en klanten kwamen goed voorbereid dankzij de door AI gegenereerde agenda’s.
Een klein, gespecialiseerd analysebureau:
We hebben groepspolls gebruikt om gesprekken met belanghebbenden in verschillende afdelingen in te plannen. Door de deadlines voor reacties konden we de coördinatie terugbrengen van twee weken naar vier dagen.
Consultant op het gebied van verandermanagement:
Marcus organiseerde drie workshops van 90 minuten met elk 20 plaatsen via Inschrijflijsten. Deelnemers kozen zelf een tijdstip, er werden automatisch herinneringen verstuurd en de huisstijl sloot aan bij die van het klantenportaal.
Deel-COO:
Priya heeft wekelijkse 1-op-1-gesprekken ingepland voor statusupdates en een maandelijkse evaluatie met het management. Ze hield haar ochtenden vrij en de Teams-links werden automatisch toegevoegd.
Belangrijkste punten
Met vergadersjablonen kun je herhaalbare, resultaatgerichte sessies organiseren
Gebruik deze vijf voor verkenning, de kick-off, statusupdates, workshops en voorstellen
Zorg dat je altijd tijdskaders, voorbereiding en volgende stappen vermeldt
Boek sneller via Doodle-boekingspagina, 1:1, Groepspoll, of Inschrijflijst
Toevoegen Stripe-betalingen, agenda’s koppelen en videolinks automatisch toevoegen
Ga aan de slag met een betere planning
Kies één sjabloon en probeer die deze week eens uit. Voeg de agenda toe aan je uitnodiging, stel tijdslimieten in en stuur je boekingslink, zodat klanten meteen een keuze kunnen maken zonder heen-en-weer-gepraat.
Klaar om je planning te vereenvoudigen en effectievere vergaderingen te houden? Maak een Doodle en maak vandaag nog je eerste Boekingspagina, 1-op-1-sessie of Groepspoll aan.
Je agenda zal een stuk luchtiger aanvoelen – en je klanten zullen het verschil merken.
Gerelateerde artikelen
- Plannen
Wat is slim plannen?Leestijd: 2 minuten25 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
Het besturingssysteem van de tijd: waarom het planningsprobleem is opgelost en wat de volgende stap isLeestijd: 9 minuten20 aug, 2026
- Sollicitatiegesprekken
3 momenten waarop je je agendatool ontgroeitLeestijd: 5 minuten16 jul, 2026