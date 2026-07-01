Vad är ett träningspass?
Updated: 1 juli 2026
TUtbildningar är centrala för medarbetarnas utveckling och organisationens tillväxt. De kan underlätta introduktionen för nyanställda, förmedla nya färdigheter eller hjälpa team att anpassa sig till nya processer. I den här artikeln förklarar vi vad som kännetecknar en bra utbildning, varför den är viktig och hur Doodle kan göra det enkelt att organisera dem.
Inget kreditkort krävs
Vad är ett träningspass?
En utbildningssession är en strukturerad tid som ägnas åt lärande, övning och utveckling. Inom organisationer kan detta innebära att introducera nya medarbetare, genomföra workshoppar om regelefterlevnad eller vidareutbilda team i nya verktyg och processer.
Men utbildningarna är inte bara avsedda för interna team. De kan också spela en viktig roll för externa målgrupper:
En projektledare som guidar kunderna genom en ny plattform
En konsult som håller workshoppar för intressenterna
Ett produktteam som visar kunderna hur de kan få ut mesta möjliga av ett verktyg
Oavsett om det handlar om interna eller externa utbildningar är målet detsamma: att ge människor kunskap och färdigheter som de kan använda direkt, och att skapa en gemensam förståelse som driver utvecklingen framåt.
Varför träningspass är viktiga
Utbildning gynnar både personalen och organisationerna genom att:
Att öka kunskapen: Håll personalen uppdaterad om de senaste verktygen och metoderna
Att utveckla färdigheter: Praktiskt lärande stärker självförtroendet och förbättrar prestationerna
Att stärka samarbetet: Mötena bidrar till att kollegor knyter kontakter och samarbetar
Öka engagemanget: Tillväxtmöjligheter leder till gladare och mer motiverade medarbetare
Skapa samstämmighet: Externa aktörer, såsom kunder eller samarbetspartner, lär sig att använda verktygen på ett effektivt sätt, vilket bidrar till ett smidigare samarbete
Steg för att planera ett lyckat träningspass
Så här gör du för att din nästa session ska bli effektiv:
Fastställ mål: Var tydlig med lärandemål och läranderesultat
Utforma engagerande material: Använd bilder, övningar eller verkliga fall
Anpassa till målgruppen: Anpassa sessionen efter deltagarnas behov och kunskapsnivåer
Välj leveranssätt: På plats, online eller en kombination av båda
Se till att avsätta tillräckligt med tid: Ge utrymme för diskussion och övning
Be om feedback: Använd synpunkterna för att förbättra kommande sessioner
Välj rätt Doodle-verktyg för utbildningen
Ditt scenario
Använd detta
Varför
Du måste hitta en tid som passar hela gruppen
Group Poll
Föreslå datum och tider; deltagarna röstar; du väljer vinnaren
Antalet platser per session eller i de parallella laborationerna är begränsat
Sign-up Sheet
Ange antalet platser; deltagarna reserverar platser. Perfekt för workshops och praktiska övningar
Du håller i 1:1 coaching, introduktion av nya kunder eller mottagningstider
Booking Page
Dela din länk; deltagare eller kunder bokar en tid som passar dem
Hur Doodle förenklar planeringen av träningspass
Doodle hjälper upptagna tränare att hålla ordning:
Tillgänglighet för samordning: Föreslå datum och tider; deltagarna röstar – inga ändlösa e-postkedjor
Hantera anmälningar: Följ upp svaren och anpassa planerna efter behov
Centralisera kommunikationen: Dela uppdateringar och påminnelser från ett och samma ställe
Spara tid: Lägg några minuter på att planera, inte timmar på att jaga svar
Utveckla färdigheter, inte stress
Utbildningar ger mätbara resultat – oavsett om du vill utveckla kompetensen internt, engagera kunder eller driva förändring tillsammans med samarbetspartner. Doodle förenklar planeringen så att du kan fokusera på att genomföra utbildningar som ger resultat. Är du redo att göra din nästa utbildning till en succé?
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