सफल प्रतिनिधिमंडल का कला

प्रतिनिधिमंडल शायद किसी भी व्यवसायिक नेता के लिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है।

जब आप इसे अच्छी तरह से करते हैं, तो आप उत्पादकता बढ़ाएंगे, मनोबल ऊँचा करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अच्छा मौका पाएंगे। यदि इसे ठीक से नहीं किया गया या बिल्कुल नहीं किया गया, तो आप और आपकी टीम दोनों को ही नुकसान होगा।

आइए देखें कि आप सफल के माध्यम से अपनी टीम में बड़े सुधार कैसे कर सकते हैं प्रतिनिधिमंडल बिंदु

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प्रत्यायोजन क्या है

प्रत्यायोजन को किसी विशिष्ट कार्य या जिम्मेदारी को सौंपने के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह प्रभावी नेतृत्व का एक अभिन्न अंग है। इसके माध्यम से नेताओं और उनकी टीमों को कई लाभ मिलते हैं।

कार्य सौंपने से आप अपने समय का अधिक कुशलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे आपका ध्यान उन उच्च-स्तरीय कार्यों पर केंद्रित हो सके जिनके लिए आपकी विशेषज्ञता आवश्यक है। इससे टीम का प्रदर्शन और मनोबल दोनों में सुधार होता है, क्योंकि आपकी टीम अधिक जिम्मेदारी लेने और आपकी कंपनी की सफलता में योगदान करने के लिए सशक्त महसूस करती है।

अब यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन कुछ नेता कार्य सौंपने में संघर्ष करते हैं। यह न केवल आपकी टीम पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, बल्कि आपके जोखिम को भी बढ़ा सकता है। बर्नआउट बिंदु

इसका एक कारण टीम की क्षमताओं में विश्वास की कमी है। यह आत्मविश्वास की कमी आपके अधीनस्थों द्वारा महसूस की जाती है। सशक्तिकरण और जवाबदेही के बिना, आप जल्द ही पाएंगे कि आपकी टीम निराश हो रही है और संभवतः कहीं और अवसर तलाशने लगी है।

संचार और निर्णय लेने में देरी अन्य सामान्य प्रत्यायोजन समस्याएँ हैं। एक नेता के रूप में, आपको अपनी अपेक्षाएँ स्पष्ट करनी चाहिए, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी टीम के पास आपके द्वारा मांगे गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन हों। सुनिश्चित करें कि नियमित रूप से संपर्क बनाए रखें उनके साथ और आवश्यकतानुसार सहायता करें - स्वयं कार्य को संभाले बिना।

सफलतापूर्वक कार्य सौंपने का तरीका

ऐसे कई "बेस्ट प्रैक्टिसेज़" हैं जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि आप अपने काम सौंपने के तरीके में शीर्ष पर बने रहें और सुसंगत रहें।

सबसे पहले, उस कार्य की पहचान करें जिसे आप सौंप सकते हैं। प्राथमिकता सूची बनाएं और तय करें कि आपकी टीम में कौन उन कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल रखता है जिन्हें आपको स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा। अपने संचार में स्पष्ट रहें। वह कार्य बताएं जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी अपेक्षाएं, लक्ष्य और समय-सीमाएं निर्धारित करें। प्रगति को ट्रैक करने वाली टिकटिंग प्रणाली इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक बेहतरीन उपकरण है।

तीसरा। प्रतिक्रिया दें। यह न केवल आपकी टीम को सुधार के क्षेत्रों के बारे में बताता है, बल्कि उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में समर्थन भी देता है, सलाह देता है और जब काम अच्छी तरह से किया जाता है तो उसकी सराहना करता है।

चौथा। समीक्षा करें और विकास करें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी टीम से उनके कार्य पूरा करने के बाद मिलें, उनकी ताकत और कमजोरियों पर चर्चा करें और देखें कि आप उन्हें उनकी भूमिका में विकसित होने में कैसे मदद कर सकते हैं।

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उदाहरण: अमेज़न में बेजोस ने कैसे कार्य सौंपे

अमेज़न के पूर्व सीईओ जेफ़ बेज़ोस प्रभावी प्रतिनिधिमूलक कार्य सौंपने का यह एक बेहतरीन वास्तविक उदाहरण है।

बेजोस परीक्षण को बहुत महत्व देते थे, और इसमें यह भी शामिल था कि वे कर्मचारियों को कार्य सौंपते कैसे थे। वे यह परखते थे कि उनकी टीम के लोग कुछ विशिष्ट कार्य कर सकते हैं या नहीं, उनके प्रदर्शन की समीक्षा करते थे और आवश्यकतानुसार समायोजन करते थे।

सीईओ के रूप में, वह अपनी टीमों को परियोजनाओं की जिम्मेदारी लेने और निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि असफलता विकास का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने यह स्वीकार किया कि कभी-कभी चीजें आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होतीं। हालांकि, एक प्रबंधक के रूप में, आप जानते हैं कि इसे कैसे संभालना है, समीक्षा करनी है और अपनी टीम को आगे बढ़ने में मदद करनी है।