A delegação é provavelmente uma das habilidades mais importantes a ser aprendida por qualquer líder empresarial.

Quando você o faz bem, aumentará a produtividade, aumentará o moral e terá uma boa chance de atingir seus objetivos. Feito mal ou nada feito e tanto você quanto sua equipe sofrerão.

Vejamos como você pode fazer grandes melhorias para sua equipe através do sucesso delegação.

O que é delegação

A delegação é definida como a atribuição de um determinado cargo ou responsabilidade e é parte integrante de uma liderança efetiva. Através dela, há vários benefícios para os líderes e suas equipes.

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Atribuir tarefas pode ajudá-lo a gerenciar seu tempo de forma mais eficiente, permitindo que o foco esteja em tarefas de nível mais alto que exijam sua experiência. Isto, por sua vez, pode melhorar o desempenho e o moral da equipe, pois sua equipe se sente capacitada para assumir mais responsabilidade e contribuir para o sucesso de sua empresa.

Isso pode parecer fácil, mas alguns líderes lutam com a delegação. Isto não só pode ter um resultado negativo em sua equipe, mas também aumentar seu risco de burnout.

Uma razão para isso é a falta de confiança nas habilidades da equipe. Esse déficit de confiança é sentido por aqueles abaixo de você. Sem capacitação e responsabilidade, você encontrará rapidamente sua equipe se tornando desmotivada e possivelmente procurando oportunidades em outros lugares.

A comunicação e a tomada de decisões são outros problemas comuns de delegação. Como líder, você precisa ser claro em quais são suas expectativas, estabelecer metas alcançáveis e garantir que sua equipe tenha os recursos necessários para completar o que você pede. Não deixe de checar regularmente com eles e apoiá-los conforme necessário - sem assumir a tarefa você mesmo.

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Como delegar com sucesso

Há uma série de "melhores práticas" que podem ajudar a garantir que você permaneça no topo e consistente com a forma como você delega.

Primeiro. Identificar a tarefa que você pode delegar. Crie uma lista de prioridades e decida quem em sua equipe tem as habilidades para completar tarefas que você mesmo não precisa fazer.

Segundo. Seja claro na forma como você se comunica. Defina a tarefa que você quer completar, suas expectativas, objetivos e prazos. Um sistema de bilheteria que acompanhe o progresso é uma ótima ferramenta para ajudá-lo a alcançar este objetivo.

Terceiro. Fornecer feedback. Isto não é apenas deixar sua equipe saber as áreas a serem melhoradas, mas também apoiá-la à medida que ela completa suas tarefas designadas, oferecendo conselhos e reconhecendo quando as coisas são bem feitas.

Quarto. Rever e construir. Não deixe de se reunir com sua equipe depois que eles tiverem concluído sua tarefa, discutir pontos fortes e fracos e ver como você pode ajudá-los a se desenvolverem em seu papel.

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Exemplo: Como Bezos delegou na Amazônia

O antigo CEO da Amazon Jeff Bezos é um grande exemplo de delegação efetiva no mundo real.

Bezos era grande em testes e isso incluiu como ele delegou ao pessoal. Ele testava se as pessoas de sua equipe podiam fazer certas tarefas, rever seu desempenho e se ajustar conforme necessário.

Como CEO, ele era um grande crente em capacitar suas equipes para tomar posse de projetos e tomar decisões. Ele disse que o fracasso fazia parte do crescimento, então aceitou que às vezes as coisas não funcionam da maneira que se espera. Entretanto, como gerente, você sabe como captar isso, rever e ajudar sua equipe a seguir em frente.