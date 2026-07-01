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Vad är ett träningspass?

Read Time: 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

presentation

TUtbildningar är centrala för medarbetarnas utveckling och organisationens tillväxt. De kan underlätta introduktionen för nyanställda, förmedla nya färdigheter eller hjälpa team att anpassa sig till nya processer. I den här artikeln förklarar vi vad som kännetecknar en bra utbildning, varför den är viktig och hur Doodle kan göra det enkelt att organisera dem.

Inget kreditkort krävs

Vad är ett träningspass?

En utbildningssession är en strukturerad tid som ägnas åt lärande, övning och utveckling. Inom organisationer kan detta innebära att introducera nya medarbetare, genomföra workshoppar om regelefterlevnad eller vidareutbilda team i nya verktyg och processer.

Men utbildningarna är inte bara avsedda för interna team. De kan också spela en viktig roll för externa målgrupper:

  • En projektledare som guidar kunderna genom en ny plattform

  • En konsult som håller workshoppar för intressenterna

  • Ett produktteam som visar kunderna hur de kan få ut mesta möjliga av ett verktyg

Oavsett om det handlar om interna eller externa utbildningar är målet detsamma: att ge människor kunskap och färdigheter som de kan använda direkt, och att skapa en gemensam förståelse som driver utvecklingen framåt.

Varför träningspass är viktiga

Utbildning gynnar både personalen och organisationerna genom att:

  • Att öka kunskapen: Håll personalen uppdaterad om de senaste verktygen och metoderna

  • Att utveckla färdigheter: Praktiskt lärande stärker självförtroendet och förbättrar prestationerna

  • Att stärka samarbetet: Mötena bidrar till att kollegor knyter kontakter och samarbetar

  • Öka engagemanget: Tillväxtmöjligheter leder till gladare och mer motiverade medarbetare

  • Skapa samstämmighet: Externa aktörer, såsom kunder eller samarbetspartner, lär sig att använda verktygen på ett effektivt sätt, vilket bidrar till ett smidigare samarbete

Steg för att planera ett lyckat träningspass

Så här gör du för att din nästa session ska bli effektiv:

  • Fastställ mål: Var tydlig med lärandemål och läranderesultat

  • Utforma engagerande material: Använd bilder, övningar eller verkliga fall

  • Anpassa till målgruppen: Anpassa sessionen efter deltagarnas behov och kunskapsnivåer

  • Välj leveranssätt: På plats, online eller en kombination av båda

  • Se till att avsätta tillräckligt med tid: Ge utrymme för diskussion och övning

  • Be om feedback: Använd synpunkterna för att förbättra kommande sessioner

Välj rätt Doodle-verktyg för utbildningen

Ditt scenario

Använd detta

Varför

Du måste hitta en tid som passar hela gruppen

Group Poll

Föreslå datum och tider; deltagarna röstar; du väljer vinnaren

Antalet platser per session eller i de parallella laborationerna är begränsat

Sign-up Sheet

Ange antalet platser; deltagarna reserverar platser. Perfekt för workshops och praktiska övningar

Du håller i 1:1 coaching, introduktion av nya kunder eller mottagningstider

Booking Page

Dela din länk; deltagare eller kunder bokar en tid som passar dem

Hur Doodle förenklar planeringen av träningspass

Doodle hjälper upptagna tränare att hålla ordning:

  • Tillgänglighet för samordning: Föreslå datum och tider; deltagarna röstar – inga ändlösa e-postkedjor

  • Hantera anmälningar: Följ upp svaren och anpassa planerna efter behov

  • Centralisera kommunikationen: Dela uppdateringar och påminnelser från ett och samma ställe

  • Spara tid: Lägg några minuter på att planera, inte timmar på att jaga svar

Utveckla färdigheter, inte stress

Utbildningar ger mätbara resultat – oavsett om du vill utveckla kompetensen internt, engagera kunder eller driva förändring tillsammans med samarbetspartner. Doodle förenklar planeringen så att du kan fokusera på att genomföra utbildningar som ger resultat. Är du redo att göra din nästa utbildning till en succé?

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