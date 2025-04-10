Je wordt wakker met de beste bedoelingen. Je gaat er vandaag helemaal voor. En dan ineens is het 18.00 uur, je takenlijstje is nog helemaal niet aangeraakt, en op de een of andere manier heb je 45 minuten besteed aan het bedenken welke snack het meest ‘productief’ aanvoelt. Klinkt dat bekend? Je bent niet lui. Tijd glipt gewoon heel makkelijk weg als je even niet oplet.

Hier zijn tien manieren waarop je waarschijnlijk tijd verspilt zonder dat je het doorhebt – en nee, geen enkele daarvan heeft iets met Netflix te maken.

1. Op elk bericht reageren alsof het een brandoefening is

Ja, de Slack-melding voelt dringend aan. Nee, dat is het waarschijnlijk niet. Als je steeds alles laat vallen om te reageren, raak je je flow sneller kwijt dan bij een onverwachte Zoom-call waarbij je ook nog eens de camera aan moet zetten.

2. Vasthouden aan vergaderingen die ook… iets heel anders hadden kunnen zijn

Je weet wel wat ik bedoel. Die ‘korte bijpraatsessie’ die uitloopt op een 40 minuten durend geklets zonder dat er ook maar één besluit wordt genomen. Als een vergadering geen agenda heeft, heeft die geen recht om je tijd te stelen.

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3. Over alles maar blijven piekeren

Je bent al bij je derde lettertype voor een voorstel dat je klant nauwelijks zal doorlezen. Als ‘nog één kleine aanpassing’ je levensmotto is, gefeliciteerd – je hebt een verborgen tijdverslinder gevonden.

4. Multitasken als een eekhoorn op espresso

E-mails beantwoorden terwijl je een begroting doorneemt en doet alsof je luistert tijdens een telefoongesprek? Je krijgt niet meer gedaan – je doet gewoon meer dingen slecht, allemaal tegelijk.

5. Ja zeggen tegen dingen waar je nu al tegenop ziet

Je hebt toegezegd om even snel te bellen met die persoon van LinkedIn. Alweer. Diep van binnen wist je dat dit zou gebeuren. Je agenda is geen loterij voor vriendelijkheden.

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6. Chaos in de planning in plaats van duidelijkheid

Als je agenda eruitziet als Tetris op de moeilijkste stand, is het tijd om eens goed na te denken over hoe je je dag indeelt. Tip: „Heb je dinsdag om 3 uur tijd?“ maal 17 is geen strategie.

7. Je e-mail checken alsof het een gokautomaat is

Je hoeft niet elke 12 minuten op ‘Vernieuwen’ te klikken. Spoiler: die e-mail over de factuur is er nog steeds niet. Stel grenzen, anders neemt Gmail je ziel in beslag.

8. De lange weg nemen (omdat je vergeten bent dat je dit al had opgelost)

Ben je 30 minuten bezig met iets opzoeken wat je vorige maand al had uitgezocht? Dat gebeurt wel eens. Schrijf dingen op. Dat bespaart je later een hoop gedoe.

9. Wachten op het perfecte moment om ergens mee te beginnen

Je hebt geen beter moment nodig. Je moet gewoon beginnen. Wachten op ‘het juiste moment’ is eigenlijk gewoon een manier waarop de tijd je vooruitgang in de weg staat.

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10. Je week spontaan plannen

Even op goed geluk doen voelt best rebels, tot donderdag, als je drie afspraken tegelijk hebt, doodmoe bent en vaag op Google zoekt naar ‘Hoe verhuis je naar een bos?’.

Een tijdstip-tip

Als je meer tijd kwijt bent aan het plannen dan aan het doen, is het misschien tijd om een tool te gebruiken die je echt helpt. Met Doodle kun je makkelijk afspraken maken zonder al dat heen-en-weer-gepraat (of dat boos-typen). Of je nu afspraken met klanten boekt, je team coördineert of evenementen organiseert, het geeft je je tijd terug — en noemt dat niet zomaar ‘synergie’.