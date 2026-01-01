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Tipos de reunião

O que é uma sessão de treinamento?

Tempo de leitura: 3 minutos
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 11 de ago. de 2026

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As sessões de treinamento estão no centro do desenvolvimento dos funcionários e do crescimento organizacional. Elas podem integrar novas contratações, ensinar novas habilidades ou ajudar as equipes a se adaptarem a novos processos. Este artigo explica o que torna uma sessão de treinamento excelente, por que ela é importante e como o Doodle pode facilitar a organização delas.

O que é uma sessão de treinamento?

Uma sessão de treinamento é um tempo estruturado dedicado ao aprendizado, à prática e ao aprimoramento. Dentro das organizações, isso pode significar a integração de novos funcionários, a realização de workshops de conformidade ou o aprimoramento das equipes com novas ferramentas e processos.

Mas as sessões de treinamento não são apenas para equipes internas. Elas também podem desempenhar um papel fundamental para o público externo:

  • Um líder de projeto que orienta os clientes em uma nova plataforma

  • Um consultor realizando workshops para as partes interessadas

  • Uma equipe de produtos mostrando aos clientes como obter o máximo de uma ferramenta

Seja você interno ou externo, o objetivo é o mesmo: fornecer às pessoas conhecimentos e habilidades que elas possam usar imediatamente e criar um entendimento compartilhado que impulsione o progresso.

Por que as sessões de treinamento são importantes

O treinamento beneficia tanto a equipe quanto as organizações ao:

  • Melhorar o conhecimento: Mantém as pessoas atualizadas com as ferramentas e práticas mais recentes

  • Desenvolver habilidades: O aprendizado prático aumenta a confiança e o desempenho

  • Fortalecimento do trabalho em equipe: As sessões ajudam os colegas a se conectarem e colaborarem

  • Aumentar o envolvimento: As oportunidades de crescimento levam a funcionários mais felizes e motivados

  • Criação de alinhamento: Pessoas externas, como clientes ou parceiros, aprendem a usar as ferramentas de forma eficaz, garantindo uma colaboração mais tranquila

Etapas para planejar uma ótima sessão de treinamento

Veja como você pode tornar sua próxima sessão eficaz:

  • Defina os objetivos: Tenha clareza sobre as metas e os resultados do aprendizado

  • Crie materiais envolventes: Use slides, exercícios ou casos reais

  • Adapte-se ao público: Adapte a sessão às necessidades e aos níveis de habilidade dos participantes

  • Escolha os métodos de apresentação: Pessoalmente, on-line ou combinado

  • Dê tempo suficiente: Permita a discussão e a prática

  • Solicite feedback: Use as informações para melhorar as sessões futuras

Escolha a ferramenta Doodle certa para o treinamento

Seu cenário

Use isso

Por que você

Você precisa encontrar um horário em que todo o grupo possa participar

Enquete do grupo

Sugira datas/horários; os participantes votam; você escolhe o vencedor

Você tem um número limitado de vagas por sessão ou laboratório

Folha de registro

Defina limites de assentos; as pessoas reivindicam vagas. Perfeito para workshops/laboratórios

Você está realizando treinamento 1:1, integração de clientes ou horário comercial

Página de reservas

Você compartilha o seu link; os alunos ou clientes reservam um horário que seja conveniente para eles

Como o Doodle simplifica a organização das sessões de treinamento

O Doodle ajuda os treinadores ocupados a se manterem organizados:

  • Coordenar a disponibilidade: Proponha datas e horários; os participantes votam - sem cadeias intermináveis de e-mails

  • Gerenciar RSVPs: Acompanhe as respostas e ajuste os planos conforme necessário

  • Centralize a comunicação: Compartilhe atualizações e lembretes em um só lugar

  • Economize tempo: Gaste minutos agendando e não horas procurando respostas

Desenvolva habilidades, não estresse

As sessões de treinamento fazem uma diferença mensurável - quer você esteja desenvolvendo habilidades internamente, envolvendo clientes ou promovendo mudanças com parceiros. O Doodle elimina a complexidade do planejamento, para que você possa se concentrar em oferecer sessões que gerem resultados. Pronto para fazer da sua próxima sessão de treinamento um sucesso?

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