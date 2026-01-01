टी प्रशिक्षण सत्र कर्मचारी विकास और संगठनात्मक विकास के केंद्र में होते हैं। ये नए कर्मचारियों को शामिल कर सकते हैं, नए कौशल सिखा सकते हैं, या टीमों को नई प्रक्रियाओं के अनुकूल होने में मदद कर सकते हैं। यह लेख समझाता है कि एक बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र क्या बनाता है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, और Doodle इसे व्यवस्थित करना कैसे सहज बना सकता है।

प्रशिक्षण सत्र क्या है?

एक प्रशिक्षण सत्र सीखने, अभ्यास करने और सुधार के लिए समर्पित एक संरचित समय होता है। संगठनों के भीतर, इसका मतलब नए कर्मचारियों को ऑनबोर्ड करना, अनुपालन कार्यशालाएँ चलाना, या नई उपकरणों और प्रक्रियाओं के साथ टीमों की क्षमता बढ़ाना हो सकता है।

लेकिन प्रशिक्षण सत्र केवल आंतरिक टीमों के लिए ही नहीं होते। वे के साथ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बाहरी दर्शक:

एक प्रोजेक्ट लीडर जो ग्राहकों को एक नए प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहा है।

हितधारकों के लिए कार्यशालाएँ चलाने वाला एक सलाहकार

एक उत्पाद टीम ग्राहकों को यह दिखा रही है कि किसी टूल से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें।

चाहे आंतरिक हो या बाहरी, लक्ष्य एक ही है: लोगों को ऐसा ज्ञान और कौशल प्रदान करना जिसे वे तुरंत उपयोग कर सकें, और एक साझा समझ बनाना जो प्रगति को आगे बढ़ाए।

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प्रशिक्षण सत्र क्यों मायने रखते हैं

प्रशिक्षण कर्मचारियों और संगठनों दोनों को निम्नलिखित तरीकों से लाभान्वित करता है:

ज्ञान में सुधार: लोगों को नवीनतम उपकरणों और प्रथाओं से अपडेट रखें।

कौशल निर्माण: व्यावहारिक सीखने से आत्मविश्वास और प्रदर्शन बढ़ता है।

टीमवर्क को मजबूत करना: सत्र सहयोगियों को जुड़ने और सहयोग करने में मदद करते हैं।

संलग्नता बढ़ाना: विकास के अवसर खुशहाल और अधिक प्रेरित कर्मचारियों की ओर ले जाते हैं।

संरेखण बनाना: बाहरी पक्ष जैसे ग्राहक या भागीदार उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग करना सीखते हैं, जिससे सहयोग सुगम होता है।

एक बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र की योजना बनाने के चरण

यहाँ बताया गया है कि आप अपनी अगली सत्र को प्रभावी कैसे बना सकते हैं:

उद्देश्यों को परिभाषित करें: सीखने के लक्ष्यों और परिणामों के बारे में स्पष्ट रहें।

आकर्षक सामग्री तैयार करें: स्लाइड्स, अभ्यास या वास्तविक मामलों का उपयोग करें।

श्रोताओं के अनुसार अनुकूलित करें: सत्र को प्रतिभागियों की आवश्यकताओं और कौशल स्तरों के अनुसार अनुकूलित करें।

डिलीवरी के तरीके चुनें: व्यक्तिगत, ऑनलाइन, या मिश्रित

पर्याप्त समय दें: चर्चा और अभ्यास की अनुमति दें।

प्रतिक्रिया का अनुरोध: भविष्य के सत्रों को बेहतर बनाने के लिए इनपुट का उपयोग करें

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प्रशिक्षण के लिए सही Doodle टूल चुनें

आपका परिदृश्य इसका उपयोग करें क्यों आपको ऐसा समय खोजना होगा जब पूरा समूह मिल सके। ग्रुप पोल तारीखें/समय सुझाएँ; प्रतिभागी मतदान करें; आप विजेता चुनें। आपके पास प्रति सत्र या ब्रेकआउट लैब्स में सीमित सीटें हैं। साइन-अप शीट सीटों की संख्या सीमित करें; लोग स्थान आरक्षित करते हैं। कार्यशालाओं/प्रयोगशालाओं के लिए उपयुक्त। आप 1:1 कोचिंग, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, या ऑफिस आवर्स चला रहे हैं। बुकिंग पेज अपना लिंक साझा करें; सीखने वाले या ग्राहक अपने लिए उपयुक्त स्लॉट बुक करते हैं।

Doodle प्रशिक्षण सत्र के आयोजन को कैसे सरल बनाता है

Doodle व्यस्त प्रशिक्षकों को व्यवस्थित रहने में मदद करता है:

समन्वय उपलब्धता: तारीखें और समय प्रस्तावित करें; प्रतिभागी मतदान करें—कोई अंतहीन ईमेल श्रृंखला नहीं।

आरएसवीपी प्रबंधित करें: प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करें और आवश्यकतानुसार योजनाओं को समायोजित करें।

संचार को केंद्रीकृत करें: एक ही जगह से अपडेट और रिमाइंडर साझा करें

समय बचाएँ: जवाबों के पीछे भागने में घंटों न लगाएं, मिनटों में शेड्यूल करें।

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कौशल विकसित करें, तनाव नहीं।

प्रशिक्षण सत्र एक मापनीय अंतर लाते हैं—चाहे आप आंतरिक रूप से कौशल विकसित कर रहे हों, ग्राहकों को शामिल कर रहे हों, या भागीदारों के साथ बदलाव ला रहे हों। Doodle योजना बनाने की जटिलता को दूर करता है, ताकि आप ऐसे सत्र देने पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो परिणाम उत्पन्न करते हैं। क्या आप अपने अगले प्रशिक्षण सत्र को सफल बनाना चाहते हैं?